Bulgaria, campioana UE la stocarea energiei: Capacitatea bateriilor a ajuns la 14 GWh în 2026, de 70 de ori mai mare decât cu doi ani înainte

Bulgaria a ajuns lider al Uniunii Europene în privința ponderii capacităților de stocare în baterii în sistemul său electric, pe fondul dezvoltării accelerate a energiei solare, al finanțărilor europene și al investițiilor private, potrivit Novinite, preluat de Agerpres.

Datele Operatorului Sistemului de Electricitate din Bulgaria arată că puterea instalațiilor de stocare conectate la rețea ajunsese la 3.432 MW în luna mai. Până la jumătatea lunii iunie, aceasta urcase la aproape 4,8 GW, corespunzând unei capacități de stocare de aproximativ 14 GWh, potrivit estimărilor publicației bulgare Capital. Cu numai doi ani înainte, Bulgaria dispunea de aproximativ 200 MWh.

Unul dintre proiectele care au marcat începutul acestei expansiuni a fost sistemul de la Lovech, inaugurat în mai 2025. Instalația, dezvoltată de Advance Green Energy, are o putere de 124 MW și poate stoca 496,2 MWh. La momentul deschiderii, Ministerul bulgar al Energiei o prezenta drept cea mai mare unitate de acest tip aflată în funcțiune în UE.

Extinderea sectorului a fost susținută în special prin programul RESTORE, finanțat din Mecanismul de Redresare și Reziliență. În prima etapă, autoritățile bulgare au aprobat 82 de proiecte independente de stocare, cu o capacitate totală de 9,7 GWh și granturi europene de aproximativ 588 milioane de euro. O a doua rundă a adăugat alte 31 de proiecte, reprezentând peste 4 GWh.

Dezvoltarea bateriilor răspunde unei nevoi create chiar de expansiunea rapidă a energiei solare. La începutul anului 2026, Bulgaria depășise 6,5 GW de capacitate fotovoltaică instalată. Producția ridicată din timpul zilei poate împinge prețurile energiei electrice sub zero, în timp ce seara acestea pot ajunge la 250 de euro/MWh.

Martin Georgiev, reprezentant al companiei Electrohold, estimează că peste 1 TWh de energie solară a fost irosit în Bulgaria în 2025 deoarece sistemul nu dispunea de suficiente capacități de stocare. Volumul reprezintă aproape 3% din consumul anual de electricitate al țării.

Bateriile permit păstrarea energiei produse ieftin în timpul zilei și introducerea acesteia în rețea atunci când cererea și prețurile cresc. În același timp, ele compensează parțial indisponibilitatea hidrocentralei cu acumulare prin pompaj Chaira, cu o putere de 864 MW, scoasă din funcțiune în urma unei avarii produse în 2022.

„Bateriile încep să schimbe modul în care funcționează sistemul electric”, a explicat Evangelos Gazis, reprezentant al companiei Aurora Energy Research.

Expansiunea rapidă vine însă și cu riscuri. Rețelele de interconectare se confruntă cu o presiune tot mai mare, iar diferențele dintre prețurile din timpul zilei și cele de seară s-ar putea reduce pe măsură ce sunt instalate baterii noi. În plus, o parte importantă a actualului val de investiții se bazează pe subvenții europene temporare.