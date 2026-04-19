Bulgaria, cel mai nou membru al zonei euro, organizează al optulea scrutin parlamentar în cinci ani. Rumen Radev, președinte demisionar, favorit în sondaje

Bulgaria organizează azi, 19 aprilie, cel de-al optulea scrutin parlamentar în ultimii cinci ani, pe fondul unei crize politice prelungite, marcată de guverne instabile și proteste anticorupție, relatează Reuters.

Fostul președinte Rumen Radev, favorit în sondaje, a promis ca va pune capăt ciclului guvernelor fragile și de scurtă durată și că va combate corupția extinsă. Cunoscut pentru pozițiile sale eurosceptice, Radev se opune sprijinului militar acordat Ucrainei în războiul cu Rusia. Acesta a demisionat din funcția de președinte în ianuarie pentru a intra în cursa electorală, organizată după ce protestele de amploare au dus la căderea guvernului în luna decembrie.

În ciuda scandalurilor de corupție și a instabilității politice, Bulgaria, stat vecin și membru UE din același val de aderare ca România, a adoptat euro la 1 ianuarie 2026, devenind al 21-lea stat membru al zonei euro.

Interesul alegătorilor este în creștere, potrivit unui sondaj realizat de Alpha Research, care indică o prezență la vot de aproximativ 60%, aproape dublă față de nivelul de 34% înregistrat în iunie 2024.

Datele reflectă nemulțumirea tot mai accentuată față de dominația de lungă durată a partidului GERB, condus de fostul premier Boyko Borissov, creditat cu circa 18% și aflat pe locul al doilea, dar și față de influența Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți.

Liderul acestei formațiuni, Delyan Peevski, este vizat de sancțiuni impuse de Statele Unite și Regatul Unit pentru corupție. În perspectiva formării unui guvern, un potențial partener de coaliție ar putea fi alianța pro-europeană Continuăm schimbarea – Bulgaria Democratică, care susține, la rândul său, necesitatea unor reforme structurale.