Bulgaria cere NATO avioane de vânătoare, sisteme de apărare antirachetă și echipamente antidrone după atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră

Bulgaria a solicitat NATO să desfășoare avioane de vânătoare, sisteme de apărare antirachetă și echipamente antidrone pentru a-și consolida apărarea în contextul atacurilor asupra navelor comerciale din Marea Neagră, a anunțat vineri ministrul bulgar al apărării, Dimitar Stoianov, informează agenția EFE, citată de Agerpres.

„Am trimis o solicitare secretarului general al NATO și comandantului suprem aliat pentru a ne consolida capacitățile, ceea ce implică și desfășurarea de forțe suplimentare pe teritoriul nostru”, a declarat Stoianov reporterilor la Sofia în timpul festivităților dedicate Zilei Forțelor Aeriene.

Ministrul a precizat că Bulgaria a solicitat o desfășurare cuprinzătoare, între care avioane de vânătoare și aeronave de patrulare, sisteme de rachete și echipamente antidrone, deși nu a primit încă un răspuns cu privire la întăririle pe care Alianța le-ar putea oferi.

„Aliații noștri au, de asemenea, capacități limitate. România are nevoie de resurse suplimentare, la fel ca și statele baltice”, a remarcat el.

Stoianov a subliniat că recentele atacuri asupra navelor comerciale au sporit atenția NATO asupra securității Mării Negre, după ce eforturile Alianței s-au concentrat în principal asupra statelor baltice.

„Ne așteptăm la un răspuns rapid și la consolidarea capacităților noastre”, a declarat el.

Ministrul bulgar a avertizat însă că nici suplimentarea resurselor NATO nu va putea garanta protecția absolută împotriva atacurilor.

„Este vorba despre reducerea riscului la minimum posibil”, a explicat Stoianov, care a afirmat că Bulgaria are capacități de supraveghere și răspuns militar pentru a face față potențialelor amenințări.

În acest sens, el a anunțat că țara are deja două sisteme de detectare și supraveghere a amenințărilor în apele sale și se pregătește să implementeze un al treilea, echipat cu tehnologie care – a spus el – nu a mai fost utilizată până acum.

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Solicitarea bulgară vine după o serie de atacuri cu drone împotriva a șapte nave comerciale în largul coastelor României și Bulgariei, începând cu 5 octombrie.

Marți, două nave au fost lovite în largul coastelor Bulgariei, una dintre ele în urma unui atac cu drone.

Radev a scris pe rețelele sociale că o navă de marfă aparținând Ucrainei a fost „lovită de trei drone aeriene”, iar la scurt timp după aceea o altă navă a fost lovită și s-a scufundat.

Miercuri seara, Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a intervenit pentru a ajuta o navă sub pavilion Insulele Comore, aflată în apropiere de Sulina, care a raportat un incendiu la bord, infomează Agerpres.

Potrivit liderului Sindicatului Liber a Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, nava a fost ținta unor atacuri în rada Sulina.