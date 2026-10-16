Bulgaria cere NATO avioane de vânătoare, sisteme de apărare antirachetă și echipamente antidrone după atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră

NATOU.E.
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© Forțele Navale Române

Bulgaria a solicitat NATO să desfășoare avioane de vânătoare, sisteme de apărare antirachetă și echipamente antidrone pentru a-și consolida apărarea în contextul atacurilor asupra navelor comerciale din Marea Neagră, a anunțat vineri ministrul bulgar al apărării, Dimitar Stoianov, informează agenția EFE, citată de Agerpres

„Am trimis o solicitare secretarului general al NATO și comandantului suprem aliat pentru a ne consolida capacitățile, ceea ce implică și desfășurarea de forțe suplimentare pe teritoriul nostru”, a declarat Stoianov reporterilor la Sofia în timpul festivităților dedicate Zilei Forțelor Aeriene.

Ministrul a precizat că Bulgaria a solicitat o desfășurare cuprinzătoare, între care avioane de vânătoare și aeronave de patrulare, sisteme de rachete și echipamente antidrone, deși nu a primit încă un răspuns cu privire la întăririle pe care Alianța le-ar putea oferi.

„Aliații noștri au, de asemenea, capacități limitate. România are nevoie de resurse suplimentare, la fel ca și statele baltice”, a remarcat el.

Stoianov a subliniat că recentele atacuri asupra navelor comerciale au sporit atenția NATO asupra securității Mării Negre, după ce eforturile Alianței s-au concentrat în principal asupra statelor baltice.

„Ne așteptăm la un răspuns rapid și la consolidarea capacităților noastre”, a declarat el.

Ministrul bulgar a avertizat însă că nici suplimentarea resurselor NATO nu va putea garanta protecția absolută împotriva atacurilor.

„Este vorba despre reducerea riscului la minimum posibil”, a explicat Stoianov, care a afirmat că Bulgaria are capacități de supraveghere și răspuns militar pentru a face față potențialelor amenințări.

În acest sens, el a anunțat că țara are deja două sisteme de detectare și supraveghere a amenințărilor în apele sale și se pregătește să implementeze un al treilea, echipat cu tehnologie care – a spus el – nu a mai fost utilizată până acum.

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Solicitarea bulgară vine după o serie de atacuri cu drone împotriva a șapte nave comerciale în largul coastelor României și Bulgariei, începând cu 5 octombrie.

Marți, două nave au fost lovite în largul coastelor Bulgariei, una dintre ele în urma unui atac cu drone.

Radev a scris pe rețelele sociale că o navă de marfă aparținând Ucrainei a fost „lovită de trei drone aeriene”, iar la scurt timp după aceea o altă navă a fost lovită și s-a scufundat.

Miercuri seara, Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a intervenit pentru a ajuta o navă sub pavilion Insulele Comore, aflată în apropiere de Sulina, care a raportat un incendiu la bord, infomează Agerpres.

Potrivit liderului Sindicatului Liber a Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, nava a fost ținta unor atacuri în rada Sulina.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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