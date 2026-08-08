Bulgaria mută capacități antidronă la granița cu România după explozia unei drone utilizate pe scară largă de armata ucraineană. Incidentul va fi discutat la NATO

Bulgaria va redistribui la frontiera cu România capacități ale Poliției de Frontieră pentru detectarea și contracararea dronelor, aflate până acum la granița cu Turcia, după explozia aparatului de zbor în apropiere de Kardam. Incidentul urmează să fie prezentat la începutul săptămânii viitoare în Consiliul Nord-Atlantic, principalul organism politic de decizie al NATO, potrivit DW.

„Vom continua să monitorizăm situația și vom consolida supravegherea”, a declarat premierul bulgar Rumen Radev.

Premierul a anunțat că echipamentele și personalul specializat în identificarea și neutralizarea dronelor vor fi mutate de la frontiera bulgaro-turcă la cea cu România. Măsura urmărește întărirea protecției spațiului aerian și a infrastructurii strategice din regiune.

Ministrul bulgar al apărării, Dimitar Stoyanov, a precizat că incidentul va fi adus în discuție la reuniunea Consiliului Nord-Atlantic programată la începutul săptămânii viitoare.

Drona a explodat la aproximativ 200 de metri de o stație românească de comprimare a gazelor și la circa un kilometru de stația bulgară amplasată pe traseul gazoductului Trans-Balkan, potrivit lui Radev.

Stoyanov consideră că aparatul transporta o cantitate importantă de explozibil, având în vedere intensitatea deflagrației și coloana de fum negru observată după impact. El a explicat că dronele de acest tip sunt greu de identificat de sistemele de supraveghere din cauza dimensiunilor reduse și a altitudinii joase la care zboară.

Aparatul nu a fost detectat înainte de explozie nici de sistemele românești, nici de cele bulgare. Șeful Statului Major al armatei bulgare, amiralul Emil Eftimov, a discutat despre incident cu omologul său român, iar cele două părți continuă schimbul de informații.

Analiza preliminară a fragmentelor indică faptul că ar putea fi vorba despre o dronă-momeală de tip Maya, model utilizat pe scară largă de forțele armate ucrainene, transmite AFP, preluat de Agerpres. Această identificare nu stabilește însă cine a lansat aparatul și nici circumstanțele în care acesta a ajuns în apropierea graniței româno-bulgare.

„În prezent, nu există indicii că ar fi fost vorba despre un incident deliberat”, a transmis Ministerul bulgar al Apărării.

Potrivit amiralului Eftimov, una dintre ipotezele analizate este că drona ar fi fost deviată de la traseu prin mijloace de război electronic. El a afirmat că un aparat Maya poate transporta până la cinci kilograme de explozibil și a exclus posibilitatea ca epava examinată să aparțină unei drone Shahed.

Șefa diplomației bulgare, Velislava Petrova, a convocat-o pentru luni pe ambasadoarea Ucrainei la Sofia, Olesea Ilașciuk, pentru explicații. Întâlnirea nu poate avea loc mai devreme deoarece diplomata se află în prezent la Kiev, potrivit France24.

Autoritățile ucrainene au transmis că investighează circumstanțele incidentului și au negat că Bulgaria ar fi fost vizată intenționat.

„Suntem în contact strâns cu partea bulgară pentru a clarifica circumstanțele”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, Gheorghi Tîhîi. El a afirmat că armata ucraineană nu a direcționat deliberat nicio aeronavă către Bulgaria, fără a confirma că drona îi aparținea Ucrainei.

Incidentul s-a produs sâmbătă, în jurul orei 08:10. Aparatul a intrat în Bulgaria din direcția României și a explodat într-un lan de floarea-soarelui, la aproximativ 100 de metri în interiorul teritoriului bulgar, în apropierea punctului de frontieră Kardam–Negru Vodă.

Nu au fost raportate victime, incendii sau pagube asupra stațiilor de comprimare ori a altor elemente de infrastructură critică. Fragmentele recuperate urmează să fie supuse unor expertize tehnice și pirotehnice, iar ancheta continuă.