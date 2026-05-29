Bulgaria nu va mai permite staționarea avioanelor militare americane pe teritoriul său după ce SUA au refuzat eliminarea vizelor pentru cetățenii bulgari

Bulgaria va permite aeronavelor militare americane să rămână pe teritoriul său doar până la sfârșitul lunii iunie, după ce administrația americană nu a aprobat includerea cetățenilor bulgari în programul Visa Waiver, care ar permite călătoriile în Statele Unite fără viză, relatează Reuters, preluat de Agerpres.

Anunțul a fost făcut vineri de președintele bulgar Rumen Radev, care a declarat că autoritățile de la Sofia nu pot răspunde favorabil solicitării americane privind staționarea pe termen lung a aeronavelor și echipamentelor militare la aeroportul din capitala bulgară în absența unor progrese pe dosarul vizelor.

„Înțeleg pe deplin complexitatea procedurilor de reglementare și necesitatea timpului, însă și noi avem prioritățile și procedurile noastre și nu putem răspunde pozitiv solicitării privind șederi îndelungate ale aeronavelor și tancurilor la aeroportul din Sofia”, a declarat Radev, citat de agenția bulgară BTA.

Potrivit președintelui bulgar, guvernul va adopta vineri o decizie prin care va prelungi actualul acord privind prezența aeronavelor militare americane până la sfârșitul lunii iunie, oferind astfel Washingtonului timp suplimentar pentru a reevalua situația.

La începutul acestei luni, Rumen Radev a avut o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump, în cadrul căreia a solicitat suspendarea regimului de vize pentru cetățenii bulgari. Liderul de la Sofia a afirmat că a insistat ca subiectul să fie analizat de urgență, însă până în prezent nu a primit un răspuns favorabil.

Bulgaria, stat membru NATO din 2004 și membru al Uniunii Europene din 2007, găzduiește aeronave militare americane la Sofia în baza unui acord care expiră la sfârșitul lunii mai.

Declarațiile lui Radev reprezintă unul dintre cele mai explicite semnale de nemulțumire venite din partea unui aliat NATO față de menținerea obligativității vizelor pentru cetățenii bulgari care doresc să călătorească în Statele Unite.

În prezent, Bulgaria rămâne unul dintre puținele state membre ale Uniunii Europene care nu sunt incluse în programul american Visa Waiver.