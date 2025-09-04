U.E.
Bulgaria retractează acuzațiile privind bruiajul rusesc al avionului Ursulei von der Leyen după verificarea înregistrărilor aeronavei
Guvernul bulgar a revenit joi asupra declarațiilor inițiale și a precizat că nu are dovezi că Rusia ar fi bruiat semnalele GPS ale avionului președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la aterizarea pe un aeroport local duminică, deși inițial premierul bulgar a lansat acest scenariu.
Joi, premierul bulgar Rosen Zhelyazkov a declarat în parlament că avionul președintei Comisiei nu a fost perturbat, ci a experimentat doar o întrerupere parțială a semnalului, de tipul celor întâlnite frecvent în zone dens populate.
„După verificarea înregistrărilor avionului, am constatat că nu a existat nicio indicație de îngrijorare din partea pilotului. Cinci minute aeronava a planat în zona de așteptare, iar calitatea semnalului a fost bună tot timpul”, le-a spus premierul parlamentarilor, conform Politico Europe.
Anterior, prim-ministrul declarase că perturbarea s-a datorat unor consecințe neintenționate ale războiului electronic din conflictul din Ucraina.
Luni, Financial Times relatase că o aeronavă închiriată de Comisie, aflată într-un turneu al „statelor de pe linia estică” a UE, ar fi pierdut accesul la semnalul GPS în timp ce se apropia de aeroportul din Plovdiv, Bulgaria. Corespondentul aflat la bord a scris că avionul a aterizat folosind hărți pe hârtie și a citat un oficial care spunea că aeronava a survolat aeroportul timp de o oră. Bruxellesul și Sofia au dat vina rapid pe Rusia, numind incidentul „o interferență flagrantă”.
Incidentul a făcut înconjurul Europei și a provocat reacții din partea președintelui SUA, Donald Trump, a secretarului general NATO, Mark Rutte, și a altor oficiali de rang înalt.
Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Arianna Podestà, a declarat joi că instituția a fost informată de autoritățile bulgare despre bruiajul GPS, confirmând un comunicat difuzat luni de guvernul de la Sofia.
„Noi nu am vorbit niciodată despre o țintire propriu-zisă și am fost foarte clară spunând că nu aveam informații în acest sens. Dar suntem extrem de conștienți că aceasta este o problemă care… se întâmplă în mod constant în spațiul nostru aerian și maritim de la începutul războiului, și de aceea este important să o abordăm împreună cu statele noastre membre”, le-a spus ea jurnaliștilor la un briefing la Bruxelles.
NATO
Coaliția de Voință pentru Ucraina: 26 de țări s-au “angajat să participe la o forță de reasigurare” și să fie “prezente la sol, pe mare sau în aer”, anunță Macron
Douăzeci și șase de țări s-au “angajat să participe la o forță de reasigurare” în cadrul unei viitoare încetări a focului între Ucraina și Rusia, desfășurând trupe în Ucraina sau fiind “prezente la sol, pe mare sau în aer”, a anunțat joi președintele francez Emmanuel Macron, după un nou summit al „Coaliției Voinței”, desfășurat la Paris cu participarea omologului său ucrainean Volodimir Zelenski și prin videoconferință.
”Această forță nu are voința sau obiectivul de a purta vreun război împotriva Rusiei”, a precizat Macron în fața presei, după încheierea reuniunii, relatează AFP, Reuters și The Guardian.
”Statele Unite au participat în ultimele săptămâni la toate eforturile legate de sprijinul și disponibilitatea de a fi parte a garanțiilor de securitate, așa că nu există dubii legate de acest lucru. S-a spus asta, inclusiv în mod public de către președintele Trump, și a fost reiterat de secretarul de stat Marco Rubio. Acum munca de planificare va fi definitivată cu SUA”, a afirmat șeful statului francez, potrivit Agerpres.
De asemenea, el a subliniat că europenii vor adopta noi sancțiuni, în coordonare cu SUA, dacă Moscova continuă să refuze pacea.
La Palatul Elysee s-au aflat alături de Zelenski și de gazda summitului, președintele Emmanuel Macron, și președintele Finlandei, premierii Poloniei, Danemarcei și Olandei, liderii instituțiilor UE, precum și emisarul special al președintelui SUA, Steve Witkoff. Lideri precum cancelarul german Friedrich Merz, secretarul general al NATO Mark Rutte și președintele român Nicușor Dan au participat online.
La rândul său, președintele Volodimir Zelenski a spus că Ucraina și aliații săi au ajuns la un punct de vedere comun despre cadrul general pentru garanțiile de securitate și că urmează să fie pregătite documentele în fiecare dintre țările care au convenit să contribuie la respectivele garanții.
Citiți și Zelenski le sugerează aliaților modelul sud-coreean sprijinit de SUA pentru Ucraina postbelică: Principala garanție de securitate este o armată ucraineană puternică
El a adăugat că o armată ucraineană puternică va fi în centrul oricărui astfel de angajament și le-a cerut companiilor de apărare europene să lucreze la capacitate deplină.
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că aliații Ucrainei reuniți în Coaliția Voinței’ își unesc forțele pentru a consolida garanțiile de securitate în aer, pe mare și la sol.
”În același timp, ne continuăm eforturile pentru a pune presiune pe Rusia prin sancțiuni suplimentare. Rusia trebuie să oprească imediat uciderile”, a scris Costa pe platforma X, după încheierea reuniunii de la Paris.
We had an important meeting of the Coalition of the Willing.
We are joining forces to strengthen Ukraine’s security guarantees – through air, sea, land, and the regeneration of Ukraine’s Forces. The Coalition is not only willing, but also able to deliver.
At the same time, we… pic.twitter.com/Rm8gqTdSyo
— António Costa (@eucopresident) September 4, 2025
O precizare similară a fost făcută și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
“Coaliția de Voință creează condițiile pentru o pace durabilă în Ucraina. Primele garanții de securitate sunt forțele armate ucrainene puternice. În al doilea rând, forțele de asigurare cu sprijinul SUA. În al treilea rând, o poziție robustă a apărării europene. Vrem pace pentru Ucraina”, a afirmat ea.
The Coalition of the Willing is creating the conditions of a lasting peace in Ukraine.
The first security guarantees are strong Ukrainian armed forces.
Second, reassurance forces with US support
Third, a robust European defence posture.
We want peace for Ukraine ↓ pic.twitter.com/D9q1moTb4e
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 4, 2025
“Coaliția Voinței” este formată din 31 de țări, inclusiv România, care au promis sprijin consolidat pentru Ucraina împotriva agresiunii ruse și care este condusă de Regatul Unit și Franța. Inițiativa a fost anunțată în 2 martie de premierul britanic Keir Starmer, după summitul de la Londra privind Ucraina, desfășurat sub motto-ul ”Securizarea viitorului nostru”.
Presa occidentală a relatat pe baza declarațiilor mai multor lideri că garanțiile de securitate ar putea cuprinde o forță de reasigurare, fără a oferi detalii suplimentare, misiuni de patrulare aeriană și misiuni și operațiuni de deminare.
Europenii sunt ”gata să ofere garanțiile de securitate pentru Ucraina și ucraineni, în ziua în care o pace va fi semnată”, la finalul unei lungi perioade de pregătire care ”s-a încheiat”, a anunțat miercuri președintele francez Emmanuel Macron, primindu-l la Paris pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski.
Procesul de elaborare a garanțiilor de securitate a demarat după întâlnirea de la Casa Albă din data de 18 august dintre președintele american Donald Trump, liderul ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni din cadrul Coaliției de Voință.
Citiți și Nicușor Dan, la reuniunea “Coaliției de Voință”: Securitatea Ucrainei și prezența NATO la Marea Neagră “merg mână în mână”. Sprijinul pentru “calea europeană a R. Moldova”, la fel de important
România a transmis deja, prin vocea premierului Ilie Bolojan, că punerea bazelor militare la dispoziția aliaților din NATO ar putea fi aportul României în ceea ce privește asigurarea unui sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina. Și Ministerul Apărării Naționale a transmis că România este la curent și va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, subliniind faptul că “infrastructura militară aeriană a României reprezintă un punct forte de pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice pentru descurajare și apărare”. În context, Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu este considerată cea mai importantă facilitate militară aliată de la Marea Neagră și este definită de un fost comandant al forțelor NATO în Europa drept “Ramsteinul Estului”, motiv pentru care România ar deține cheia menținerii păcii în Ucraina, cu sprijinul Statelor Unite.
COMISIA EUROPEANA
Vicepreședinte executiv al Comisiei Europene folosește termenul „genocid” pentru a descrie acțiunile Israelului în Gaza: „Dezvăluie eșecul Europei de a acționa și de a vorbi la unison”
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Teresa Ribera, a descris acțiunile Israelului în Gaza drept genocid, cea mai puternică condamnare exprimată până acum la Bruxelles, informează Politico Europe.
Aceasta a mai spus că Europa este prea divizată pentru a putea face ceva în această privință.
„Genocidul din Gaza dezvăluie eșecul Europei de a acționa și de a vorbi la unison, chiar dacă protestele se răspândesc în orașele europene și 14 membri ai Consiliului de Securitate al ONU solicită un armistițiu imediat”, a declarat Ribera studenților de la Sciences Po într-un discurs susținut joi dimineață.
Comisarul spaniol a fost unul dintre cei mai vehemenți critici ai atacului Israelului asupra Gazei. Aceasta și-a criticat colegii pentru că nu au abordat escaladarea crizei umanitare din Gaza, menționând că, deși Bruxelles-ul privește în direcția opusă, istoria o va judeca aspru, în consonanță cu recentele declarații ale compatriotului său, premierul Pedro Sanchez, care critica standardele duble ale UE în ceea ce privește războaiele din Ucraina și Gaza, despre care a spus că ar putea să afecteze prestigiul global al blocului european.
Cu toate acestea, în acest discurs, Ribera a descris pentru prima dată în mod explicit situația ca fiind un genocid, chiar dacă la începutul lunii august menționa că acțiunile israeliene din Gaza seamănă „foarte mult” cu un genocid.
Comisia Europeană, ca instituție, și majoritatea guvernelor UE au evitat până acum să utilizeze acest termen.
Israelul a negat în mod repetat acuzația de genocid, care implică din punct de vedere legal intenția de a distruge, în totalitate sau parțial, un popor.
Guvernul susține că desfășoară un război de autoapărare împotriva Hamas, despre care afirmă că a folosit populația din Gaza ca scut uman și că ține în continuare ostatici israelieni răpiți în timpul atacului lansat de gruparea militantă pe 7 octombrie 2023.
COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană plătește R. Moldova o sumă suplimentară de 18,9 milioane de euro din cadrul Facilității de creștere și reformă și invită companiile să investească în această țară
Comisia Europeană a plătit Republicii Moldova o sumă suplimentară de 18,9 milioane de euro în cadrul Facilității pentru reformă și creștere economică, reafirmând sprijinul ferm al UE pentru procesul de reformă al țării, înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie.
În același timp, Comisia Europeană constată progresele semnificative înregistrate de Republica Moldova în eforturile sale de reformă, lansând astfel un apel către întreprinderi să investească în această țară.
„Republica Moldova continuă să își îndeplinească agenda de reforme și să își demonstreze angajamentul față de calea europeană. Sunt foarte bucuros să văd progrese continue în reformele din domenii cheie, cum ar fi securitatea energetică în sectorul energiei electrice. Investiția în creșterea economică a Moldovei este o investiție în integrarea europeană. Pentru că o Moldovă puternică contribuie la o Europă mai puternică. UE se angajează să sprijine Republica Moldova în fiecare etapă a parcursului său către UE”, a dat asigurări președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Comisia Europeană a aprobat plata după ce a evaluat că Republica Moldova a îndeplinit patru indicatori de reformă legați de calendarul de plăți semestrial în cadrul Facilității pentru reformă și creștere economică. Printre realizările cheie se numără dezvoltarea unor piețe deschise și competitive de energie electrică și gaze, precum și măsuri pentru garantarea securității energetice.
Suma de 18,9 milioane de euro se adaugă celor 270 de milioane de euro din prefinanțarea acordată deja în acest an.
Republica Moldova urmează să primească până la 1,9 miliarde de euro sub formă de granturi și împrumuturi în cadrul Facilității pentru perioada 2025-2027.
Comisia Europeană observă că Republica Moldova continuă să înregistreze progrese în ceea ce privește reformele necesare pentru aderarea la UE în domenii precum justiția, combaterea corupției și lupta împotriva criminalității organizate.
„Aceste progrese demonstrează angajamentul Republicii Moldova față de valorile comune ale UE, inclusiv democrația și statul de drept, și garantează că fondurile UE sunt investite în mod eficient în beneficiul cetățenilor moldoveni”, subliniază instituția europeană.
Comisia lansează o cerere de exprimare a interesului pentru stimularea investițiilor în Republica Moldova
Comisia Europeană a lansat o cerere de exprimare a interesului, încurajând întreprinderile din UE, SEE și Republica Moldova să exploreze oportunitățile de investiții în această țară.
În calitate de țară candidată la aderarea la UE, cu sprijinul Planului de creștere, Republica Moldova își îmbunătățește accesul la piața unică, oferind oportunități unice întreprinderilor, argumentează instituția europeană.
Inițiativa vizează crearea unui portofoliu de investiții private transformatoare în Republica Moldova, care ar putea beneficia de sprijinul Comisiei Europene și al instituțiilor financiare partenere, precum Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
