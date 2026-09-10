Bulgaria și Franța deschid calea către o cooperare „solidă și fructuoasă” în domeniul tehnologiilor avansate și al spațiului, a declarat prim-ministrul Rumen Radev, după ce a participat, alături de președintele francez Emmanuel Macron, la o ceremonie desfășurată la Palatul Élysée, în cadrul căreia companiile EnduroSat și Arianespace au semnat un memorandum de înțelegere, relatează Agerpres.

Rumen Radev se află la Paris, la invitația lui Emmanuel Macron, pentru a participa la Summitul internațional privind spațiul.

Potrivit prim-ministrului, documentul semnat de cele două companii oferă Bulgariei șansa de a-și ocupa locul care i se cuvine în ecosistemul spațial european.

Radev a subliniat că firma bulgară EnduroSat este una dintre companiile cu cea mai rapidă creștere în domeniul dezvoltării tehnologiilor spațiale și că, în ultimii ani, a produs și a lansat pe orbită mai mulți sateliți de mici dimensiuni decât toate companiile europene la un loc. Compania bulgară investește deja în Franța și poate utiliza serviciile franceze de lansare pentru a-și plasa sateliții pe orbită.

În temeiul memorandumului, Arianespace și EnduroSat intenționează să construiască un parteneriat pe termen lung, care să ofere un lanț valoric european integrat, ce va acoperi serviciile de lansare, desfășurarea sateliților și operațiunile pe orbită.

Parteneriatul va sprijini în principal misiunile instituționale europene, urmând totodată să deservească și clienții comerciali, contribuind la asigurarea unui acces fiabil, independent și strategic al Europei la spațiu, a anunțat Arianespace pe site-ul său după ceremonia de semnare.

„Președintele Macron a fost primul care a inițiat dezbaterea privind autonomia strategică a Europei”, a remarcat Radev, adăugând că, în contextul evoluției rapide a tehnologiilor, știința, cercetarea și industria spațială reprezintă domenii esențiale pentru atingerea acestui obiectiv.

În cadrul întâlnirii lui Radev cu Macron, cei doi au discutat și despre cooperarea bilaterală dintre Bulgaria și Franța, precum și despre posibilitățile de aprofundare a parteneriatului în domeniul tehnologiilor avansate, al economiei, investițiilor și științei.

Potrivit Agenției Spațiale Europene (ESA), Portul Spațial al Europei din Guyana Franceză reprezintă „pilonul accesului autonom al Europei la spațiu” și are un rol strategic în asigurarea independenței și rezilienței europene în domeniul spațial. Infrastructura, aflată pe teritoriul francez, găzduiește lansările rachetelor Ariane și Vega și beneficiază de poziția sa la aproximativ 500 de kilometri nord de Ecuator, care oferă un avantaj suplimentar pentru lansările orbitale. Pe lângă Franța, în Europa mai există baze de lansare spațială în Norvegia, Suedia și Regatul Unit.

Citiți și Emmanuel Macron îndeamnă Europa să-și intensifice eforturile în domeniul spațial pentru a reduce decalajul față de SUA și China: Vrem ca Europa să-și afirme ambiția în domeniul zborurilor spațiale cu echipaj.

Emmanuel Macron a îndemnat joi Europa să-și consolideze politica în sectorul spațial pentru a reduce decalajul față de Statele Unite și China, informează Deutsche Welle.

„Europa spațială este încă slabă. Vrem ca Europa să-și afirme ambiția în domeniul zborurilor spațiale cu echipaj. Programul nostru spațial european rămâne fragil și trebuie să ne intensificăm eforturile”, a afirmat el în cadrul unei discuții la Summitul Internațional Spațial de la Paris.

Un astfel de apel a fost lansat și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a evidențiat că securitatea europeană este strâns legată de cea spațială.

În discursul său, von der Leyen a subliniat importanța viziunii și acțiunilor precoce pentru ca Europa să își consolideze rolul în noua eră spațială, în care statele retrimit oameni pe Lună, sateliții devin mai ieftini și mai performanți, iar inteligența artificială transformă modul în care pot fi utilizare datele colectate în spațiu.

Potrivit unui comunicat al Palatului Elysee, 90 de țări și organizații internaționale participă la Summitul internațional privind spațiul, dintre care aproximativ 60 la nivel de șefi de stat și de guvern sau de miniștri.

Evenimentul aduce împreună aproape 1.100 de companii din sectorul spațial, ceea ce demonstrează mobilizarea excepțională a ecosistemului spațial global în jurul acestui eveniment.

Summitul abordează toate aspectele legate de dezvoltarea și inovarea sectorului spațial, concentrându-se pe trei teme cheie: