Bulgaria și Ucraina își consolidează legăturile prin vizita la Kiev a premierului pro-european Nikolai Denkov

Prim-ministrul bulgar Nikolai Denkov, însoțit de membri ai cabinetului și de șeful apărării bulgare, a sosit în capitala Ucrainei, luni, 26 februarie, informează EFE, preluat de Agerpres.

Denkov și delegația au fost întâmpinați la gară de oficiali, inclusiv de ambasadorul ucrainean Olesya Ilashchuk.

Din delegație fac parte ministrul justiției, Atanas Slavov, ministrul mediului, Iulian Popov, ministrul energiei, Roumen Radev, ministrul adjunct al apărării, Stanimir Georgiev, și ministrul adjunct al afacerilor externe, Tihomir Stoichev, precum și șeful apărării, amiralul Emil Eftimov.

PM #Denkov arrived in #Kyiv to express Bulgaria’s support for #Ukraine. #Bulgaria supports the independence, sovereignty and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders, recalled Denkov. pic.twitter.com/QsvyNqjKQk — Министерски съвет (@GovBulgaria) February 26, 2024

Biroul de presă al guvernului bulgar a declarat că Denkov s-a aflat la Kiev pentru a sublinia că guvernul se află ferm de partea justiției și va continua să apere independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.

„Bulgaria susține independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor sale recunoscute la nivel internațional, a declarat Denkov înainte de plecarea sa la Kiev.

In Kyiv, PM #Denkov visited the destruction in the Solomyan region caused by Russian shelling during the New Year holidays. On January 2, a ballistic missile struck an 8-story residential building, damaging the homes of 321 families. A man and a woman were killed in the attack. pic.twitter.com/Q0ggR008i2 — Министерски съвет (@GovBulgaria) February 26, 2024

De asemenea, „Bulgaria susține formula ucraineană pentru o pace justă, cuprinzătoare și de durată, bazată pe principiile Cartei ONU și ale dreptului internațional, precum și toate eforturile pentru un summit mondial pentru pace cu un sprijin internațional cât mai larg”, se mai arată în comunicat.

La Kiev, Nikolai Denkov a vizitat distrugerile din cartierul Solomianski provocate de bombardamentele rusești din timpul sărbătorilor de Anul Nou.

La 2 ianuarie, resturile unei rachete balistice au lovit o clădire rezidențială de opt etaje, provocând pagube la locuințele a 321 de familii. Un bărbat și o femeie au fost uciși în urma atacului.

Șapte apartamente au fost complet distruse. În urma atacului în masă cu rachete și drone asupra capitalei ucrainene, au izbucnit incendii și distrugeri în nouă regiuni.

PM Denkov and PM of Ukraine @Denys_Shmyhal

honored the memory of the defenders of Ukraine who died in the war. Denkov placed a wreath on the Wall of Memory. Hundreds of thousands of Ukrainian military and civilian casualties since February 24, 2022, when Russia invaded Ukraine. pic.twitter.com/lbjDiN0f9C — Министерски съвет (@GovBulgaria) February 26, 2024

Denkov și prim-ministrul Ucrainei, Denys Shmyhal, au adus un omagiu memoriei apărătorilor Ucrainei care au murit în război. Denkov a depus o coroană de flori pe Zidul Memoriei.

Ulterior, premierul bulgar a avut o întrevedere cu președintele Volodimir Zelenski, pentru discuții catalogate de acesta din urmă drept „fructoase și practice”, potrivit unui mesaj transmis pe X.

Today, I met with Bulgarian Prime Minister Nikolai Denkov for, as always, fruitful and practical talks. I appreciate Bulgaria’s support for our efforts to expand trade flows and restore normal shipping in the Black Sea and Danube regions. It is critical that we maintain normal… pic.twitter.com/eQKc9IggIW — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2024

„Apreciez sprijinul Bulgariei pentru eforturile noastre de extindere a fluxurilor comerciale și de restabilire a navigației normale în regiunile Mării Negre și Dunării. Este esențial să menținem relații economice normale, în ciuda tuturor provocărilor”, a afirmat liderul de la Kiev.

De asemenea, acesta a informat că a convenit cu Bulgaria „să accelerăm dezvoltarea logisticii și a infrastructurii în regiunea noastră. Respectul nostru reciproc pentru principiul bunei vecinătăți va contribui la creșterea economică a ambelor țări”.