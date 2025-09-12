BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
Bulgaria va avea un cuvânt de spus la reuniunile BCE după adoptarea monedei euro, dă asigurări Christine Lagarde
Bulgaria va avea un cuvânt de spus la reuniunile Băncii Centrale Europene, a dat asigurări președinta BCE, Christine Lagarde, la prima ședință de politică monetară după vacanța de vară, informează Novinite, potrivit Agerpres.
Pentru prima dată, guvernatorul Băncii Naționale a Bulgariei, Dimitar Radev, a participat ca observator. Începând cu 1 ianuarie, când Bulgaria adoptă euro, el va participa cu drepturi depline la reuniunile de politică monetară ale BCE, alături de ceilalți 20 de guvernatori ai statelor membre din zona euro.
Lagarde a subliniat că adoptarea euro va aduce stabilitate Bulgariei. „Fiecare membru care ia parte la ședințe, indiferent dacă este dintr-o țară mare sau mică, are un cuvânt de spus, care este respectat și luat în considerare. Mă voi asigura că aceste principiu este aplicat îndeaproape când voi conduce reuniunile și voi organiza consultările”, a declarat șefa BCE.
În privința protejării cetățenilor în timpul tranziției de la leva la euro, Lagarde i-a încurajat să verifice rata de conversie și și-a exprimat încrederea în măsurile de protecție aflate în vigoare.
„Unii comercianți ar putea exploata conversia pentru a majora ușor prețurile, dar autoritățile au instrumente pentru a ajuta consumatorii să verifice acuratețea. Din august, este disponibil un calculator, alături de sistemul dual de prețuri, în leva și euro”, a precizat oficialul BCE.
Bulgaria va deveni la 1 ianuarie 2026 cel de-al 21 stat membre al zonei euro, urmând să introducă moneda unică la începutul anului viitor după ce Consiliul Uniunii Europene a adoptat în iulie ultimele trei acte juridice necesare în acest sens.
Conversia se face la o rată fixă de schimb de 1,95583 leva pentru un euro, au anunțat autoritățile de la Sofia. Conform cerințelor, ambele monede trebuie prezentate egal, clar și precis pe toate etichetele de preț.
Căderea oricărui guvern din zona euro ar fi „îngrijorătoare”, subliniază președinta BCE într-o referire la situația din Franța
Franța nu se află în prezent într-o situație care să necesite intervenția Fondului Monetar Internațional (FMI), dar orice risc de cădere a unui guvern din zona euro este „îngrijorător”, a declarat luni președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, de naționalitate franceză, conform Reuters.
În cadrul unui interviu acordat postului de radio Radio Classique, Lagarde a afirmat că disciplina fiscală rămâne imperativă în Franța și că urmărește cu mare atenție situația spread-urilor obligațiunilor franceze.
Partidele de opoziție franceze au declarat că vor răsturna guvernul minoritar în cadrul votului de încredere din 8 septembrie ca urmare a planurilor nepopulare de austeritate ale premierului Francois Bayrou.
Reducerea cheltuielilor publice nu înseamnă austeritate, a apărat premierul francez François Bayrou planurile sale, conform Politico Europe.
„Nu este vorba de austeritate, ci de o încetinire a cheltuielilor (publice) suplimentare, pentru ca țara să se poată redresa”, a declarat acesta la finalul lunii august.
Planurile de cheltuieli sunt concepute pentru a reduce deficitul bugetar și a liniști creditorii francezi, instituțiile financiare și agențiile de rating îngrijorate de nivelurile nesustenabile ale cheltuielilor publice ale țării.
Acest lucru a afectat piețele bursiere și de obligațiuni din Franța, care este a doua economie din zona euro.
Băncile franceze au fost supuse presiunilor, dar Lagarde a declarat că sistemul bancar francez este într-o poziție mai bună comparativ cu criza financiară din 2008.
„Consider că sistemul bancar francez este bine capitalizat, că se află într-o situație mai bună decât în timpul ultimei crize financiare majore, că este bine structurat, bine supravegheat și că are actori responsabili”, a declarat ea.
„Nu cred că sistemul bancar în sine este în vreun fel sursa riscului actual, dar piețele, în toate circumstanțele de această natură, evaluează riscul”, a adăugat ea.
Economia UE ar fi arătat mult mai rău după pandemie dacă nu ar fi existat muncitorii străini, subliniază președinta Băncii Centrale Europene
Economia Uniunii Europene ar fi arătat mult mai rău după pandemie dacă nu ar fi existat muncitorii străini, a evidențiat președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, avertizând decidenții să nu ignore rolul migrației, chiar dacă aceasta alimentează tensiunile politice, informează Politico Europe.
Într-o intervenție la Forumul anual al Rezervei Federale din Wyoming, Lagarde a spus că un influx de muncă străină a ajutat zona euro să absoarbă șocuri succesive, cum ar fi creșterea costurilor energetice și inflația record, menținând în același timp intacte creșterea și locurile de muncă.
Rata ocupării forței de muncă în UE a crescut cu 4,1 procente între sfârșitul anului 2021 și mijlocul anului 2025, aproape egalând câștigurile raportat la produsul intern brut (PIB), a remarcat ea.
„Deși au reprezentat doar aproximativ 9 procente din forța de muncă totală în 2022, lucrătorii străini au contribuit la jumătate din creșterea acesteia în ultimii trei ani”, a spus Lagarde participanților la întâlnirea bancherilor centrali. Fără acea contribuție, a adăugat ea, „condițiile de pe piața muncii ar putea fi mai stricte și producția mai mică.”
Lagarde a menționat Germania și Spania ca exemple. PIB-ul Germaniei ar fi cu aproximativ 6 procente mai mic astăzi fără forța de muncă străină, în timp ce redresarea puternică a Spaniei „se datorează mult” și muncitorilor străini, a spus ea.
Președinta BCE a susținut că migrația a jucat un rol crucial în compensarea scăderii ratei natalității în Europa și a apetitului crescut pentru ore de muncă mai puține. Acest lucru, a spus ea, a ajutat companiile să-și extindă producția și a atenuat presiunile inflaționiste, chiar dacă salariile nu au reușit să țină pasul cu prețurile.
Pe de altă parte, aceasta a constatat că migrația netă a împins populația UE la un record de 450 de milioane anul trecut, chiar și în condițiile în care guvernele de la Berlin la Roma depun eforturi pentru a restricționa noile sosiri, sub presiunea alegătorilor care se îndreaptă spre partidele de extremă dreaptă.
„Migrarea ar putea, în principiu, juca un rol crucial în diminuarea deficitului de forță de muncă în contextul îmbătrânirii populației indigene”, a spus Lagarde, recunoscând, în egală măsură, presiunea politică.
Ea a subliniat că piața muncii din Europa a ieșit din șocurile recente într-o „formă neașteptat de bună”. Dar a avertizat împotriva presupunerii că această dinamică va dura: declinul demografic, reacția politică și schimbarea preferințelor lucrătorilor continuă să amenințe reziliența zonei euro.
Președinta BCE: SUA rămân un partener important, dar Europa ar trebui să aprofundeze relații comerciale și cu alte state
Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, susține că Europa trebuie să valorifice și să aprofundeze relații comerciale cu alte state, în ciuda acordului comercial UE-SUA obținut recent și care este cu mult sub „scenariul sever pentru tarifele SUA de peste 20%.”
„Deși Statele Unite sunt și vor rămâne un partener comercial important, Europa ar trebui să urmărească și aprofundarea relațiilor comerciale cu alte state, valorificând punctele forte ale economiei sale orientate către export. Europa are o experiență solidă pe care se poate baza. Fiind primul partener comercial pentru 72 de țări, UE dispune deja de cea mai mare rețea de acorduri comerciale din lume”, a transmis Christine Lagarde în cadrul Consiliului Internațional de Afaceri al Forumului Economic Mondial de la Geneva.
Potrivit oficialului european, economia globală se află într-un moment dificil: „Însă, în ciuda tensiunilor comerciale recente și a incertitudinii semnificative, creșterea globală a rămas în general stabilă până în prezent. (…)Acordurile comerciale recente au atenuat, dar cu siguranță nu au eliminat, incertitudinea globală, care persistă din cauza mediului politic imprevizibil. Economia zonei euro s-a dovedit rezistentă la începutul acestui an, în ciuda unui context global dificil.”
Președinta BCE subliniază că acordul UE-SUA se confruntă în continuare cu incertitudini, mai ales pentru sectorul farmaceutic: „Produsele farmaceutice, care reprezintă peste o cincime din exporturile zonei euro către Statele Unite – au înregistrat o creștere puternică a producției în această perioadă. Desigur, odată cu aplicarea majorărilor tarifare, acest efect se inversează. În același timp, incertitudinea persistă, întrucât tarifele specifice sectorului pentru produse farmaceutice și semiconductori rămân neclare.”
