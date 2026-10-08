Bulgaria va invita România și Turcia la consultări privind securitatea navelor comerciale în Marea Neagră. Sofia ar putea solicita sprijin suplimentar din partea NATO

Bulgaria va invita România și Turcia la consultări privind securitatea navelor comerciale în Marea Neagră, a declarat miercuri președinta bulgară Iliana Iotova, după reuniunea Consiliului Consultativ pentru Securitate Națională. Reuniunea a fost convocată în urma atacului de marți asupra a două nave comerciale în zona economică exclusivă a Bulgariei, relatează Reuters, citat de Agerpres.

De asemenea, Bulgaria ar putea să le ceară aliaților săi din NATO să desfășoare „capacități suplimentare de supraveghere aeriană și maritimă, precum și sisteme de contracarare a dronelor, pentru a consolida sistemele de apărare și de protecție a zonelor de coastă”, a declarat ea.

Două nave comerciale, cargoul Alfa Watan, sub pavilion togolez, și nava Able, sub pavilionul Palau, ambele deținute de armatori turci, au fost atacate marți cu drone în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră.

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Nava Alfa Watan a suferit avarii structurale majore și s-a scufundat la scurt timp după impact. Autoritățile bulgare au suspendat miercuri operațiunile de căutare a echipajului, format din zece marinari sirieni, după ce nu au găsit supraviețuitori.

Nava Able a luat foc după ce a fost lovită la aproximativ 70 de mile marine în largul coastei bulgare, iar cei 18 membri ai echipajului au fost evacuați, dar doi dintre ei sunt grav răniți.

Navele au fost lovite de drone aeriene și maritime, a căror origine nu a fost încă stabilită, potrivit autorităților bulgare.

Atacul din Bulgaria a avut loc la o zi după scufundarea cargoului Royad Mammadov în zona economică exclusivă a României, în urma unui atac cu drone pe care Ucraina l-a atribuit Rusiei.