Bulgaria va opri fluxul de gaze rusești către Ungaria și Slovacia în 2027: Ca stat membru UE, ne aliniem acțiunile la legislația și politicile europene

Bulgaria sprijină planul UE de a pune capăt importurilor de gaze rusești în blocul european până la sfârșitul anului 2027, a declarat ministrul bulgar al Energiei, Zhecho Stankov— o măsură care ar întrerupe efectiv aprovizionarea cu gaz rusesc prin conducte pentru Ungaria și Slovacia.

„În calitate de stat membru al UE, Bulgaria își aliniază acțiunile la legislația și politicile europene, inclusiv la eliminarea treptată (propusă) … până la sfârșitul anului 2027”, a declarat ministrul bulgar al energiei, Zhecho Stankov, pentru Politico.

„Până la 1 ianuarie 2028, se preconizează că va fi eliminat complet consumul de gaze rusești în Europa”, a adăugat el.

Comentariile vin după ce premierul bulgar Rosen Zhelyazkov a declarat miercurea trecută că guvernul său este în favoarea unei eliminări treptate, în urma unui discurs aprins al președintelui american Donald Trump la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, în care a cerut Europei să înceteze achizițiile de energie din Rusia.

„Noi … ne vom alătura deciziilor UE de a înceta contractele pentru utilizarea sau tranzitul gazelor naturale rusești pe termen scurt”, a declarat Zhelyazkov în contextul reuniunii de la New York.

În luna iunie, Bruxelles a prezentat un nou proiect de lege care ar interzice importurile de gaze rusești în blocul european, începând cu contractele pe termen scurt din acest an și eliminând treptat contractele pe termen lung până la sfârșitul anului 2027. Țările UE și Parlamentul European poartă în prezent negocieri paralele cu privire la această propunere.

Sofia găzduiește ultimul punct de intrare rămas pentru fluxurile rusești de gaze naturale în blocul european prin conducta TurkStream, după ce Ucraina a refuzat în ianuarie să reînnoiască un acord de livrare a gazelor naturale ce presupunea tranzitarea teritoriului său. Celelalte rute istorice ale Moscovei către UE sunt fie deteriorate, fie supuse sancțiunilor.

Deși comentariile Bulgariei indică faptul că aceasta va respecta legislația UE, ele sunt susceptibile să provoace o anxietate profundă în Ungaria și Slovacia.

Budapesta și Bratislava — care, în medie, încă își procură 70 % din gazul natural din Rusia — s-au opus mult timp eforturilor UE de a elimina treptat importurile de energie din Rusia, susținând că acest lucru ar duce la creșterea prețurilor, având în vedere că dispun de rute alternative limitate de aprovizionare.

Experții au respins în mare parte aceste afirmații, argumentând că ambele țări pot găsi alternative prin intermediul importurilor de gaze naturale lichefiate care sosesc în porturile UE sau prin transporturi suplimentare prin conducte din Norvegia.

Acesta este un sentiment împărtășit și de Stankov. „Nu se preconizează că Ungaria și Slovacia se vor confrunta cu provocări în materie de securitate energetică ca urmare [a proiectului de lege]”, a afirmat acesta.

Cu toate acestea, ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, a declarat joi că Sofia „l-a asigurat că nu va pune Ungaria într-o situație dificilă”, în ciuda interdicției propuse, după ce a discutat cu omologul său bulgar. „Este doar o propunere, nu s-a luat încă nicio decizie”, a adăugat el.

Ungaria și Slovacia nu au puterea de a respinge proiectul de lege al UE, având în vedere că acesta necesită doar o majoritate calificată a țărilor pentru a fi aprobat, spre deosebire de sancțiuni.