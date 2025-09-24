Bulgaria va opri tranzitul gazelor rusești spre Serbia și Ungaria din 2026 și și va exclude complet gazul rusesc din piață până în 2028

Bulgaria intenționează să pună capăt tranzitului gazelor rusești către Serbia și Ungaria începând cu 2026, iar până în 2028 să elimine complet gazele naturale provenite din Rusia de pe piața sa energetică, a anunțat marți premierul Rosen Zhelyazkov, la New York, unde participă la Adunarea Generală a ONU, transmite EFE, preluat de Agerpres.

„În ceea ce privește apelul președintelui Trump, făcut în timpul sesiunii Adunării Generale, noi, ca parte a Uniunii Europene, ne vom alătura deciziei Uniunii de a suspenda, pe termen scurt (2026), contractele pentru utilizarea sau tranzitul gazelor naturale rusești”, a declarat Zhelyazkov.

Premierul bulgar a precizat că, pe termen scurt, contractele pentru tranzitul gazelor rusești vor fi reziliate, iar pe termen lung, până în 2028, gazele naturale din Rusia vor fi excluse complet de pe piața energetică bulgară.

Dacă în urmă cu câțiva ani Bulgaria depindea aproape în totalitate de Rusia pentru acoperirea necesarului său energetic, în prezent întreaga cerere de gaze a țării este satisfăcută prin importuri de gaze naturale lichefiate (GNL), care sosesc printr-o conductă din Grecia. Zhelyazkov a dat asigurări că Bulgaria a convenit deja „condiții foarte favorabile” pentru importurile de gaze lichefiate din Statele Unite.

Bulgaria găzduiește o secțiune a conductei Turkish Stream (denumită Balkan Stream pe teritoriul său), folosită exclusiv pentru tranzit. Grupul rus Gazprom a rezervat aproape întreaga capacitate a acesteia – 13 miliarde de metri cubi pe an – pentru a transporta gaze naturale către Serbia și Ungaria prin Turcia și Bulgaria.

Construită între 2017 și 2021, conducta a intrat în funcțiune la 1 ianuarie 2022, cu puțin timp înaintea invaziei Rusiei în Ucraina. Între lansare și sfârșitul lunii martie 2024, Bulgaria a obținut aproximativ 800 de milioane de euro din taxele de tranzit al gazelor prin această infrastructură.