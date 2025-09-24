U.E.
Bulgaria va opri tranzitul gazelor rusești spre Serbia și Ungaria din 2026 și și va exclude complet gazul rusesc din piață până în 2028
Bulgaria intenționează să pună capăt tranzitului gazelor rusești către Serbia și Ungaria începând cu 2026, iar până în 2028 să elimine complet gazele naturale provenite din Rusia de pe piața sa energetică, a anunțat marți premierul Rosen Zhelyazkov, la New York, unde participă la Adunarea Generală a ONU, transmite EFE, preluat de Agerpres.
„În ceea ce privește apelul președintelui Trump, făcut în timpul sesiunii Adunării Generale, noi, ca parte a Uniunii Europene, ne vom alătura deciziei Uniunii de a suspenda, pe termen scurt (2026), contractele pentru utilizarea sau tranzitul gazelor naturale rusești”, a declarat Zhelyazkov.
Premierul bulgar a precizat că, pe termen scurt, contractele pentru tranzitul gazelor rusești vor fi reziliate, iar pe termen lung, până în 2028, gazele naturale din Rusia vor fi excluse complet de pe piața energetică bulgară.
Dacă în urmă cu câțiva ani Bulgaria depindea aproape în totalitate de Rusia pentru acoperirea necesarului său energetic, în prezent întreaga cerere de gaze a țării este satisfăcută prin importuri de gaze naturale lichefiate (GNL), care sosesc printr-o conductă din Grecia. Zhelyazkov a dat asigurări că Bulgaria a convenit deja „condiții foarte favorabile” pentru importurile de gaze lichefiate din Statele Unite.
Bulgaria găzduiește o secțiune a conductei Turkish Stream (denumită Balkan Stream pe teritoriul său), folosită exclusiv pentru tranzit. Grupul rus Gazprom a rezervat aproape întreaga capacitate a acesteia – 13 miliarde de metri cubi pe an – pentru a transporta gaze naturale către Serbia și Ungaria prin Turcia și Bulgaria.
Construită între 2017 și 2021, conducta a intrat în funcțiune la 1 ianuarie 2022, cu puțin timp înaintea invaziei Rusiei în Ucraina. Între lansare și sfârșitul lunii martie 2024, Bulgaria a obținut aproximativ 800 de milioane de euro din taxele de tranzit al gazelor prin această infrastructură.
COMISIA EUROPEANA
Raport Comisia Europeană: Comerțul agroalimentar al UE rămâne stabil în iunie 2025. Importurile din Rusia au scăzut cu 73%
Ultimul raport privind comerțul cu produse agroalimentare publicat de Comisia Europeană arată că schimburile comerciale ale UE în acest sector au rămas stabile în iunie 2025. Excedentul comercial global a înregistrat o revenire, deși a rămas sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut, din cauza prețurilor mai mari la import, informează un comunicat al Executivului European.
Exporturile agroalimentare ale UE au atins 19,1 miliarde de euro în iunie. Aceasta reprezintă o scădere de 4 % față de luna mai, dar este totuși cu 2 % mai mare decât în aceeași lună a anului trecut. Regatul Unit a fost principala destinație, cu 27,6 miliarde EUR (+1,2 miliarde EUR, +5 %), datorită prețurilor ridicate la cacao și ciocolată în prima jumătate a anului 2025, comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Acesta a fost urmat de Statele Unite și Elveția.
În schimb, exporturile către China au scăzut cu 670 de milioane EUR (−10 %) din cauza reducerii cererii de cereale. Produsele din cacao și cafea au continuat să susțină creșterea. Exporturile de cafea, ceai, cacao și condimente au crescut cu 1,8 miliarde EUR (+38 %) datorită aproape dublării prețurilor la pasta, untul și pudra de cacao și creșterii cu 30 % a prețului cafelei. Exporturile de ciocolată și produse de cofetărie au crescut cu 1 miliard EUR (+20 %), în timp ce exporturile de produse lactate au crescut cu 635 de milioane EUR (+7 %).
Importurile agroalimentare ale UE s-au ridicat la 15,3 miliarde EUR în iunie. Aceasta reprezintă o scădere de 10 % față de luna mai, dar totuși cu 15 % mai mult decât în iunie anul trecut. În prima jumătate a anului 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cele mai mari creșteri au provenit din Côte d’Ivoire (+2 miliarde EUR, +66 %, reflectând prețurile ridicate ale cacao), Canada (+1,2 miliarde EUR, +101 % datorită creșterii importurilor de cereale și rapiță), China (+946 milioane EUR, +22 %) și Brazilia (+838 milioane EUR, +10 %). În schimb, importurile din Ucraina au scăzut cu 891 milioane EUR (−13 %), iar cele din Rusia cu 566 milioane EUR (−73 %). Creșterea prețurilor la materiile prime a determinat o mare parte din această creștere.
BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
Banca Centrală Europeană vizează anul 2029 ca termen realist pentru lansarea euro digital
Banca Centrală Europeană vizează anul 2029 ca termen realist pentru lansarea euro digital, un instrument de plată online esențial, sprijinit de banca centrală, a declarat Piero Cipollone, membru în boardul executiv al BCE, transmite presa internațională și Agerpres.
Parlamentul European, Consiliul European și Comisia Europeană și-ar putea finaliza, până în mai, punctele de vedere, apoi se va trece la elaborarea în comun a legislației. După adoptarea acesteia, BCE va avea nevoie de doi – trei ani pentru lansarea euro digital, a afirmat oficialul BCE la evenimentul „Viitorul finanțelor”, organizat de Bloomberg.
Proiectul euro digital câștigă teren, iar discuțiile în rândul statelor membre ale zonei euro progresează, susține Cipollone. Miniștrii de Finanțe din zona euro au ajuns săptămâna trecută la un acord privind limitele deținerilor clienților, un progres semnificativ.
„Discuțiile la nivelul statelor membre avansează. O potențială dată de lansare a euro digital ar putea fi mijlocul lui 2029”, a declarat Cipollone.
BCE lucrează de ani de zile la pregătirea unui posibil euro digital, care ar putea deveni o alternativă la sistemele dominante de plăți Visa și Mastercard din SUA.
„Trebuie să mergem înainte cu propriul nostru sistem de plăți digital, pentru a reduce dependența de alți furnizori. Cred că este o zonă cheie de progres, unde trebuie să avansăm și să face rapid progrese”, a afirmat recent ministrul spaniol de Finanțe, Carlos Cuerpo.
Deși sprijinul politic pentru un euro digital pare a fi extins, Parlamentul European nu a adoptat legislația necesară, argumentând că încă trebuie analizate anumite detalii.
Comisarul european pentru economie Valdis Dombrovskis a subliniat, de asemenea, necesitatea ca Europa să aibă un sistem de plăți independent pentru cumpărăturile online, în condițiile în care din ce în ce mai multe afaceri își mută activitatea pe internet.
„Este important să consolidăm autonomia strategică a Europei, să nu depindem de sisteme de plăți externe, să avem un sistem de plăți adecvat la nivel european”, a declarat vineri Dombrovskis.
Unele state membre UE au propriile sisteme de plăți naționale digitale, dar niciunul nu este acceptat în interiorul blocului comunitar.
Deși Comisia Europeană a propus în 2023 legislația privind crearea euro digital, nu s-au întâmplat prea multe de atunci. Unii parlamentari și bancheri sunt îngrijorați că euro digital va determina firmele să nu mai apeleze la sectorul bancar și vor apărea riscuri legate de stabilitate.
„BCE poate furniza arhitectura de bază prin care sectorul privat poate apoi construi soluțiile necesare. Vedem euro digital ca un proiect important, atât în privința dezvoltării tehnologice, cât și a autonomiei strategice a UE”, a dat asigurări Dombrovskis.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Eurodeputatul Dan Motreanu cere intervenția Comisiei Europene pentru sprijinirea cetățenilor afectați de creșterea extremă a prețurilor la energie
Eurodeputatul Dan Motreanu a interpelat Comisia Europeană cu privire la protejarea consumatorilor din statele membre mai vulnerabile, precum România, în contextul creșterilor extreme la prețurile la energie electrică în timpul valurilor de căldură viitoare.
„Cetățenii români trebuie protejați de creșterea prețurilor la energia electrică. Am întrebat Comisia Europeană cum intenționează ce măsuri va lua pentru a proteja mai bine consumatorii, în special consumatorii din statele membre mai vulnerabile, precum România, de creșterile extreme ale prețurilor în timpul valurilor de căldură viitoare”, a transmis deputatul european într-un mesaj postat pe pagina oficială de Facebook.
Potrivit eurodeputatului român, valul de căldură din iunie-iulie a dus la creșteri majore ale cererii și prețurilor la energie în Europa: „În România, prețul energiei a urcat cu 12,35 % într-o săptămână.”
În răspunsul său, comisarul european pentru energie și locuințe, Dan Jørgensen, susține că normele UE existente permit statelor membre să introducă o gamă largă de instrumente pentru a răspunde creșterilor bruște ale prețurilor.
De asemenea, acesta a informat că Executivul European poartă discuții continue cu statele membre afectate pentru a sprijini punerea în aplicare a unor măsuri suplimentare pentru a accelera furnizarea de energie mai accesibilă pentru consumatori, precum: mobilizarea flexibilității în materie de combustibili nefosili, reducerea cererii în timpul orelor critice, creșterea capacităților transfrontaliere și protejarea consumatorilor.
Eurodeputatul Dan Motreanu a fost informat că Executivul European intenționează să ajute statele membre să protejeze și să implice mai bine consumatorii și să le permită acestora să beneficieze de avantajele energiei ca prosumatori: Pachetul ar trebui, de asemenea, să sprijine gospodăriile vulnerabile afectate de sărăcia energetică, inclusiv de sărăcia energetică din perioada de vară.
