Bulgaria va participa ca observator la prima reuniune a Consiliului pentru Pace. Parlamentul nu a ratificat încă semnarea Cartei de către premierul țării

Guvernul bulgar a confirmat marți că va participa în calitate de observator la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, ce va avea loc joi la Washington, la invitația președintelui american Donald Trump, transmite EFE, potrivit Agerpres.

Decizia a fost luată marți, în cadrul unei reuniuni a guvernului interimar bulgar, condus de conservatorul Rosen Jeliazkov, care va fi înlocuit în curând de un prim-ministru interimar, în vederea alegerilor legislative programate pentru mijlocul lunii aprilie.

O delegație condusă de Ivan Naidenov, secretar permanent al Ministerului de Externe al Bulgariei, va participa la reuniunea de la Washington.

Bulgaria va participa în calitate de observator, fără drept de vot, conform statutului Consiliului pentru Pace, ceea ce înseamnă că țara nu își asumă nicio obligație financiară, a subliniat Ministerul de Externe.

În comunicatul emis, guvernul bulgar a subliniat că participarea este în concordanță cu sprijinul său ferm pentru eforturile vizând o pace durabilă în Fâșia Gaza, pentru securitate și stabilitate în tot Orientul Mijlociu.

Carta fondatoare a Consiliului pentru Pace a fost semnată în ianuarie chiar de către Jeliazkov, dar documentul nu a fost încă ratificat de parlamentul bulgar.

Consiliul pentru Pace, creat de Trump pentru a rezolva conflictele globale, urmărește să supravegheze aplicarea planului în 20 de puncte pentru Gaza, cu obiectivul declarat de a pune capăt conflictului dintre Israel și gruparea islamistă palestiniană Hamas.

La prima reuniune a Consiliului pentru Pace și-au anunțat prezența ca observatori și Italia, Comisia Europeană și Cipru, în calitate de președinție semestrială a Consiliului Uniunii Europene.

În același timp, de la București, președintele Nicușor Dan a anunțat duminică faptul că România acceptă invitația președintelui american Trump și va participa la prima reuniune a Consiliului Păcii, în calitate de observator.

Ulterior, și Polonia a anunțat că va participa la nivel de consilier prezidențial al președintelui Karol Nawrocki.

Purtătorul de cuvânt al președintelui a anunțat marți participarea lui Marcin Przydacz într-o postare pe platforma X. Prim-ministrul Donald Tusk a declarat marți că orice reprezentant al președintelui va participa doar în calitate de observator, întrucât.

Mai multe țări ale UE au declinat oferta lui Trump, în vreme ce Polonia și România au afirmat că au demarat analize interne privind implicațiile acestei decizii asupra obligațiilor internaționale ale celor două țări, respectiv Carta ONU, Tratatul Uniunii Europene și decizii ale UE în materie de politică externă și de securitate comună.

Carta fondatoare a Consiliului pentru Pace în Gaza înființat la propunerea președintelui american Donald Trump a fost semnată, pe 22 ianuarie, la Forumul Economic Mondial de la Davos, cu Bulgaria și Ungaria fiind singurele țări din Uniunea Europeană care au semnat documentul.