Bursele europene ating cel mai ridicat nivel din ultimele două luni, pe fondul speranțelor privind încheierea unui acord de pace între SUA și Iran

Bursele europene au deschis luni în creștere, atingând cel mai ridicat nivel din ultimele peste două luni, pe fondul speranțelor privind încheierea unui acord de pace între SUA și Iran, ceea ce atenuează temerile legate de inflație și de încetinirea economiei mondiale, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Indicele pan-european Stoxx 600 a urcat luni dimineața cu 0,61%, la 628.93 puncte, aproape de nivelul record înregistrat la finalul lunii februarie, chiar înainte de izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu.

Cele mai multe domenii înregistrau creșteri, pe fondul unui avans al sectorului bancar de 1,7%, în timp ce companiile aeriene europene, cum ar fi Lufthansa și Air France KLM au urcat cu 4,2% și, respectiv, 9%, după ce prețul țițeiului Brent din Marea Nordului, referința globală, a scăzut cu 5%, la 98 dolari per baril.

Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă ceea ce a descris drept un acord aproape finalizat între SUA, Iran și mai mulți intermediari din Orientul Mijlociu, menit să pună capăt unui conflict care durează de luni de zile și care a destabilizat rutele maritime globale, a zguduit piețele energetice și a alimentat temerile privind consecințe economice mai ample.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a declarat că a organizat o conferință telefonică cu liderii din țările din Orientul Mijlociu, inclusiv Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, scriind: „Un acord a fost negociat în mare parte, sub rezerva finalizării între Statele Unite ale Americii, Republica Islamică Iran și celelalte țări menționate.”

Cu toate acestea, la doar o zi după ce anunțase că o înțelegere este „în fază finală”, Trump a declarat că administrația sa nu se va grăbi să finalizeze negocierile cu Iranul privind un nou acord nuclear și de securitate regională. Liderul de la Casa Albă a criticat acordul nuclear încheiat în perioada administrației Obama și a reiterat că orice nouă înțelegere trebuie să excludă posibilitatea ca Iranul să dobândească capacități nucleare.

Investitorii se așteaptă ca un eventual acord să ducă la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, pe unde trece o cincime din gazele naturale și țițeiul mondial. O astfel de evoluție ar fi benefică pentru Europa, dependentă de importurile de energie, apreciază analiștii.

Titlurile Delivery Hero au urcat luni cu 12% după informațiile că Uber Technologies Inc intenționează să preia platforma de livrări Delivery Hero, într-o tranzacție care ar evalua grupul german la peste 11,5 miliarde de euro (13,39 miliarde de dolari).

Bursa japoneză a încheiat ședința de luni în creștere cu 2,87%, pe fondul speranțelor în încheierea unui acord de pace între SUA și Iran. Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea record de 65.158,19 puncte, în creștere cu 1.819,12 puncte comparativ cu valoarea înregistrată la închiderea ședinței precedente.