Bursele europene cresc semnificativ după finalizarea acordului comercial dintre Statele Unite și Uniunea Europeană

Statele Unite și Uniunea Europeană au ajuns duminică, în Scoția, la un acord comercial, punând capăt unui impas transatlantic care a durat mai multe luni și care a culminat cu negocierile directe dintre președintele american Donald Trump și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen la complexul de golf Turnberry, pe care Trump îl deține în Scoția.

„Am ajuns la un acord. Este un acord bun pentru toată lumea”, a declarat Donald Trump jurnaliștilor, după discuțiile purtate cu Ursula von der Leyen, relatează Deutsche Welle și The Guardian.

„Împreună, UE și SUA reprezintă o piață de 800 de milioane de oameni. Și aproape 44 % din PIB-ul mondial. Este cel mai mare acord comercial din istorie”, a declarat von der Leyen, ulterior discuțiilor.

Acordul convenit de Trump și von der Leyen amintește de o întâlnire similară pe care președintele american a avut-o în primul mandat cu predecesorul lui von der Leyen, Jean-Claude Juncker. Președintele de atunci al Comisiei Europene călătorea pe 25 iulie 2018 la Casa Albă pentru a ajunge la un compromis cu Trump în vederea evitării unu război comercial.

Together, the EU and the US are a market of 800 million people.

And nearly 44 percent of global GDP.

It’s the biggest trade deal ever ↓ https://t.co/rG3cHebXEk

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 27, 2025