ROMÂNIA
CAART, centrul de cercetare al INCAS, profilează România pe harta europeană a cercetării aerospațiale
România dispune de o infrastructură de cercetare unică în regiune, după ce Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” (INCAS) a finalizat proiectul CAART – Center for Airborne Atmospheric & Topographic Research.
Investiția a urmărit extinderea și modernizarea capacităților de cercetare pentru studiul mediului atmosferic și observarea suprafeței terestre, printr-o bază terestră amplasată la Strejnicu, precum și o clădire nouă ce găzduiește patru laboratoare specializate: pentru tehnici hiperspectrale, simularea zborurilor, microfizica norilor și teledetecția norilor.
Un element central îl constituie simulatorul de zbor de nivel D, unic în România și Europa de Sud-Est, care reproduce cu fidelitate aeronava de cercetare Beechcraft King Air C90 GTx și oferă piloților un mediu de pregătire avansată pentru scenarii de zbor normale și critice. În plus, centrul dispune de o serie de echipamente de cercetare specifice, un autolaborator mobil precum și licențe software pentru prelucrarea datelor științifice.
Prin operaționalizarea CAART, INCAS își consolidează rolul la nivel european și internațional, participând activ la rețele de cercetare precum ACTRIS-ERIC, una dintre cele mai mari infrastructuri de profil din Europa.
Centrul pune la dispoziție o gamă extinsă de servicii: consultanță și suport pentru organizarea și execuția misiunilor de cercetare și supraveghere, acces la platformele aeropurtate, colectarea și analiza datelor de înaltă acuratețe și dezvoltarea de produse științifice avansate.
Totodată, proiectul susține pregătirea și specializarea resursei umane, prin instruirea personalului navigant și a cercetătorilor, precum și prin crearea de noi locuri de muncă.
Proiectul se află în perioada de sustenabilitate, pe durata căreia INCAS urmărește eficientizarea utilizării infrastructurii, dezvoltarea de noi aplicații și consolidarea expertizei României în domeniul cercetării atmosferice și aerospațiale.
ROMÂNIA
Nicușor Dan condamnă agresiunea comisă asupra unui livrator străin: “Autoritățile ar trebui să trateze acest caz ca o infracțiune motivată de ură”
Președintele Nicușor Dan, a reacționat după agresiunea comisă asupra unui tânăr venit la muncă în București, care a fost lovit și umilit pentru faptul că nu s-a născut aici.
„Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în București, care a fost lovit și umilit doar pentru că nu s-a născut aici. Asemenea fapte sunt intolerabile”, a scris președintele pe pagina sa de Facebook.
Nicușor Dan a atras atenția că, în ultimele săptămâni, au apărut voci care instigă la ură împotriva străinilor și că „aceste cuvinte au consecințe reale, uneori dramatice”.
El a subliniat că asemenea acte de violență constituie „un atac la adresa valorilor fundamentale ale societății” și a cerut autorităților să trateze incidentul cu maximă seriozitate.
“Asemenea acte de violență xenofobă, oricât de izolate ar părea, constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societății noastre. Autoritățile ar trebui să trateze acest caz cu maximă seriozitate, ca o infracțiune motivată de ură”, a spus Nicușor Dan.
Șeful statului a felicitat polițistul aflat în timpul liber care a intervenit prompt și a reușit să oprească agresorul înainte ca situația să escaladeze.
În același mesaj, președintele a a amintit că mulți români lucrează peste hotare și știu ce înseamnă să-și caute șansa departe de casă.
„Oricine trăiește și muncește aici merită protecție și tratament egal. Nu ura ne definește pe noi, românii, ci solidaritatea, ospitalitatea și toleranța”, a conchis Nicușor Dan.
ROMÂNIA
“Fiecare zi este o nouă dovadă a intențiilor criminale ale Rusiei”, denunță consilierul prezidențial Luminița Odobescu noile atacuri rusești asupra Ucrainei
Consilierul prezidențial Luminița Odobescu a denunțat joi noua serie de atacuri rusești împotriva Ucrainei, manifestând solidaritatea României cu țara vecină afectată de conflict.
“Fiecare zi este o nouă dovadă a intențiilor criminale ale Rusiei. O dovedește, o dată în plus, atacurile de azi noapte asupra Kievului, soldate cu morți și răniți“, a scris Odobescu, pe X, după ce atacurile au avariat sediile Delegației UE la Kiev și ale British Council.
“Suntem alături de Ucraina!“, a continuat ea.
Fiecare zi este o nouă dovadă a intențiilor criminale ale Rusiei. O dovedește, o dată în plus, atacurile de azi noapte asupra Kievului, soldate cu morți și răniți. Au fost avariate și clădirile Delegației UE @EUDelegationUA și ale British Council @uaBritish. Suntem alături de 🇺🇦!
— Luminita Odobescu (@Odobes1Luminita) August 28, 2025
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Antonio Costa, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și șefa diplomației europene Kaja Kallas au denunțat joi atacurile rusești asupra infrastructurii ucrainene, care au lovit și sediul delegației Uniunii Europene la Kiev.
Ambasadoarea UE în Ucraina, Katarina Mathernova, a declarat că clădirea a fost „grav avariată de unda de șoc” provocată de barajul „masiv” de drone și rachete balistice lansate de Rusia asupra Ucrainei în timpul nopții, în urma căruia, potrivit acesteia, cel puțin 10 persoane au fost ucise și 30 rănite.
Conform președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, 14 persoane au murit, între care și 3 copii.
Noul atac al Rusiei a avut loc după ce președintele Franței Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei Friedrich Merz și prim-ministrul Poloniei Donald Tusk s-au aflat miercuri la Chișinău, cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova, pentru a reafirma sprijinul european pentru aderarea țării la Uniunea Europeană.
Republica Moldova a marcat cea de-a 34-a aniversare a independenței, proclamată în 1991 prin desprinderea de Uniunea Sovietică. Sărbătoarea națională, desfășurată sub sloganul „Independența ne unește”, are loc într-un moment crucial, dând startul numărătorii inverse până la alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate decisive pentru viitorul pro-occidental al Chișinăului, într-un climat tensionat de campanii de dezinformare venite dinspre Federația Rusă.
ROMÂNIA
Eurostat: Un român din șase nu își permite o masă cu carne sau pește la două zile
În 2024, 16,3% dintre români nu și-au putut permite o masă care să conțină carne, pește sau un echivalent vegetarian o dată la două zile, potrivit datelor publicate de Eurostat. România se situează astfel peste media UE, unde ponderea este de 8,5%.
La nivel european, procentul celor care nu își permit o alimentație adecvată a scăzut cu un punct procentual față de 2023 (de la 9,5% la 8,5%). Diferențele rămân însă puternic legate de statutul economic: 19,4% dintre persoanele expuse riscului de sărăcie nu își permit o masă corespunzătoare, comparativ cu doar 6,4% dintre cei care nu se află în această situație.
Cele mai mari ponderi ale persoanelor vulnerabile au fost înregistrate în Slovacia (39,8%), Bulgaria (37,7%) și Ungaria (37,3%). La polul opus se află Cipru (3,5%), Irlanda și Portugalia (ambele cu 5,1%).
Indicatorul privind posibilitatea de a-și permite o masă completă o dată la două zile este unul dintre elementele utilizate pentru a calcula rata de deprivare materială și socială severă. Acesta reprezintă o componentă esențială a indicatorului european privind persoanele expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială, urmărit în cadrul Planului de acțiune al Pilonului european al drepturilor sociale.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
CAART, centrul de cercetare al INCAS, profilează România pe harta europeană a cercetării aerospațiale
Nicușor Dan condamnă agresiunea comisă asupra unui livrator străin: “Autoritățile ar trebui să trateze acest caz ca o infracțiune motivată de ură”
Ursula von der Leyen a vorbit la telefon cu Trump și Zelenski după atacurile Rusiei în Ucraina: Putin trebuie să vină la masa negocierilor
Giganții chinezi din e-commerce ar trebui supuși unor reglementări europene mai dure, cere CEO-ul celui mai mare retail online din Polonia
“Fiecare zi este o nouă dovadă a intențiilor criminale ale Rusiei”, denunță consilierul prezidențial Luminița Odobescu noile atacuri rusești asupra Ucrainei
Ursula von der Leyen vizitează România și statele UE din prima linie pentru a întări apărarea: Va merge luni cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan în zona Mării Negre
Eurostat: Un român din șase nu își permite o masă cu carne sau pește la două zile
ICI București, partener în proiectul european DC4Eu pentru testarea diplomelor digitale prin portofelul european pentru identitate digitală
Liderii instituțiilor UE denunță atacurile Rusiei în Ucraina care au lovit sediul Delegației Uniunii Europene la Kiev și care “batjocoresc eforturile de pace”
Sorin Grindeanu: Vom prezenta săptămâna viitoare un ”pachet PSD” de măsuri pentru relansarea economică
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
UE „pare să fie din ce în ce mai condamnată la irelevanță geopolitică” în fața competitivității Chinei și SUA, avertizează Giorgia Meloni: A fi din nou protagoniștii istoriei și propriului destin nu este un proces lipsit de durere
RADR 2025/Sorin Grindeanu: România, pilon logistic vital la Marea Neagră. Trebuie să punem accent pe dezvoltarea accelerată a infrastructurii de transport
România va sprijini reconstrucția Ucrainei și integrarea sa europeană, promite Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei
Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent
Victor Negrescu: Înaintea alegerilor din R. Moldova, PE va adopta o rezoluție fără precedent pentru a denunța ingerințele Rusiei și a reafirma sprijinul pentru aderarea la UE
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
Prin amendamente depuse la raportul privind un plan al UE pentru criza forței de muncă din sănătate, Victor Negrescu insistă ca „sănătatea să rămână o prioritate europeană reală”
Trending
- FONDURI EUROPENE1 week ago
Guvernul adoptă Ordonanța de Urgență care ”filtrează” proiectele din PNRR: În 15 zile, ministerele trebuie să anunțe ce poate fi realizat până la 31 august 2026
- NATO7 days ago
Ilie Bolojan: Punerea bazelor militare la dispoziția aliaților NATO, aportul României la o pace durabilă în Ucraina
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Trump a întrerupt întâlnirea cu Zelenski și liderii europeni pentru a-l suna pe Putin. Macron dorește o cvadrilaterală SUA-Ucraina-Rusia-Europa după un summit Trump-Putin-Zelenski
- INTERNAȚIONAL7 days ago
Erdoğan i-a spus lui Macron că Turcia este pregătită să găzduiască orice inițiativă privind negocierile de pace Ucraina–Rusia
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Imaginea zilei la Casa Albă: Trump, Zelenski și liderii europeni, în Biroul Oval cu o hartă a Ucrainei, Rusiei, României și R. Moldova pe fundal