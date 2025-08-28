CAART, centrul de cercetare al INCAS, profilează România pe harta europeană a cercetării aerospațiale

România dispune de o infrastructură de cercetare unică în regiune, după ce Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” (INCAS) a finalizat proiectul CAART – Center for Airborne Atmospheric & Topographic Research.

Investiția a urmărit extinderea și modernizarea capacităților de cercetare pentru studiul mediului atmosferic și observarea suprafeței terestre, printr-o bază terestră amplasată la Strejnicu, precum și o clădire nouă ce găzduiește patru laboratoare specializate: pentru tehnici hiperspectrale, simularea zborurilor, microfizica norilor și teledetecția norilor.

Un element central îl constituie simulatorul de zbor de nivel D, unic în România și Europa de Sud-Est, care reproduce cu fidelitate aeronava de cercetare Beechcraft King Air C90 GTx și oferă piloților un mediu de pregătire avansată pentru scenarii de zbor normale și critice. În plus, centrul dispune de o serie de echipamente de cercetare specifice, un autolaborator mobil precum și licențe software pentru prelucrarea datelor științifice.

Prin operaționalizarea CAART, INCAS își consolidează rolul la nivel european și internațional, participând activ la rețele de cercetare precum ACTRIS-ERIC, una dintre cele mai mari infrastructuri de profil din Europa.

Centrul pune la dispoziție o gamă extinsă de servicii: consultanță și suport pentru organizarea și execuția misiunilor de cercetare și supraveghere, acces la platformele aeropurtate, colectarea și analiza datelor de înaltă acuratețe și dezvoltarea de produse științifice avansate.

Totodată, proiectul susține pregătirea și specializarea resursei umane, prin instruirea personalului navigant și a cercetătorilor, precum și prin crearea de noi locuri de muncă.

Proiectul se află în perioada de sustenabilitate, pe durata căreia INCAS urmărește eficientizarea utilizării infrastructurii, dezvoltarea de noi aplicații și consolidarea expertizei României în domeniul cercetării atmosferice și aerospațiale.