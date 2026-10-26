CAIR propune Guvernului un pact pentru producția din România: „Avem nevoie de o direcție clară: să producem mai mult, să prelucrăm resursele în țară și să reinvestim în economie”

Confederația Antreprenorilor și Investitorilor din România (CAIR), care reunește organizații patronale din 13 domenii ale economiei, reprezentând companii cu capital românesc și străin ale căror activități generează, cumulat, peste o treime din PIB-ul României, susține măsuri concrete pentru stimularea producției, investițiilor și creșterii valorii adăugate în economia națională. Astăzi, CAIR a participat la întâlnirea cu reprezentanții Guvernului României, în prima sa acțiune publică după recunoașterea reprezentativității patronale la nivel național.

Potrivit unui comunicat de presă remis CaleaEuropeană.ro, prin Pactul pentru Producția din România, CAIR propune măsuri care să încurajeze producția internă, procesarea resurselor în țară și reinvestirea profitului, precum și reducerea costurilor energetice, rambursarea mai rapidă a TVA, predictibilitatea fiscală și asigurarea concurenței loiale.

Delegația CAIR a fost condusă de Cristian Erbașu, președintele Confederației, antreprenor cu experiență directă în mediul de afaceri și o bună cunoaștere a provocărilor cu care se confruntă companiile din România. Din delegație mai fac parte Dumitru Muscă, vicepreședinte CAIR, reprezentant al sectorului forestier, Ștefan Pădure, vicepreședinte CAIR, reprezentant al sectorului agricol, cu experiență în instituțiile europene de dialog social, și Adriana Iftime, secretar general CAIR, cu o îndelungată implicare în dialogul social din România.

„România are nevoie de o direcție clară: să producă mai mult, să prelucreze în țară cât mai mult din propriile resurse și să reinvestească în propria economie. Acest lucru nu poate fi realizat decât prin predictibilitate, dialog și colaborare între toate sectoarele economiei. Credem în puterea solidarității dintre bresle și în capacitatea mediului de afaceri de a construi soluții concrete, dincolo de interesele fiecărei industrii”, consideră Cristian Erbașu, președintele CAIR.

CAIR atrage atenția asupra necesității decontării lucrărilor deja executate prin PNRR, dar încă neachitate, precum și a asigurării finanțării pentru finalizarea investițiilor începute prin acest program, inclusiv prin alocări de la bugetele locale. Potrivit Confederației, închiderea perioadei PNRR nu elimină obligațiile de plată pentru lucrările executate și nici nevoia de a identifica surse de finanțare pentru proiectele care trebuie duse la bun sfârșit. Aceste întârzieri și incertitudini pun presiune asupra companiilor și riscă să afecteze continuitatea investițiilor.

Totodată, agricultura, turismul și serviciile au nevoie de acces mai bun la finanțare, iar bugetul pentru 2027 trebuie să ofere predictibilitate și să susțină proiectele pe termen lung. Bugetul pentru 2027 va avea influențe pe termen lung.

În intervenția sa, Dumitru Muscă a subliniat importanța sectorului forestier. Potrivit datelor prezentate în cadrul întâlnirii, sectorul contribuie cu aproximativ 3,5% la PIB, iar produsele sale ajung pe piețe europene și internaționale, inclusiv în China. Mesajul său a subliniat necesitatea de a prelucra cât mai mult din resursele României în țară, pentru a crea valoare adăugată și locuri de muncă. Aceeași viziune se aplică tuturor sectoarelor economiei, inclusiv industriei siderurgice și investițiilor industriale.

La rândul său, Ștefan Pădure a evidențiat direcțiile de acțiune pentru susținerea producției:

reducerea poverii fiscale asupra energiei, gazelor și combustibililor utilizați în activitățile de producție;

extinderea aplicării taxării inverse în condițiile permise de legislația europeană.

CAIR reunește organizații dintr-o gamă largă de domenii ale economiei din România de la construcții, turism, agricultură, energie și industria materialelor de construcții până la textile, servicii financiar-contabile și infrastructura apei. Reprezentarea se extinde și către industria de apărare, sectorul forestier, transportul feroviar, economia urbană și activitățile portuare.

Această diversitate stă la baza unei voci comune a mediului de afaceri, în care organizațiile își păstrează identitatea și specificul, dar colaborează pentru obiective comune, producție, procesare și reinvestire în România: Federația Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC), Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), Federația Patronală Surse Noi de Energie Regenerabilă din România (FP-SNERR), Federația Patronală Surse Noi de Energie Regenerabilă din România (FP-SNERR), Asociația Producătorilor de Energie Electrică (HENRO), Federația Patronală a Textilelor, Confecțiilor și Pielăriei (FEPAIUS), Federația Națională a Metalelor și Pietrelor Prețioase și Semiprețioase Diamond Gold, Federația Patronală PROAGRO, Federația Patronală din Industria Materialelor de Construcții din România (PATROMAT), Asociația Română a Apei (ARA), Asociația Forestierilor din România (ASFOR), Patronatul Serviciilor de Securitate (PSS), Constanța Port Business Association (CPBA), Organizația Patronală Industria de Apărare (OPIA), Organizația Patronală Platforma Feroviară (OPPF), Liga Citadină.