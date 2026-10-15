CAIR solicită viitorului Guvern măsuri urgente pentru sprijinirea sectoarelor construcțiilor și agriculturii, în contextul creșterii accelerate a cazurilor de insolvență în aceste domenii

Confederația Antreprenorilor și Investitorilor din România (CAIR) solicită viitorului Guvern măsuri urgente pentru sprijinirea sectoarelor construcțiilor și agriculturii.

Apelul CAIR vine în contextul în care numărul insolvențelor înregistrate în construcții și agricultură a crescut.

Potrivit datelor ONRC, în primele opt luni din 2026, sectorul construcțiilor a avut de suferit. Domeniul a înregistrat 271 de cazuri de insolvență, de 3,5 ori mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut, când 76 de companii din sectorul construcțiilor nu au mai putut să își plătească datoriile.

Nici domeniul agriculturii, siviculturii și pescuitului nu a fost într-o situație mai bună.

În primele opt luni ale acestui an, 67 de firme au intrat în insolvență, de 3,9 ori mai multe decât în aceeași perioadă a lui 2025, când 17 companii din acest sector s-au aflat în aceeași situație.

Prin urmare, CAIR „solicită viitorului Guvern măsuri concrete pentru sprijinirea companiilor și menținerea unui mediu economic stabil și predictibil.”

„Construcțiile sunt indispensabile pentru realizarea infrastructurii și a investițiilor publice și private, în timp ce agricultura are un rol esențial în producția de hrană și în securitatea alimentară a populației. Slăbirea acestor sectoare pune în pericol stabilitatea economiei românești, realizarea investițiilor și siguranța aprovizionării cu produse agroalimentare. CAIR este pregătită, ca structură reprezentativă, să ofere soluții și este gata de dialog cu cei care decid politicile publice și direcția de dezvoltare a țării”, a declarat Cristian Erbașu, președintele CAIR.

Confederația Antreprenorilor și Investitorilor din România subliniază că „este nevoie de un cadru economic predictibil, de susținerea investițiilor și de politici publice care să permită companiilor să își continue activitatea, să își păstreze locurile de muncă și să contribuie la dezvoltarea economiei.”

„Susținerea construcțiilor și agriculturii înseamnă protejarea unor sectoare strategice pentru România și consolidarea stabilității economice”, conchide CAIR.

Confederația Antreprenorilor și Investitorilor din România a fost înființată la inițiativa Federației Patronatelor Societăților de Construcții și a Federației Patronatelor din Turismul Românesc pentru întărirea dialogului social necesar pentru dezvoltarea societății în ansamblul ei.

Prin activitatea sa, CAIR urmărește: