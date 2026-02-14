EDITORIALE
Călăreții fără Coif
Dan Cărbunaru
Coiful de la Coțofenești simboliza jumătate din istoria de 5.000 de ani invocată de Marco Rubio în deschiderea discursului său de la #MSC2026. Europa ar putea păți precum muzeul Drents, dacă nu își păzește moștenirea. Nu ai cum continua istoria dacă nu o cunoști, respecți, aperi.
Planul de apărare a eșuat în orășelul olandez pentru că breșele exploatate de atacatori, deși erau ușor de intuit, au fost tratate superficial. Așa cum încă superficial sunt tratate vulnerabilitățile de azi și de mâine ale muzeului Europa.
Aliații americani de ani de zile avertizează pe mai multe voci, pe tonuri diferite: întăriți-vă paza! De la Sud și Est de tot atâta vreme bubuie avertismentele și agresiunile: întăriți-vă paza! În societățile noastre se instalează tot mai intens otrava războiului cognitiv: întăriți-vă sistemul imunitar.
Aflăm, azi, de la președintele Finlandei, care ”umblă teleleu” prin Bavaria, că Finlanda apără flancul estic, alături de armatele unor țări dintr-o listă fără România. Poate îi dă o replică ministra de Externe, pe model Davos.
Muzeul România din rețeaua europeană rămâne printre primele fără exponate, în acest ritm.
EDITORIALE
V-Day la München: “Elefantul” a interpretat serenada afecțiunii pentru o Europă care face pasul de la oratorie la autonomie. Calea către recalibrare și reconstrucție transatlantică
Secretarul de stat american Marco Rubio a venit la Conferința de Securitate de la München cu serenada afecțiunii transatlantice. Avea în audiență o alianță transatlantică rănită profund pe coasta sa europeană și, indirect, pe coasta nord-americană. Așa că a interpretat o partitură cu verb articulat care a pendulat între cordial și reverențios – Statele Unite vor fi întotdeauna un copil al Europei – și tăios cu dublă bifurcație – culpa comună americană și europeană privind iluzia sfârșitului istoriei după Războiul Rece. Dar, într-o coajă de nucă geopolitică, care rămâne mesajul strategic din spatele cuvintelor diplomatice în acest veritabil V-Day (nu atât Valentine’s Day, cât originea alianței atlantice – Ziua Victoriei în Europa în al Doilea Război Mondial)?
Cu o elasticitate ultra-testată, alianța transatlantică este departe a se rupe. Washington-ul dorește o recalibrare a scrie împreună următorul și capitalele europene doresc o reconstruire a încrederii. Această Conferință a debutat cu un elefant desenat pe coperta raportului preambulul al dezbaterilor pentru a însoți titlul unei ordini mondiale în curs de destrămare, cu administrația lui Donald Trump portretizată în elefantul din cameră și în demolatorul ordinii printr-o politică de tip buldozer.
Acesta a fost semnalul europenilor că parteneriatul transatlantic este în primejdie dacă Statele Unite continuă tirul furibund al criticilor precum discursul vicepreședintelui JD Vance de anul trecut, retorica escalatorie comercială sau pretențiile teritoriale la adresa Groenlandei, pentru a numi doar câteva.
Moderatul Marco Rubio din administrația care acuză Uniunea Europeană că este responsabilă pentru declinul civilizațional al Europei a venit la München să panseze, nu să inflameze, chiar dacă discursul lui a lipsit Uniunea Europeană, fiind preferată formula Europei și a națiunilor europene. Din discursul său atlantist au lipsit și Rusia și China. Iar șeful diplomației americane a fost în postura de a cânta o serenadă și datorită Europei.
Discursurile cancelarului Friedrich Merz și președintelui Emmanuel Macron de pe podiumul Conferinței nu au fost simple exerciții de oratorie, ci mostre de trezire strategică.
Cu o zi înainte, Merz decretase că „Europa s-a întors dintr-o vacanță de la istorie”. Ordinea mondială nu mai există în forma ei confortabilă. Epoca rivalității marilor puteri a revenit. Nici măcar SUA nu vor mai fi suficient de puternice pe cont propriu. Macron, la rândul său, a revendicat o „putere geopolitică în ADN-ul Europei”, insistând că această Europă va fi un aliat și un partener bun pentru SUA.
Între extreme – dependență totală sau autonomie iluzorie – există Europa mai independentă, cum a sugerat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Nu o Europă anti-americană, ci una capabilă să contribuie real la echilibrul Alianței.
Decorul pozițiilor liderilor a fost completat de premierul britanic Keir Starmer. La zece ani de la referendumul de ieșire din UE, Marea Britanie nu mai este aceeași țară din anii Brexit-ului, ci una care vede inseparabilă securitatea britanică de cea europeană. Și viceversa.
Într-o coajă de nucă geopolitică, recalibrarea văzută de Statele Unite este aceea în care americanii nu se retrag din alianța transatlantică, dar nu mai sunt dispuși să o susțină în forma ei comodă post-Război Rece. Reconstrucția încrederii dorită de europeni înseamnă că SUA recunosc continentul fondator al valorilor comune ca un partener și un aliat egal. Pentru asta, asistăm la trecerea de la oratorie politică la acțiuni de autonomie strategică.
Recalibrarea văzută de Statele Unite este dată de cel puțin trei referințe – strategia națională de securitate, strategia de apărare și discursul celui creditat ca arhitect al celei din urmă privind trecerea la NATO 3.0. Bref:
- O Europă care să îmbrățișeze o cale ideologică mai conservatoare și anti-migrație, inclusiv prin cultivarea unei rezistențe politice de către SUA în interiorul statelor europene față de actuala formă de conducere;
- O Europă capabilă să conducă apărarea convențională în teatrul european, sub umbrela garanțiilor nucleare americane;
- O Europă care să renunțe la reglementările digitale în raport cu marile platforme americane și în numele interpretării administrației americane asupra libertății de exprimare;
Recâștigarea încrederii pe care europenii o cer stă deja neclintită în dialogul cu partea americană. Bref:
- Franța, Germania și Marea Britanie pun bazele unui proces de gândire strategică extins la nivelul întregului continent pentru o arhitectură de securitate europeană care să pornească de la premisa că Rusia va rămâne agresivă indiferent de deznodământul războiului din Ucraina;
- Această gândire cuprinde și o articulare a doctrinei nucleare franceze, eventual și britanice, pentru a garanta o forță europeană de descurajare nucleară. Această dimensiune va acționa cu siguranță precum un nod în legământul transatlantic;
- O preferință clară pentru fabricat și achiziționat din Europa, de la competitivitate la securitate și apărare, întocmai din cauza oscilațiilor de tensiuni pe barometrul încrederii transatlantice;
- O respingere fără echivoc a relaxării unei legislații asupra spațiului digitale, care a devenit teatru de război cognitiv și hibrid al autocrațiilor împotriva democrației europene, inclusiv prin interferențe electorale;
Coexistența dintre recalibrare și reconstrucție transatlantică ar putea fi sintetizată astfel: În vreme ce Statele Unite vor continua să deșurubeze “iluzia” vechii ordini, Europa va căuta să pună în practică un realism lucid care să insereze multilateralism într-o lume multipolară. La confluența intereselor și valorilor, alianța transatlantică va funcționa. La intersecția viziunilor concurente, va oferi spațiu de speculă geopolitică Rusiei și de accelerare a influenței Chinei.
EDITORIALE
Paradoxul „părții interesate” și maturizarea diplomației diasporei
Editorial de Robert D. Marin
Paradoxul „părții interesate” și maturizarea diplomației diasporei În ultimele două decenii, diplomația românească a făcut pași importanți în adaptarea la realitățile tot mai complexe ale unei diaspore numeroase și diverse. Extinderea rețelei consulare și digitalizarea sistemelor au îmbunătățit semnificativ accesul cetățenilor români din străinătate la servicii consulare. În paralel, dialogul cu diaspora s-a consolidat ca practică constantă a activității diplomatice, orientată spre întărirea capacității instituționale a statului de a identifica și aborda mai eficient nevoile comunităților românești din străinătate (MAE, 2021). Această instituționalizare a dialogului cu diaspora poate fi analizată în cadrul conceptual mai larg oferit de diaspora diplomacy, definită în literatura de specialitate ca o formă de practică diplomatică situată la intersecția dintre politica internă și cea externă, caracterizată de implicarea unor actori multipli dincolo de cei statali (Ho și McConnell, 2017).
Tocmai pentru că dialogul a devenit o componentă centrală a praxisului diplomatic raportat la diaspora, devine necesară și oportună o reflecție asupra modului în care acesta este organizat și mai ales valorificat. Analizele academice arată că dialogul este o condiție esențială a guvernanței democratice și a legitimității instituționale, dar acesta nu este suficient în absența unor forme structurate care să conecteze consultarea de decizie și acțiune.
În acest context apare ceea ce poate fi definit drept paradoxul „părții interesate” , identificabil la intersecția mai multor concepte teoretice privind participarea, legitimitate organizațională și acțiune colectivă. În termeni generali, paradoxul „părții interesate” descrie tensiunea dintre legitimitatea procedurală obținută prin consultare largă și capacitatea reală a instituțiilor de a lua decizii clare și de a susține acțiunea colectivă. După cum arată Elinor Ostrom și Mark Suchman, participarea extinsă, deși esențială pentru legitimitate, nu conduce automat la claritate strategică sau la rezultate concrete atunci când nu este susținută de mecanisme clare de decizie și implementare (Ostrom, 1990, Suchman, 1995). Un element central al acestui paradox este iluzia reprezentativității, definită de Suchman ca „o percepție sau o presupunere generalizată conform căreia acțiunile unei entități sunt dorite, corecte sau adecvate” . Această căutare a legitimității se traduce frecvent prin adoptarea unor structuri și proceduri care semnalează conformitate, dar care sunt „decuplate” de la performanța reală (Meyer și Rowan, 1977).
Teoria acțiunii colective oferă o explicație suplimentară a acestui paradox, prin modul în care explică comportamentul actorilor în contexte participative largi (Olson, 1965). În grupurile mari, stimulentele pentru contribuția individuală la îndeplinirea unor obiectivele comune sunt reduse, iar interesele organizate tind să domine discursul, în timp ce majoritatea rămâne pasivă. După cum subliniază Elinor Ostrom, acțiunea colectivă devine sustenabilă doar acolo unde există „reguli clare, limite bine definite și mecanisme de responsabilizare” (Ostrom, 1990).
Diplomația diasporei oferă un cadru pertinent pentru a analiza această tensiune dintre deschidere și capacitatea de acțiune. Conceptualizarea propusă de Ho și McConnell caracterizează diplomația diasporei ca fiind un proces polilateral, implicând o pluralitate de actori, niveluri și canale de interacțiune (Ho și McConnell, 2017). Această structură consolidează legitimitatea, dar generează o reconfigurare a raportului dintre consultare și decizie, punând presiune asupra capacității instituționale de a transforma pluralitatea vocilor în priorități operaționale. După cum subliniază Raluca Moise, analizând comunitatea românească din Marea Britanie, „diaspora nu funcționează ca un public omogen, ci prin actori intermediari care traduc interesele comunității în relația cu statul” (Moise, 2023). Implicarea nu are loc uniform la nivelul comunității, ci prin moduri distincte de angajare, precum medierea, reprezentarea și advocacy, exercitate de actori diferiți, cu niveluri inegale de legitimitate și capacitate. Comunitățile românești sunt fragmentate social, economic și generațional, iar vocile care ajung la instituții nu sunt întotdeauna reprezentative. Natura polilaterală a „părților interesate” acoperă un spectru extins de actori și niveluri de interacțiune, de la cetățeni din diaspora și organizații sau lideri comunitari, până la elite profesionale, instituții ale statului de origine, autorități din statul de reședință și actori politici sau transnaționali, fiecare operând cu interese proprii, resurse distincte și grade diferite de influență asupra dialogului și procesului decizional. Dacă aceste diferențe nu sunt recunoscute, consultarea nestructurată nu produce contribuții relevante pentru politici publice. Întâlnirile largi acumulează teme și revendicări, fără a distinge clar între probleme sistemice, situații recurente și interese individuale.
Acest context este amplificat, așa cum argumenta convingător Alina Dolea, de presiune emoțională și riscurile reputaționale, identificate de asemenea la nivelul diplomației diasporei românești în Marea Britanie, de natură să reconfigureze acțiunea misiunilor diplomatice într-un registru mai degrabă reactiv și defensiv decât strategic (Dolea, 2024). În acest cadru, atât excluderea, cât și prioritizarea unor „părți interesate” ajung să fie percepute ca având costuri politice ridicate, iar consultarea largă funcționează mai degrabă ca o strategie anticipativă de prevenire a criticii decât ca un instrument de guvernanță orientat spre rezultate.
Astfel, aplicat diplomației diasporei, paradoxul „părții interesate” ar putea fi definit ca fiind situația în care extinderea nediferențiată a consultării cu diaspora, menită să consolideze legitimitatea și incluziunea instituțională, conduce în practică la diluarea responsabilității, la dificultăți de agregare a intereselor și la scăderea capacității misiunilor diplomatice de a transforma dialogul în priorități clare, decizie și acțiune susținută.
Depășirea acestui paradox presupune instituirea unor mecanisme structurale, care să ofere selecție transparentă, continuitate și responsabilizare, permițând astfel transformarea dialogului în rezultate urmărite în timp. Un model practic, cu precedente comparabile, ar fi instituționalizarea unor structuri consultative în cadrul rețelei diplomatice românești, o soluție deja testată, în forme diferite, de mai multe state europene. Acest model corespunde logicii propuse de Ho și McConnell în care diplomația diasporei funcționează prin „asamblaje” de actori care necesită coordonare pentru a produce rezultate concrete (Ho și McConnell, 2017).
Franța oferă un prim exemplu de structurare a dialogului la nivel de circumscripție consulară prin consilii consulare și reprezentanți ai francezilor din străinătate. Reforma din 2013 a consolidat cadrul de reprezentare și a ancorat consiliile consulare în arhitectura de consultare și lucru cu misiunile diplomatice (République Française, 2013). In mod similar, Italia folosește o infrastructură complementară, centrată pe organisme reprezentative ale italienilor din străinătate. Comites sunt definite ca organe de reprezentare în raport cu autoritățile diplomatice/consulare, iar Consiglio Generale degli Italiani all’Estero funcționează ca organism consultativ pentru Guvern și Parlament pe temele majore ale italienilor din străinătate (Parlamento Italiano, 2003).
Polonia adaugă o dimensiune comparabilă cu contextul diasporei românești la nivelul misiunilor diplomatice. Lesińska și Wróbel descriu existența unor Polish Community Consultative Councils în țările de destinație, formate din 10–15 experți nominalizați de ambasador sau consul general, cu rol de cooperare pe teme importante pentru diaspora și cu recomandarea de a se reuni cel puțin anual (Lesińska și Wróbel, 2020). Chiar dacă procesul nu este obligatoriu și depinde de decizia șefului de misiune, modelul oferă o soluție pragmatică pentru a crea continuitate, selectivitate și responsabilizare.
Deschiderea instituțională reprezintă una dintre marile realizări ale diplomației diasporei românești din ultimii ani. Acestea reflectă o capacitate reală de adaptare la complexitatea comunităților din afara granițelor și o disponibilitate autentică de a asculta. Provocarea care se conturează este aceea de a consolida aceste practici prin mecanisme care să lege dialogul de prioritizare, respectiv prioritizarea de responsabilitate și responsabilitatea de rezultate.
Astfel, pe măsură ce diplomația românească își continuă procesul de modernizare, se conturează oportunitatea valorificării mai eficiente a practicii consultării și a dialogului prin forme de coproducere structurată și prin instrumente de lucru orientate spre transformarea participării în impact. Aceasta nu presupune adoptarea unor soluții prestabilite, ci o reconfigurare graduală a dialogului instituțional, astfel încât să depășească formatul larg, strict consultativ, și să evolueze către mecanisme mai structurate, orientate spre dezvoltarea și implementarea de soluții. Membrii acestor mecanisme, selectați pe baza expertizei și a capacității de a genera intervenții concrete, pot contribui direct la elaborarea și implementarea unor proiecte care răspund priorităților identificate în dialogul cu diaspora. O asemenea abordare deplasează accentul de la simpla consultare către responsabilitate partajată și transformă dialogul într-un instrument operațional de facilitare a parteneriatelor și a obținerii unor rezultate măsurabile, fără a substitui rolul statului, ci prin întărirea capacității sale de acțiune.
Extinderea rețelei consulare, modernizarea serviciilor și frecvența dialogului reprezintă infrastructura în timp ce acest format de coproducție ar putea constitui mecanismul instituțional prin care această infrastructură este operaționalizată și orientată către elaborarea și implementarea unor măsuri cu impact sustenabil asupra identificării și abordării nevoilor diasporei. În acest sens, reflecția asupra paradoxului „părții interesate” trebuie citită ca o invitație la dezvoltare și rafinare instituțională. O diplomație care reușește să îmbine deschiderea cu asumarea și dialogul cu implementarea își consolidează nu doar legitimitatea, ci și capacitatea de a răspunde durabil nevoilor reale ale diasporei.
Robert D. Marin activează la intersecția dintre diplomație, practică instituțională și cercetare, cu un focus pe cooperarea internațională și pe vulnerabilitățile care afectează diaspora românească. În prezent, este Consul General al României la Londra, Președintele Corpului Consular străin acreditat la Londra și membru fondator al Asociației Corpului Consular Român. Opiniile exprimate în acest articol aparțin autorului și reflectă o analiză personală.
EDITORIALE
De la Davos la München: Elefantul din cameră și clipa adevărului în Europa
An de an, Forumul Economic Mondial de la Davos și Conferința de Securitate de la München dau tonul politicii globale. Există o coregrafie recognoscibilă, cu accente de comunicare strategică, în care mesajele se leagă și se amplifică reciproc.
Ediția din acest an a Forumului de la Davos a atins poate cel mai înalt nivel de tensiune transatlantică de la discursul furibund al lui JD Vance, rostit anul trecut la München. Prezența lui Donald Trump, senzația unei acțiuni iminente în privința Groenlandei, diagnosticul aproape funerar pe care chiar liderii occidentali l-au pus ordinii mondiale și replierea liderului american în ajunul unui summit extraordinar în care europenii promiteau represalii au transformat Davosul într-un punct greu de depășit simbolic.
Astfel că raportul Conferinței de Securitate de la München a scos iepurele din joben. Sau mai precis elefantul.
Ieri, cu jumătate de oră înainte de lansarea raportului, MSC a publicat pe X un puzzle menit să ne invite la descifrarea titlului din acest an. N-am apucat să-l deslușesc integral, dar ghicitorile descifrate gravitau între discursul lui JD Vance de anul trecut, vocația transatlantică fondatoare a Conferinței, competitivitatea europeană, punct de cotitură și… elefantul (“animalul preferat” în jargonul MSC).
Iar asta trimite inevitabil la celebrul proverb – probabil de origine indiană: când elefanții se luptă sau se iubesc, iarba este cea care suferă.
Citiți și “În curs de destrămare”: (Dez)ordinea post-postbelică, “demolatorul” Trump și incertitudinea Europei – negare vs. acceptare a sfârșitului securității garantate de SUA? (raport MSC)
Cu excepția anilor administrației Biden, rapoartele MSC din ultimii zece ani au virat adesea spre un apel la emancipare strategică europeană și un semnal de trezire că Statele Unite se îndepărtează ordinea postbelică pe care chiar ele au construit-o.
De această dată însă, ruptura este vizualizată explicit. Acțiunile Statelor Unite sunt ilustrate chiar pe coperta raportului. America devine „elefantul din cameră” atunci când vine vorba de destrămarea ordinii internaționale.
Europa va poposi la München după un summit de cotitură dedicat competitivității Uniunii Europene – adică forței sale de atracție și poziției sale strategice într-o nouă ordine globală – organizat la castelul Alden-Biesen, în Belgia, nu departe de Maastricht și Aachen, orașe simbol ale construcției și unității europene.
Coregrafia este completă.
CaleaEuropeana.ro va relata, pentru al nouălea an consecutiv, de la acest important for de dezbateri consacrat securității și apărării la nivel internațional. (Urmăriți aici corespondența premieră CaleaEuropeană.ro de la ediția din 2018, aici corespondența de la ediția din 2019, aici corespondența din 2020, aici relatările din 2021, aici corespondența virtuală din 2022, aici corespondența de la ediția din 2023, aici corespondența din 2024, aici corespondența din 2025 și aici corespondența din 2026).
Anul acesta, corespondența specială CaleaEuropeană.ro este susținută de Optoelectronica 2001 – Excelență în Cercetare și Dezvoltare.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Călăreții fără Coif
Imperialismul și expansionismul sunt în ADN-ul Rusiei lui Putin, afirmă Stubb: Rusia nu va testa Articolul 5. Finlanda, Turcia și Polonia au cele mai mari armate de pe flancul estic al NATO
“Un singur Viktor se poate gândi cum să-și crească burta în loc de armată pentru a opri Rusia”: Momente anti-Orban la Conferința de la München, cu liderul opoziției maghiare primit de Merz și Tusk
EXCLUSIV România, R. Moldova și Ucraina vor semna un acord trilateral între agențiile de securitate cibernetică, anunță directorul DNSC la München: Industria cyber locală trebuie să fie parte activă
“Presați-l pe Putin pentru un armistițiu”, îi cere Zelenski lui Trump, la München: Garanțiile de securitate trebuie convenite înainte de pace. Ele vor stabili când și dacă va mai avea loc un nou război
Wang Yi avertizează, la München, împotriva apelurilor “impulsive” ale distanțării SUA de China: Călcarea liniilor roșii privind Taiwanul ne-ar împinge spre un conflict
“Lebede negre în Marea Neagră”: New Strategy Center și CEPA au organizat un eveniment privind importanța strategică a Mării Negre la Conferința de la München
V-Day la München: “Elefantul” a interpretat serenada afecțiunii pentru o Europă care face pasul de la oratorie la autonomie. Calea către recalibrare și reconstrucție transatlantică
“Liniștită” de discursul “aliatului” Rubio, Ursula von der Leyen nu este de acord cu Rutte că Europa visează să se apere fără SUA: Între extreme există Europa independentă
Europa trebuie să devină mai independentă, afirmă von der Leyen la München, pledând pentru “activarea clauzei UE de apărare reciprocă”: O Europă puternică întărește alianța transatlantică
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
Trending
-
INTERNAȚIONAL1 week ago
România, una din cele 5 țări UE prezente la nivel de ministru de externe la reuniunea mineralelor rare de la Washington: Țara noastră – actor strategic în lanțul de aprovizionare a Europei (MAE)
-
NATO2 days ago
SUA propun oficial un “NATO 3.0” în care Europa să fie apărătorul convențional al teatrului european, susținută de puterea strategică americană. Discurs epocal al arhitectului strategiei de apărare a SUA
-
CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ5 days ago
“În curs de destrămare”: (Dez)ordinea post-postbelică, “demolatorul” Trump și incertitudinea Europei – negare vs. acceptare a sfârșitului securității garantate de SUA? (raport MSC)
-
REPUBLICA MOLDOVA1 week ago
Maia Sandu, despre raportul din SUA privind alegerile din Europa, inclusiv din România: Libertatea de exprimare este pentru oameni, nu pentru conturi false
-
FONDURI EUROPENE1 week ago
Bolojan, scrisoare către CCR: Amânarea unei decizii privind legea pensiilor magistraților poate duce la pierderea a peste 230 de milioane de euro din PNRR