Călăreții fără Coif

Editorial de Robert D. Marin

Paradoxul „părții interesate” și maturizarea diplomației diasporei În ultimele două decenii, diplomația românească a făcut pași importanți în adaptarea la realitățile tot mai complexe ale unei diaspore numeroase și diverse. Extinderea rețelei consulare și digitalizarea sistemelor au îmbunătățit semnificativ accesul cetățenilor români din străinătate la servicii consulare. În paralel, dialogul cu diaspora s-a consolidat ca practică constantă a activității diplomatice, orientată spre întărirea capacității instituționale a statului de a identifica și aborda mai eficient nevoile comunităților românești din străinătate (MAE, 2021). Această instituționalizare a dialogului cu diaspora poate fi analizată în cadrul conceptual mai larg oferit de diaspora diplomacy, definită în literatura de specialitate ca o formă de practică diplomatică situată la intersecția dintre politica internă și cea externă, caracterizată de implicarea unor actori multipli dincolo de cei statali (Ho și McConnell, 2017).

Tocmai pentru că dialogul a devenit o componentă centrală a praxisului diplomatic raportat la diaspora, devine necesară și oportună o reflecție asupra modului în care acesta este organizat și mai ales valorificat. Analizele academice arată că dialogul este o condiție esențială a guvernanței democratice și a legitimității instituționale, dar acesta nu este suficient în absența unor forme structurate care să conecteze consultarea de decizie și acțiune.

În acest context apare ceea ce poate fi definit drept paradoxul „părții interesate” , identificabil la intersecția mai multor concepte teoretice privind participarea, legitimitate organizațională și acțiune colectivă. În termeni generali, paradoxul „părții interesate” descrie tensiunea dintre legitimitatea procedurală obținută prin consultare largă și capacitatea reală a instituțiilor de a lua decizii clare și de a susține acțiunea colectivă. După cum arată Elinor Ostrom și Mark Suchman, participarea extinsă, deși esențială pentru legitimitate, nu conduce automat la claritate strategică sau la rezultate concrete atunci când nu este susținută de mecanisme clare de decizie și implementare (Ostrom, 1990, Suchman, 1995). Un element central al acestui paradox este iluzia reprezentativității, definită de Suchman ca „o percepție sau o presupunere generalizată conform căreia acțiunile unei entități sunt dorite, corecte sau adecvate” . Această căutare a legitimității se traduce frecvent prin adoptarea unor structuri și proceduri care semnalează conformitate, dar care sunt „decuplate” de la performanța reală (Meyer și Rowan, 1977).

Teoria acțiunii colective oferă o explicație suplimentară a acestui paradox, prin modul în care explică comportamentul actorilor în contexte participative largi (Olson, 1965). În grupurile mari, stimulentele pentru contribuția individuală la îndeplinirea unor obiectivele comune sunt reduse, iar interesele organizate tind să domine discursul, în timp ce majoritatea rămâne pasivă. După cum subliniază Elinor Ostrom, acțiunea colectivă devine sustenabilă doar acolo unde există „reguli clare, limite bine definite și mecanisme de responsabilizare” (Ostrom, 1990).

Diplomația diasporei oferă un cadru pertinent pentru a analiza această tensiune dintre deschidere și capacitatea de acțiune. Conceptualizarea propusă de Ho și McConnell caracterizează diplomația diasporei ca fiind un proces polilateral, implicând o pluralitate de actori, niveluri și canale de interacțiune (Ho și McConnell, 2017). Această structură consolidează legitimitatea, dar generează o reconfigurare a raportului dintre consultare și decizie, punând presiune asupra capacității instituționale de a transforma pluralitatea vocilor în priorități operaționale. După cum subliniază Raluca Moise, analizând comunitatea românească din Marea Britanie, „diaspora nu funcționează ca un public omogen, ci prin actori intermediari care traduc interesele comunității în relația cu statul” (Moise, 2023). Implicarea nu are loc uniform la nivelul comunității, ci prin moduri distincte de angajare, precum medierea, reprezentarea și advocacy, exercitate de actori diferiți, cu niveluri inegale de legitimitate și capacitate. Comunitățile românești sunt fragmentate social, economic și generațional, iar vocile care ajung la instituții nu sunt întotdeauna reprezentative. Natura polilaterală a „părților interesate” acoperă un spectru extins de actori și niveluri de interacțiune, de la cetățeni din diaspora și organizații sau lideri comunitari, până la elite profesionale, instituții ale statului de origine, autorități din statul de reședință și actori politici sau transnaționali, fiecare operând cu interese proprii, resurse distincte și grade diferite de influență asupra dialogului și procesului decizional. Dacă aceste diferențe nu sunt recunoscute, consultarea nestructurată nu produce contribuții relevante pentru politici publice. Întâlnirile largi acumulează teme și revendicări, fără a distinge clar între probleme sistemice, situații recurente și interese individuale.

Acest context este amplificat, așa cum argumenta convingător Alina Dolea, de presiune emoțională și riscurile reputaționale, identificate de asemenea la nivelul diplomației diasporei românești în Marea Britanie, de natură să reconfigureze acțiunea misiunilor diplomatice într-un registru mai degrabă reactiv și defensiv decât strategic (Dolea, 2024). În acest cadru, atât excluderea, cât și prioritizarea unor „părți interesate” ajung să fie percepute ca având costuri politice ridicate, iar consultarea largă funcționează mai degrabă ca o strategie anticipativă de prevenire a criticii decât ca un instrument de guvernanță orientat spre rezultate.

Astfel, aplicat diplomației diasporei, paradoxul „părții interesate” ar putea fi definit ca fiind situația în care extinderea nediferențiată a consultării cu diaspora, menită să consolideze legitimitatea și incluziunea instituțională, conduce în practică la diluarea responsabilității, la dificultăți de agregare a intereselor și la scăderea capacității misiunilor diplomatice de a transforma dialogul în priorități clare, decizie și acțiune susținută.

Depășirea acestui paradox presupune instituirea unor mecanisme structurale, care să ofere selecție transparentă, continuitate și responsabilizare, permițând astfel transformarea dialogului în rezultate urmărite în timp. Un model practic, cu precedente comparabile, ar fi instituționalizarea unor structuri consultative în cadrul rețelei diplomatice românești, o soluție deja testată, în forme diferite, de mai multe state europene. Acest model corespunde logicii propuse de Ho și McConnell în care diplomația diasporei funcționează prin „asamblaje” de actori care necesită coordonare pentru a produce rezultate concrete (Ho și McConnell, 2017).

Franța oferă un prim exemplu de structurare a dialogului la nivel de circumscripție consulară prin consilii consulare și reprezentanți ai francezilor din străinătate. Reforma din 2013 a consolidat cadrul de reprezentare și a ancorat consiliile consulare în arhitectura de consultare și lucru cu misiunile diplomatice (République Française, 2013). In mod similar, Italia folosește o infrastructură complementară, centrată pe organisme reprezentative ale italienilor din străinătate. Comites sunt definite ca organe de reprezentare în raport cu autoritățile diplomatice/consulare, iar Consiglio Generale degli Italiani all’Estero funcționează ca organism consultativ pentru Guvern și Parlament pe temele majore ale italienilor din străinătate (Parlamento Italiano, 2003).

Polonia adaugă o dimensiune comparabilă cu contextul diasporei românești la nivelul misiunilor diplomatice. Lesińska și Wróbel descriu existența unor Polish Community Consultative Councils în țările de destinație, formate din 10–15 experți nominalizați de ambasador sau consul general, cu rol de cooperare pe teme importante pentru diaspora și cu recomandarea de a se reuni cel puțin anual (Lesińska și Wróbel, 2020). Chiar dacă procesul nu este obligatoriu și depinde de decizia șefului de misiune, modelul oferă o soluție pragmatică pentru a crea continuitate, selectivitate și responsabilizare.

Deschiderea instituțională reprezintă una dintre marile realizări ale diplomației diasporei românești din ultimii ani. Acestea reflectă o capacitate reală de adaptare la complexitatea comunităților din afara granițelor și o disponibilitate autentică de a asculta. Provocarea care se conturează este aceea de a consolida aceste practici prin mecanisme care să lege dialogul de prioritizare, respectiv prioritizarea de responsabilitate și responsabilitatea de rezultate.

Astfel, pe măsură ce diplomația românească își continuă procesul de modernizare, se conturează oportunitatea valorificării mai eficiente a practicii consultării și a dialogului prin forme de coproducere structurată și prin instrumente de lucru orientate spre transformarea participării în impact. Aceasta nu presupune adoptarea unor soluții prestabilite, ci o reconfigurare graduală a dialogului instituțional, astfel încât să depășească formatul larg, strict consultativ, și să evolueze către mecanisme mai structurate, orientate spre dezvoltarea și implementarea de soluții. Membrii acestor mecanisme, selectați pe baza expertizei și a capacității de a genera intervenții concrete, pot contribui direct la elaborarea și implementarea unor proiecte care răspund priorităților identificate în dialogul cu diaspora. O asemenea abordare deplasează accentul de la simpla consultare către responsabilitate partajată și transformă dialogul într-un instrument operațional de facilitare a parteneriatelor și a obținerii unor rezultate măsurabile, fără a substitui rolul statului, ci prin întărirea capacității sale de acțiune.

Extinderea rețelei consulare, modernizarea serviciilor și frecvența dialogului reprezintă infrastructura în timp ce acest format de coproducție ar putea constitui mecanismul instituțional prin care această infrastructură este operaționalizată și orientată către elaborarea și implementarea unor măsuri cu impact sustenabil asupra identificării și abordării nevoilor diasporei. În acest sens, reflecția asupra paradoxului „părții interesate” trebuie citită ca o invitație la dezvoltare și rafinare instituțională. O diplomație care reușește să îmbine deschiderea cu asumarea și dialogul cu implementarea își consolidează nu doar legitimitatea, ci și capacitatea de a răspunde durabil nevoilor reale ale diasporei.

Robert D. Marin activează la intersecția dintre diplomație, practică instituțională și cercetare, cu un focus pe cooperarea internațională și pe vulnerabilitățile care afectează diaspora românească. În prezent, este Consul General al României la Londra, Președintele Corpului Consular străin acreditat la Londra și membru fondator al Asociației Corpului Consular Român. Opiniile exprimate în acest articol aparțin autorului și reflectă o analiză personală.