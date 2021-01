Camera Reprezentanților a votat: Donald Trump, acuzat de “incitare la insurecție”, devine primul președinte din istoria SUA pus sub acuzare de două ori

Preşedintele american în exercițiu Donald Trump a fost pus sub acuzare miercuri de Camera Reprezentanţilor pentru “incitare la insurecție” în cazul protestelor violente de miercurea trecută când susținătorii săi au luat cu asalt Capitoliul, clădirea Congresului SUA, unde congresmenii erau reuniți pentru a valida rezultatele alegerilor prezidențiale câștigate de democratul Joe Biden.

Camera Reprezentanţilor, dominată de democraţi, s-a pronunţat în favoarea ”impeachment-ului” miliardarului republican cu 232 de voturi pentru și 197 împotrivă, zece voturi pro venind din partea republicanilor, informează BBC News și Associated Press. De altfel, camera inferioară a Congresului a declanșat această procedură după ce vicepreşedintele Mike Pence a refuzat să invoce cel de-al 25-lea amendament al Constituţiei americane pentru a-l demite pe preşedintele Donald Trump.

BREAKING: A majority in the U.S. House has voted to impeach President Trump for incitement of insurrection; voting is still underway. https://t.co/RHAvBStTfL

— AP Politics (@AP_Politics) January 13, 2021