Camera Reprezentanților din SUA a aprobat ajutorul de 61 de miliarde de dolari pentru Ucraina. Aliații europeni salută un mesaj clar transmis Kremlinului

Camera Reprezentanților din SUA a adoptat sâmbătă, cu un larg sprijin bipartizan, un pachet legislativ de 95 de miliarde de dolari care oferă o asistență de securitate Ucrainei, Israelului și Taiwanului, în ciuda obiecțiilor acerbe ale republicanilor de linie dură, relatează Reuters. Pachetul mult așteptat include 61 de miliarde de dolari pentru a ajuta Ucraina în războiul cu Rusia.

Această asistenţă militară şi economică, rezultatul unor luni de negocieri extrem de tensionate şi laborioase, trebuie aprobată acum de Senat, unde un prim vot ar putea avea loc chiar marţi.

Majoritar democrat, Senatul a adoptat o măsură similară în urmă cu mai bine de două luni. Liderii americani, de la președintele democrat Joe Biden până la principalul republican din Senat, Mitch McConnell, l-au îndemnat pe președintele republican al Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, aflat în dificultate, să o supună la vot.

Ajutorul pentru Ucraina a fost adoptat cu 310 voturi pentru 112 împotrivă. Toate voturile împotrivă au venit din partea Partidului Republican, în vreme ce 100 de republicani au votat în favoarea legislației alături de 210 democrați.

Zeci de parlamentari democrați au fluturat mici steaguri ucrainene când a devenit clar că acest element al pachetului se îndrepta spre adoptare.

Decizia Camerei Reprezentanților a fost imediat salutată de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, de președintele Consiliului European, Charles Michel, și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

“Salut faptul că Camera Reprezentanților a SUA a aprobat un nou pachet major de ajutor pentru Ucraina. Ucraina folosește armele furnizate de aliații NATO pentru a distruge capacitățile de luptă ale Rusiei. Acest lucru ne face pe toți mai siguri, în Europa și America de Nord”, a transmis Stoltenberg.

“Salut votul Camerei Reprezentanților din SUA de aprobare a pachetului de ajutor crucial de 60 de miliarde de dolari pentru Ucraina, așteptat de mult timp. Acest lucru trimite un mesaj clar Kremlinului: cei care cred în libertate și în Carta ONU vor continua să sprijine Ucraina și poporul său”, a precizat și Charles Michel.

“Salut votul pozitiv copleșitor al Camerei Reprezentanților din SUA. Ucraina merită tot sprijinul pe care îl poate primi împotriva Rusiei. Acum, cerem Senatului SUA să voteze cât mai repede posibil, deoarece sunt în joc vieți omenești. Aliații transatlantici sunt uniți în sprijinul libertății și al democrației”, a punctat Ursula von der Leyen.

