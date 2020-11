Camera Reprezentanților din SUA susține, printr-o rezoluție, o finanțare americană pentru proiectele Inițiativei celor Trei Mări. România salută adoptarea documentului

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a adresat, la 19 noiembrie 2020, Înaltului Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell, o scrisoare co-semnată de omologii săi, miniștrii afacerilor externe din 10 state membre UE (Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Suedia), prin care propune introducerea, ca punct distinct pe agenda unei viitoare reuniuni a Consiliului Afaceri Externe a miniștrilor de externe europeni, a unei discuții aprofundate cu privire la rolul UE în soluționarea conflictelor prelungite/înghețate din Vecinătatea sa Estică / regiunea Mării Negre, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Scrisoarea vine în continuarea demersurilor întreprinse recent de șeful diplomației române în cadrul reuniunilor miniștrilor de externe europeni și în contextul contactelor cu omologi din UE și parteneri din vecinătate.

Cu acest prilej ministrul Bogdan Aurescu a evidențiat provocările reprezentate de persistența unui arc de instabilitate în vecinătatea imediată a UE, în regiunea Mării Negre, generat de existența unui lanț de conflicte prelungite, aflate fie în formă activă sau așa-zis „înghețate”, cu efecte negative directe asupra stabilității și securității regionale și a Europei în general, precum și asupra perspectivelor de dezvoltare ale societăților și prosperității cetățenilor din regiunile respective.

I addressed today a letter to @JosepBorrellF, cosigned by my colleagues from 🇧🇬🇨🇿🇪🇪🇱🇻🇱🇹🇵🇱🇵🇹🇸🇰🇸🇮🇸🇪, proposing a future debate of #FAC🇪🇺 on t/need for more visible #EU engagement on #ProtractedConflicts in #EasternNeighborhood. EU has t/responsibility to act for efficient solutions

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) November 19, 2020