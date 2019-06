Campanie de strângere de fonduri pentru antropologul Vintilă Mihăilescu, diagnosticat cu leucemie. Unde puteți dona

Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că-și va lansa oficial campania pentru un al doilea mandat pe 18 iunie, în Florida, stat-cheie în care a câștigat alegerile prezidențiale din 2016, anunță AFP, citat de Digi24.

”Îmi voi anunţa candidatura pentru un al doilea mandat prezidenţial împreună cu Prima Doamnă Melania şi vicepreşedintele Mike Pence (…) pe 18 iunie la Orlando, în Florida”, a postat pe Twitter miliardarul republican, care a participat în ultimele luni la numeroase întâlniri de campanie pe teritoriul SUA.

I will be announcing my Second Term Presidential Run with First Lady Melania, Vice President Mike Pence, and Second Lady Karen Pence on June 18th in Orlando, Florida, at the 20,000 seat Amway Center. Join us for this Historic Rally! Tickets: https://t.co/1krDP2oQvG

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2019