ROMÂNIA
Campaniile de dezinformare reprezintă un risc real, rămas prea mult timp fără un răspuns adecvat, avertizează Oana Țoiu: „Rusia investește miliarde pentru destabilizarea UE”
Campaniile de dezinformare, informațiile, imaginile și mesajele false răspândite prin zeci de mii de conturi reprezintă un risc real care a rămas prea mult timp fără un răspuns adecvat, a avertizat luni ministrul de Externe, Oana Țoiu, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe.
„Cetățenii României au protejat drumul european în fața acestor atacuri şi Europa le este recunoscătoare, o fac şi acum folosindu-şi zilnic vocea şi rațiunea dar este o asimetrie a resurselor. Nu este doar drumul european supus acestor campanii, ci vedem direct campanii false care păgubesc oamenii prin reclame false şi conturi bancare la care li se pierde urma”, a declarat Oana Țoiu.
De asemenea, Țoiu a subliniat necesitatea consolidării capacității de răspuns prvind dezinformarea, afirmând că „nu avem nevoie doar de un scut al democrației, ci avem nevoie să investim în reziliența și imunitatea la campanii de dezinformare, de un răspuns coordonat și la nivel european, pentru că Rusia investește miliarde în ele pentru destabilizarea UE”.
Citiți și România sprijină cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, subliniază Oana Țoiu înainte de împlinirea a patru ani de război rus în Ucraina: Moscova trebuie să plătească
Ministrul a declarat că discuțiile cu omologii săi din UE vor viza măsuri de conștientizare și combatere a ingerințelor maligne, a campaniilor de dezinformare și a atacurilor hibride care vizează democrațiile europene.
În context, Oana Țoiu, a dezvăluit că țara noastră este deschisă să împărtășească din propria experiență și lecțiile pe care le-a învățat, fiind pregătită să colaboreze „cu alte țări pentru a crea instrumente mai bune în ceea ce privește prevenirea și combaterea acestui tip de interferențe în democrațiile noastre.”
„România este o țară care a trecut prin aceste experiențe și care vede în acest moment un comportament inautentic. Este foarte important pentru noi să clarificăm la nivelul Uniunii Europene că o minciună spusă de boți online de milioane de ori reprezintă un risc semnificativ pentru democrațiile europene și că Rusia nu folosește doar arme convenționale în războiul său, ci le folosește în strategia sa de destabilizare a Uniunii Europene și în campaniile de dezinformare prin care încearcă să slăbească democrațiile europene”, a spus ea.
FONDURI EUROPENE
Reuniunea Comitetului Interministerial de Coordonare a PNRR. Ilie Bolojan: Va fi răspundere politică în cazul în care România va pierde bani din PNRR
Comitetul Interministerial de Coordonare a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a analizat luni, sub coordonarea prim-ministrului Ilie Bolojan și a ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, stadiul realizării reformelor și investițiilor incluse în cererile de plată, problemele întâmpinate și soluții pentru remedierea acestora.
Potrivit comunicatului oficial, este vorba despre aspectele restante aferente cererilor de plată 3 și 4, transmise de Guvern Comisiei Europene, precum și despre cele referitoare la cererile de plată 5 și 6, care urmează să fie transmise în perioada următoare.
Premierul Ilie Bolojan a cerut ministerelor care coordonează reforme și investiții să accelereze ritmul de lucru și să ia măsuri pentru depășirea eventualelor blocaje, astfel încât să fie puse în aplicare până la 31 august 2026 angajamentele asumate de România.
De asemenea, a cerut să nu mai existe întârzieri în ceea ce privește plata facturilor pentru lucrările efectuate în cadrul proiectelor.
„Răspunderea pentru neîndeplinirea angajamentelor va fi de două categorii. Va fi răspundere politică pentru miniștrii și secretarii de stat. Mă refer inclusiv la revocări din funcție în cazul în care România va pierde bani din PNRR. În cazul directorilor și personalului din administrație, nu este cazul să mai vedem că încasează spor de fonduri europene dacă țara noastră pierde bani”, a subliniat Bolojan.
Totodată, premierul a menționat că trebuie monitorizat periodic stadiul reformelor și investițiilor din PNRR.
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a analizat în detaliu cu reprezentanții ministerelor care au responsabilități în implementarea PNRR stadiul țintelor și jaloanelor.
„Dacă anul trecut am crescut absorbția din PNRR de la aproximativ 4 miliarde de euro la peste 10,5 miliarde de euro, în următoarele șase luni trebuie să trecem la un ritm și mai intens pentru a dubla această sumă. Fac apel la fiecare minister ca până la sfârșitul săptămânii să transmită MIPE informații actualizate privind progresele făcute și un calendar al activităților pe care le are în vedere pentru a avea un status cât mai actual al implementării”, a afirmat Dragoș Pîslaru.
Fondurile necesare pentru contribuția României la proiectele PNRR sunt și vor fi în continuare asigurate. Secretarul de stat în Ministerul Finanțelor, Florin Zaharia, a menționat că prin bugetul pentru anul 2026 vor fi trebui asigurate sume cu până la 70% mai mari decât anul trecut, astfel încât sumele totale aferente PNRR vor ajunge la aproximativ 73 de miliarde de lei, aici vorbim inclusiv de co-finantari și alte cheltuieli neeligibile.
Autoritățile publice locale vor avea cele mai mari bugete din istorie, ceea ce le va permite să se concentreze pe implementarea proiectelor din PNRR, a adăugat reprezentantul Ministerului Finanțelor.
La reuniune au participat alături de prim-ministrul Ilie Bolojan și ministrul Dragoș Pîslaru, vicepremierii Oana Gheorghiu și Marian Neacșu, miniștri și secretari de stat de la ministerele care au calitatea de coordonatori de reforme și investiții, membrii și invitații permanenți din cadrul Comitetului Interministerial de Coordonare PNRR.
PNRR sprijină dezvoltarea României prin programe și proiecte cheie, concepute pentru a consolida reziliența, capacitatea de reacție la crize, adaptabilitatea și potențialul de creștere economică. Aceste obiective sunt susținute prin reforme structurale și investiții strategice, finanțate din Mecanismul de Redresare și Reziliență.
România trebuie să prioritizeze proiectele incluse în următoarele cereri de plată pentru a asigura îndeplinirea până la data de 31 august 2026. În acest sens, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator național, alături de celelalte instituții guvernamentale care au calitatea de coordonatori de reforme și/sau investiții, depun eforturi conjugate pentru a respecta termenii negociați cu Comisia Europeană pentru a obține fondurile alocate reformelor și investițiilor din cadrul PNRR.
Conform noii decizii de punere în aplicare a Consiliului, România are un număr total de 6 cereri de plată, iar ultimele 2 cereri de plată (5 și 6) vor fi transmise în anul 2026, cererea de plată finală având ca termen maxim de transmitere data de 30 septembrie 2026. Cererea de plată nr. 5 va conține un număr de 28 ținte și jaloane aferente componentei de asistență financiară nerambursabilă, iar cererea de plată 6 va avea un număr de 151 ținte și jaloane ce corespund atât componentei de asistență financiară nerambursabile cât și celei rambursabile.
Până în prezent, România a depășit peste jumătate din valoarea totală PNRR, respectiv 50,08%. Astfel, țara noastră a primit în total suma de 10,72 miliarde euro (din care 6,4 miliarde euro pentru componenta de asistență financiară nerambursabilă și 4,3 miliarde euro pentru componenta de asistență financiară rambursabilă), sumă care include pre-finanțarea și sumele încasate pentru Cererea de plată nr. 1, pentru Cererea de plată nr. 2, și parțial pentru Cererea de plată nr. 3.
ROMÂNIA
Viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu, subliniază nevoia de a continua consolidarea finanțelor publice: 2026 trebuie să fie anul fondurilor europene pentru dezvoltarea României
Trebuie să continuăm consolidarea finanțelor publice, însă în mod echilibrat, asigurând pe cât posibil o anumită coeziune socială, cât și consensul politic necesar în astfel de vremuri fragile, dominate de multiple provocări externe, economice și de securitate, subliniază viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu.
Într-o analiză referitoare la intrarea României în recesiune tehnică, acesta prezintă riscurile și prioritățile pentru acest an și arată cu această situație economică a fost semnalată de BNR încă de acum un an.
Marinescu mai arată că România nu este un caz izolat în spațiul economic al Uniunii Europene, și alte zece state membre – Danemarca, Germania, Estonia, Letonia, Luxemburg, Olanda, Austria, Ungaria și, mai recent, Finlanda și Irlanda – trecând prin episoade de recesiune tehnică în ultimii trei ani.
Viceguvernatorul BNR face și o diferență între recesiunea tehnică și recesiunea economică.
„La manual, recesiunea tehnică este definită prin două trimestre consecutive de scădere economică, măsurată prin dinamica PIB față de trimestrul anterior. Ca atare, rezultatele PIB din trimestrele III și IV ale anului 2025, anume -0,1%, respectiv -1,9%, reflectă încadrarea economiei României în cazul „clasic” al recesiunii tehnice. Semnificativă este, în această privință, diferența dintre înlănțuirea a două trimestre cu dinamică negativă și recesiunea economică de ansamblu, ca manifestare profundă și durabilă în dinamica anuală a economiilor naționale. Cu toate acestea, există și unele opinii că recesiunea tehnică este, de fapt, anticamera regulată a recesiunii economice. Însă, numeroase evidențe empirice invalidează asemenea supoziții corelative”, explică viceguvernatorul BNR.
Declinul economiei a devenit vizibil începând cu 2024
Cosmin Marinescu arată că „încetinirea creșterii economice s-a accentuat vizibil în anul 2024, atunci când România a consemnat, după recenta recalculare a seriilor statistice, două trimestre consecutive de scădere, cu 0,4%, a activității economice.”
El semnalează că performanța economiei românești a fost una modestă în 2024, de doar 0,9%, în pofida „unui stimul fiscal fără precedent în perioada post-pandemie.”
De asemenea, Marinescu atrage atenția și asupra deficitului bugetar record înregistrat în 2024, de 9,3%, „în condițiile în care creșterea discreționară a deficitului a fost orientată preponderent către consum.”
„Creșterile bugetare abundente din 2024 au alimentat atât consumul populației, cât și pe cel al administrației, ambele sporind cu ritmuri anuale consistente, de circa 5%. Însă, deși consumul a contribuit cu 3,2 puncte procentuale la dinamica PIB, efectul net asupra creșterii economice a fost unul limitat. Avansul cererii interne s-a transpus în expansiunea importurilor, iar rezultatul a fost ritmul modest de creștere economică, de 0,9%. De fapt, creșterea consumului în România a susținut creșterea producției în alte țări, de unde românii au importat puternic bunuri și servicii de consum. De aceea producția internă trebuie să reprezinte o prioritate cheie pentru România”, consideră viceguvernatorul BNR.
Prioritatea consolidării finanțelor publice
Cosmin Marinescu reliefează importanța investițiilor și a factorilor structurali pentru creșterea economică din 2025, chiar dacă aceasta a fost modestă.
„Orice ajustare bugetară de anvergură înseamnă costuri în planul creșterii economice. Într-un an cu ajustări importante în planul finanțelor publice, așa cum a fost anul 2025, era de așteptat ca ritmul creșterii economice să încetinească. Totuși, economia a crescut în 2025 cu un ritm deloc de neglijat, dată fiind amploarea măsurilor de consolidare fiscală aplicate. Creșterea economică de 0,6% nu este foarte departe de cea aferentă anului 2024, atunci când economia a crescut cu 0,9%, în ciuda unei expansiunii bugetare care părea să reînvie iluziile de tip <<wage-led growth>>. Economia rămâne în zona performanțelor modeste, însă este notabil faptul că această creștere economică a fost susținută preponderent de investiții și factori structurali. În acest context, putem remarca diverse opinii care deplâng recesiunea tehnică și ajung să pună sub semnul întrebării chiar necesitatea ajustării bugetare, un scenariu extrem, imposibil de imaginat. Chiar fără măsurile de ajustare, economia României nu ar fi duduit în 2025, ca altădată, așa cum nu a duduit nici în 2024! Însă nu există alternativă la necesitatea consolidării fiscale. Consecința ar fi un rating de țară cu implicații drastice, incalculabile, asupra stabilității economice și financiare”, detaliază viceguvernatorul BNR.
Anul 2026, testul maturității economice
Cosmin Marinescu atrage atenția că „există riscuri inerente ca dinamica negativă să se prelungească dincolo de cele două trimestre de <<recesiune tehnică>>”.
„Politica fiscală nu își poate permite prea curând „reglaje” de acomodare mai serioase. Măsurile de până acum asigură revenirea pe calea corectă a consolidării bugetare, dar este important să fie dublate de reforme structurale și politici axate pe competitivitate. În 2026, eforturile de susținere a mediului antreprenorial și de atragere a investițiilor majore în economie necesită adaptare la contextul vulnerabil, dar și dozaj prudent”, continuă Marinescu.
Astfel, „bugetul pentru 2026, deși întârziat, este un test de maturitate economică”, mai spune viceguvernatorul BNR.
„Reformele și ajustările gestionate echilibrat și responsabil vor consolida încrederea investitorilor și a piețelor financiare, iar economia va putea reveni pe baze mai sănătoase. Prin accesarea fondurilor europene, în special prin PNRR, România implementează cel mai important program de reforme asumat de după aderarea la Uniunea Europeană. 2026 trebuie să fie anul fondurilor europene pentru dezvoltarea României”, conchide Cosmin Marinescu.
ROMÂNIA
Ministrul Cătălin Predoiu a discutat la Washington cu secretarul pentru securitate internă al SUA despre migrație, frontiere și Visa Waiver
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor interne, Cătălin Predoiu, a avut vineri o întrevedere bilaterală la sediul Departamentului pentru Securitate Internă din Washington cu secretarul pentru Securitate Internă al Statelor Unite, Kristi Noem, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne remis CaleaEuropeană.ro.
Conform MAI, discuțiile au vizat agenda comună de cooperare dintre Ministerul Afacerilor Interne și DHS, cu accent pe managementul migrației, securitatea frontierelor, combaterea criminalității organizate și a amenințărilor emergente, inclusiv riscurile asociate criminalității transfrontaliere.
În cadrul întrevederii a fost evidențiat rolul Transnational Criminal Investigative Unit de la București, structură creată de MAI și DHS, descrisă drept unică în regiune, care funcționează ca hub regional, cu acoperire inclusiv pentru Balcanii de Vest, Republica Moldova și Ucraina.
Ministrul Afacerilor Interne a prezentat programele avansate implementate de MAI împreună cu DHS, în baza documentelor juridice încheiate pentru identificarea rapidă și prevenirea amenințărilor de securitate, respectiv Enhanced Border Security Partnership și programul Automated Targeting System – Global (ATS-G). Potrivit sursei citate, România se numără printre puținele state care au operaționalizat instrumentul EBSP.
Pe agenda discuțiilor s-a aflat și subiectul Programului Visa Waiver. Partea română a subliniat interesul public major pe care această temă îl are în România și a prezentat instrumentele tehnice deja operaționalizate. Cele două părți au convenit continuarea dialogului și a cooperării pe acest subiect.
De asemenea, oficialul român a propus părții americane să ia în considerare consolidarea prezenței reprezentanților DHS în cadrul unității de la București, partea americană notând cu interes această posibilitate.
La finalul întrevederii, cei doi oficiali au stabilit să rămână în contact direct în legătură cu agenda discutată.
Întrevederea lui Predoiu cu Noem se înscrie într-o serie mai amplă de contacte instituționale desfășurate în această săptămână de ministrul de interne la Washington, după întâlnirile cu reprezentanții FBI și ai Biroului Directorului Comunității Naționale de Informații, cu procurorul general al Statelor Unite, Pamela Bondi, și o reuniune bilaterală în premieră cu Tulsi Gabbard, directoarea Comunității Naționale pentru Informații.
Citiți și Consilierii lui Nicușor Dan, maraton de întâlniri la Washington cu oficialii Casei Albe, Pentagonului și cu viitorul ambasador al SUA. Miza – întărirea Parteneriatului Strategic
Amintim că Președintele Nicușor Dan a efectuat joi prima sa vizită în Statele Unite, una fulger într-un context multilateral, respectiv participarea în calitate de observator la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace inițiat de președintele SUA. Șeful statului a fost reprezentantul cu cel mai înalt rang din rândul observatorilor și singurul membru din Consiliul European care a participat la reuniune în această calitate. Astfel, acesta a fost singurul observator invitat de omologul american. „Puteți conta” pe România, i-a transmis Nicușor Dan lui Trump, în intervenția de la reuniunea Consiliului pentru Pace.
Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro la finalul vizitei sale la Washington, șeful statului a subliniat că, „din punct de vedere tehnic, relația este mai mult decât dezghețată”, explicând că „au loc discuții la nivel de experți pe toate palierele, miniștri, ambasadă, consilieri vin aici frecvent, avansăm pe niște proiecte economice”, inclusiv în zona metalelor critice și a energiei. În același timp, el a apreciat că participarea sa la reuniunea de la Washington a avut „un efect mai degrabă emoțional”, arătând că membri ai delegației române i-au transmis că „au văzut mai multă deschidere în urma acestei vizite”.
Referindu-se la episodul de neîncredere apărut în contextul anulării alegerilor din 2024, Nicușor Dan a afirmat că momentul „fusese deja depășit”, iar blocajele au fost generate și de suprapunerea cu schimbarea de administrație la Washington. „Din punct de vedere tehnic, s-a depășit, lucrurile funcționează. Din punct de vedere simbolic, participarea mea de azi a ajutat”, a punctat el.
