Canada este alături de România, afirmă Mark Carney: Condamnăm ferm incursiunea iresponsabilă a unei drone rusești la Galați

Premierul canadian Mark Carney a condamnat ferm incidentul produs în Galați, unde o dronă rusească a provocat rănirea a două persoane, calificând acțiunea drept o încălcare gravă a spațiului aerian românesc și a dreptului internațional.

Într-un mesaj publicat pe Facebook după atacul din noaptea precedentă, Mark Carney și-a exprimat solidaritatea cu România și a denunțat ceea ce a numit o nouă escaladare a războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei.

„Canada este alături de România și condamnă ferm incursiunea iresponsabilă de noaptea trecută a unei drone rusești la Galați, care a rănit două persoane”, a spus Carney.

Premierul canadian a afirmat că incidentul reprezintă o nouă agravare a conflictului provocat de Rusia în Ucraina.

„O nouă escaladare în războiul de agresiune nedrept al Rusiei împotriva Ucrainei”, a spus Mark Carney.

Totodată, liderul de la Ottawa a subliniat că incidentul constituie o încălcare serioasă a suveranității României și a normelor internaționale.

„Acest incident reprezintă o încălcare gravă a spațiului aerian românesc și a dreptului internațional de către Rusia. Canada și aliații noștri din NATO rămân pregătiți să apere teritoriul aliat”, a mai declarat Mark Carney.

Mai multe state aliate – Franța, Estonia, Letonia, Lituania, Belgia, Germania, Cehia, Finlanda, Ungaria, Marea Britanie, Polonia, Slovacia – , înalți oficiali precum secretarul general al NATO, președinții Comisiei Europene, Consiliului European și Parlamentului European și șefa diplomației europene, și marile familii politice pro-europene – PPE, PES și ALDE – au condamnat acțiunile iresponsabile ale Rusiei. Un mesaj de solidaritate a fost exprimat și de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. De asemenea, Statele Unite au reafirmat, prin ambasadorul la NATO, că „vom apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO”, calificând incidentul cauzat de drona rusească drept o „încălcare iresponsabilă” a teritoriului României. Totodată, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să ofere sprijin României.

În context, președintele Nicușor Dan a convocat de urgență ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), după incidentul de la Galați, pe care l-a descris drept „cel mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei”.

După ședință, șeful statului a anunțat că autoritățile române au decis declararea drept persona non grata a consulului general al Federației Ruse la Constanța și închiderea Consulatului General al Rusiei.

Președintele a criticat și reacțiile unor politicieni și lideri de opinie din România care, în opinia sa, încearcă să minimalizeze responsabilitatea Rusiei. El a mulțumit partenerilor occidentali pentru sprijinul acordat României după incident.

În ceea ce privește măsurile de apărare, șeful statului a precizat că România accelerează achiziția de sisteme antiaeriene și dezvoltarea capacităților antidronă, inclusiv în cooperare cu Ucraina, Statele Unite și Marea Britanie. Totodată, președintele a afirmat că România beneficiază deja de sprijin aliat pentru întărirea apărării aeriene.