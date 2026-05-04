Canada este „cea mai europeană dintre țările non-europene”, subliniază Mark Carney

Canada este „cea mai europeană dintre țările non-europene”, a declarat luni premierul canadian Mark Carney, cu ocazia primei sale participări la summitul Comunității Politice Europene (CPE) de la Erevan, relatează EFE, potrivit Agerpres.

„Este logic ca țara mea să fie primul stat non-european care se alătură acestui forum, întrucât suntem cea mai europeană dintre țările non-europene”, a afirmat Carney în cadrul intervenției sale în plenul forumului de la Erevan.

Europa și Canada, a spus el, împărtășesc „istorie, valori și încredere”, estimând la 60.000 numărul cetățenilor de origine armeană din țara sa.

Carney a subliniat că țara sa a apărat în practică aceste valori, Canada fiind una dintre țările care au acordat cel mai mare sprijin economic și militar Ucrainei în războiul declanșat de invazia Rusiei, fiind totodată prezentă în regiunea baltică, în Arctica sau în cadrul actualei misiuni europene din Armenia.

Evocând motto-ul „nostalgia nu este o strategie”, premierul canadian a afirmat că nu crede nici că comunitatea internațională este condamnată să se supună „unei lumi mai tranzacționale, mai izolaționiste și mai brutale”.

Prim-ministrul canadian a subliniat că independența strategică nu se limitează la alimente, energie și apărare, ci trebuie să includă semiconductorii, comunicațiile spațiale, suveranitatea digitală, mineralele critice, energia curată, vaccinurile și sistemele de plată independente.

În acest sens, el a spus că încrederea între ambele părți ale Atlanticului creează oportunități enorme pentru valorificarea „uriașului său potențial” pentru o lume „mai prosperă, sustenabilă și echitabilă”, deoarece – a subliniat el – ambele economii, canadiană și europeană, sunt „extrem de complementare”.

Pe fondul reducerii dependenței Europei de hidrocarburile rusești, Carney a menționat că țara sa este al treilea cel mai mare producător de petrol și al patrulea cel mai mare producător de gaze naturale și că este hotărâtă să combată schimbările climatice.

„Ne aflăm aici din motive morale și de securitate legate de cooperarea noastră în Caucaz, în țările baltice și în Ucraina. Sunt ferm convins că ordinea internațională va fi reconstruită, dar va fi reconstruită din Europa”, a afirmat el.

Separat, într-o postare pe X, Carney a subliniat că relația dintre Canada și Europa, bazată pe o istorie comună și valori împărtășite, este în continuare consolidată

„Într-o lume tot mai divizată, alegem parteneriatul — în domeniul comerțului, al apărării și al securității — pentru a construi împreună un viitor mai prosper și mai sigur”, a transmis premierul canadian.

The relationship between Canada and Europe is rooted in a common history and shared values, and we’re building on that. In a more divided world, we’re choosing partnership — in trade, defence, and security — to build a more prosperous and secure future together. pic.twitter.com/baXvuGa8HA — Mark Carney (@MarkJCarney) May 4, 2026

Parteneriatul UE-Canada devine tot mai puternic, pe fondul unei cooperări tot mai strânse și al unității în fața provocărilor globale, au transmis luni președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa.

Cei doi au evidențiat că participarea Canadei la summitul CPE — primul oaspete non-european din istorie — reprezintă un semnal clar al apropierii și alinierii tot mai puternice dintre UE și Canada.





