Canada, Germania și Norvegia consolidează flancul nordic al NATO la exercițiul Cold Response, pe fondul tensiunilor cu SUA și amenințărilor Rusiei

Liderii Canadei, Germaniei și Norvegiei s-au întâlnit vineri, la Bardufoss, în Norvegia, pentru a întări eforturile comune privind securitatea arctic, aceștia participând la exercițiul Cold Response organizat de NATO, o operațiune militară majoră desfășurată în nordul Europei, care reunește aproximativ 30.000 de militari din 14 state aliate.

Potrivit unui comunicat al biroului premierului canadian., prim-ministrul Mark Carney s-a întâlnit la Bardufoss cu premierul Norvegiei Jonas Gahr Støre și cu cancelarul Germaniei Friedrich Merz, discuțiile fiind axate pe securitatea internațională și pe consolidarea prezenței aliate în regiunea arctică.

Exercițiul Cold Response este conceput pentru a testa capacitatea forțelor NATO de a opera în condiții extreme în zona arctică și subarctică, inclusiv desfășurarea rapidă a trupelor, coordonarea operațiunilor pe uscat, pe mare și în aer și apărarea flancului nordic al Alianței în terenuri dificile.

Potrivit comunicatului, manevrele au loc în fiorduri, la temperaturi sub zero grade, cu lumină solară limitată și pe un strat gros de zăpadă, condiții care simulează un scenariu real de apărare în regiunea nordică.

Biroul premierului canadian a precizat că Mark Carney a evidențiat eforturile depuse de Canada pentru a-și consolida prezența în regiunea arctică.

„Prim-ministrul Carney a pus în valoare eforturile depuse de Canada pentru a-și întări și mai mult prezența în Arctica și în Marele Nord pentru a asigura securitatea acestei regiuni, a cărei importanță strategică este în continuă creștere”, se arată în comunicat.

Întâlnirea a avut loc într-un context de atenție sporită asupra regiunii arctice, inclusiv pe fondul tensiunilor recente dintre administrația președintelui american Donald Trump și aliați europeni în legătură cu statutul Groenlanda și rolul strategic al acesteia, dar și al presiunilor Washingtonului asupra aliaților NATO pentru creșterea cheltuielilor de apărare.

În acest context, liderii au discutat despre consolidarea cooperării aliate în nordul Europei și despre rolul regiunii arctice în arhitectura de securitate euro-atlantică.

Discuțiile au vizat și evoluțiile de securitate globală, inclusiv războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Potrivit comunicatului, liderii și-au reafirmat sprijinul pentru Kiev.

„Liderii au reiterat sprijinul lor pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, precum și pentru o pace justă și durabilă, susținută de garanții solide de securitate”, a transmis biroul premierului canadian.

De asemenea, aceștia și-au exprimat îngrijorarea profundă cu privire la situația din Orientul Mijlociu și au subliniat importanța soluțiilor diplomatice.

„Liderii și-au exprimat profunda preocupare față de conflictul din Orientul Mijlociu și au convenit că dialogul diplomatic este esențial pentru a evita o nouă escaladare”, potrivit comunicatului.

La finalul întâlnirii, cei trei oficiali au convenit să rămână în contact pentru coordonarea pozițiilor privind dosarele de securitate internațională.