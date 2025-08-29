Canada impune noi sancțiuni împotriva unor persoane și instituții care au fost implicate în activitățile de interferență malignă ale Rusiei în R. Moldova

Canada a extins joi sancțiunile împotriva a 16 cetățeni moldoveni și a două instituții care au legătură cu Rusia, ca urmare a rolului pe care l-au jucat în activitățile de interferență malignă ale Rusiei în Republica Moldova.

„Canada condamnă cu fermitate orice încercare de a influența, interfera, corupe sau discredita guverne legitime și democratice. Astăzi, ne reafirmăm sprijinul pentru guvernul ales democratic al Moldovei și pentru eforturile sale de a implementa reforme democratice, de a contracara interferența malignă a Rusiei și de a-și recâștiga suveranitatea deplină în cadrul granițelor sale recunoscute internațional”, a subliniat Anita Anand, ministrul canadian de Externe, într-un comunicat.

Minister Anand announces additional sanctions in response to Russia’s malign interference activities in Moldova To read the full news release: https://t.co/K6uSQdd4Cg — Foreign Policy CAN (@CanadaFP) August 28, 2025

MAE canadian subliniază că aceste persoane, care au participat activ la eforturile coordonate menite să destabilizeze guvernul ales democratic în Republica Moldova, sunt asociate cu politicianul și omul de afaceri Ilan Șor, care a fost sancționat de Canada și care a fugit din Republica Moldova în 2019.

Printre aceste persoane se numără oficiali și asociați ai partidului politic al lui Șor, Partidul Șor, care a fost sancționat de Canada în iunie 2023, precum și foști oficiali din Moldova și oficiali ai Unității Teritoriale Autonome Gagauzia, o regiune din Republica Moldova a cărei administrație actuală are legături puternice cu Rusia.

Lista persoanelor sancționate include, de asemenea, reprezentanți ai mass-media pro-ruse din Republica Moldova implicați în diseminarea dezinformării, precum și alți participanți la operațiunile maligne ale Rusiei în străinătate.

Canada impune, de asemenea, sancțiuni împotriva blocului politic condus de Shor, Victory/Pobeda, care a fost lansat în Rusia ca succesor al Partidului Șor, precum și împotriva unui grup paramilitar susținut de Șor și a liderului acestuia, care au fost implicați în organizarea unei serii de proteste antiguvernamentale în Republica Moldova în 2023.

Aceste măsuri sunt anunțate în contextul în care actorii politici și organizațiile aflate sub influența lui Șor își intensifică eforturile de a interveni în următoarele alegeri parlamentare din Republica Moldova, care vor avea loc pe 28 septembrie 2025.

Fiind republică parlamentară, acestea sunt cruciale pentru parcursul european al țării.

Acesta este motivul pentru care președintele francez Emmanuel Macron, premierul polonez Donald Tusk și cancelarul german Friedrich Merz au călătorit la Chișinău de Ziua Independenței Republicii Moldova, pentru a-și arăta sprijinul pentru eforturile depuse de această țară care se confruntă cu acțiuni complexe din partea Rusiei care urmăresc o deturneze de la aderarea la UE.