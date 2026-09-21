Canada, Marea Britanie și alte trei țări condamnă „încercările Moscovei de a normaliza ocupația” în Ucraina prin organizarea unui simulacru de alegeri pentru Duma de Stat a Rusiei în teritoriile ocupate ilegal

Australia, Canada, Noua Zeelandă, Norvegia și Marea Britanie se alătură UE și „condamnă simulacrul electoral organizat de Rusia în teritoriile Ucrainei, care încalcă suveranitatea și independența Ucrainei, precum și Carta ONU”.

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Cele cinci țări au emis o declarație comună prin care arată că „așa-zisele alegeri fac parte dintr-un sistem mai amplu de ocupație: impunerea administrației, legislației, mass-mediei, sistemului de învățământ, limbii și cetățeniei ruse, susținute prin coerciție și represiune.”

Statele mai sus citate subliniază că „aceste regiuni fac parte din Ucraina, iar organizarea de așa-zise alegeri nu poate modifica statutul acestor teritorii în conformitate cu dreptul internațional.”

„Continuăm să fim alături de Ucraina. Solicităm comunității internaționale să respingă încercările Rusiei de a-și normaliza ocupația, să condamne organizarea de așa-zise alegeri pe teritoriul ucrainean, să ceară tragerea la răspundere a celor implicați în organizarea alegerilor, să susțină suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor sale recunoscute la nivel internațional și să solicite Rusiei să pună capăt imediat războiului de agresiune împotriva Ucrainei și să accepte un armistițiu complet, imediat și necondiționat. Granițele nu trebuie niciodată redesenate prin forță”, subliniază cele cinci țări.

Partidul „Rusia Unită” al președintelui Vladimir Putin a obținut majoritatea în Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului rus, în urma primelor alegeri parlamentare din țară de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Moscova, în 2022, informează Politico Europe.

Conform datelor preliminare ale Comisiei Electorale Centrale a Rusiei, într-un rezultat pe care mulți îl anticipau, partidul de la guvernare a obținut aproximativ 58% din voturi pentru cei 225 de deputați aleși pe liste de partid. Alți 225 de deputați vor fi aleși în circumscripții uninominale, unde candidații partidului „Rusia Unită” dețin, de asemenea, o poziție dominantă. scrutinul s-a desfășurat pe parcursul a trei zile, secțiile de votare închizându-se duminică seara.

Războiul din Ucraina a ocupat un loc central în campania electorală, care a fost marcată de o represiune severă. Vocile disidente au fost practic reduse la tăcere, iar partidul „Yabloko” — singurul partid din țară care s-a pronunțat deschis împotriva războiului — a fost interzis să prezinte o listă națională de candidați pentru Duma de Stat.