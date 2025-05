“Canada nu va fi niciodată de vânzare”, îi spune Carney lui Trump în Biroul Oval. “Niciodată să nu spui niciodată” – replica președintelui SUA

Într-o întâlnire tensionată, dar cordială, desfășurată la Casa Albă, prim-ministrul canadian Mark Carney a respins categoric sugestia președintelui american Donald Trump ca Canada să devină al 51-lea stat al SUA, declarând ferm că “Canada nu este de vânzare”, relatează BBC și The Associated Press.

Această întâlnire a avut loc în contextul unor relații bilaterale tensionate, marcate de impunerea de către SUA a unor tarife de până la 25% pentru importurile din Canada, inclusiv oțel, aluminiu și piese auto.

Întâlnirea de marți a fost prima de când Carney a câștigat alegerile generale din Canada la 28 aprilie, o victorie pe care mulți au atribuit-o îngrijorărilor din această țară cu privire la Trump.

Cei doi lideri au început dialogul cu amabilități, Trump descriindu-l pe Carney drept “o persoană foarte talentată”. De asemenea, el a salutat victoria electorală a oaspetelui său ca fiind “una dintre cele mai mari reveniri din istoria politicii, poate chiar mai mare decât a mea”.

Thank you to President Trump for inviting me to the White House.

Our meeting today marks the beginning of a new relationship between Canada and the United States — based on respect, built on common interests, and to the transformational benefit of both our nations. pic.twitter.com/B5pSnr4ilo

— Mark Carney (@MarkJCarney) May 6, 2025