Canada ripostează în războiul comercial cu Trump: Taxe de până la 50% pentru sute de produse americane și un pachet de sprijin de 7,5 miliarde de dolari

Canada răspunde noilor escaladări repetate ale războiului comercial lansate de președintele american Donald Trump prin impunerea unor taxe vamale de retorsiune asupra a peste 700 de produse americane, în valoare de 27,6 miliarde de dolari, și prin măsuri de sprijin pentru lucrătorii afectați de conflictul comercial, a anunțat marți guvernul federal, relatează Global News Canada.

Valoarea produselor americane vizate de noile taxe este aproximativ egală cu valoarea bunurilor canadiene care intră sub incidența tarifelor de 50% impuse de Trump asupra Canadei.

Măsura a fost luată pentru a se asigura că „Canada va egala, dolar pentru dolar, valoarea tarifelor americane aplicate în baza Secțiunii 338”, au declarat oficiali guvernamentali de rang înalt.

Premierul Mark Carney s-a întâlnit marți cu liderii partidelor de opoziție pentru a discuta despre „răspunsul guvernului la tarifele americane nejustificate, inclusiv noile măsuri de sprijin pentru lucrătorii, familiile și companiile canadiene”, a transmis biroul său.

Contramăsurile canadiene vor intra în vigoare după weekendul prelungit de Ziua Muncii, marți, 8 septembrie.

„Tarifele noastre de retorsiune, dolar pentru dolar și rată pentru rată, precum și un pachet de sprijin de mai multe miliarde de dolari vor proteja lucrătorii, fermierii, familiile și companiile”, a declarat ministrul Finanțelor, Francois-Phillipe Champagne.

Ministrul Industriei, Melanie Joly, i-a îndemnat pe canadieni să cumpere produse fabricate în Canada.

„Când alegi un produs canadian, nu doar că pui presiune asupra SUA, dar, în acest moment, protejezi locurile de muncă”, a spus ea.

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Tarifele vamale de retorsiune ale Canadei se vor concentra asupra sectoarelor vizate cel mai puternic de taxele americane, precum oțelul, produsele lactate, mobilierul, echipamentele pentru utilaje și celuloza și hârtia.

Tarifele canadiene vor fi stabilite la trei niveluri – 15%, 25% și 50% – pentru a corespunde tarifelor impuse de Trump asupra produselor canadiene.

Majoritatea produselor din oțel și aluminiu, mobilierul, îmbrăcămintea și articolele vestimentare din SUA vor fi supuse unui tarif de 50%, în timp ce produsele lactate, precum brânza, alături de pește, fructe de mare și anumite produse derivate din oțel și aluminiu, vor fi taxate cu 25%.

Tarifele de retorsiune deja existente ale Canadei asupra automobilelor americane vor rămâne în vigoare.

În prezent, Canada se confruntă cu trei categorii diferite de tarife americane. Este vorba despre tarifele de 50% (Secțiunea 338) aplicate unei game largi de produse în valoare de aproximativ 28 de miliarde de dolari, impuse de Trump în weekend, tarifele sectoriale (Secțiunea 232) pentru oțel, aluminiu, automobile și cherestea de rășinoase, introduse anul trecut, precum și tarifele de 10% (Secțiunea 301), instituite în urma unei investigații americane privind munca forțată și aplicate la începutul acestui an.

Canada lansează, de asemenea, un pachet de sprijin în valoare de 7,5 miliarde de dolari pentru lucrătorii și companiile afectate de războiul comercial declanșat de Trump, cu accent pe sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii.

Pachetul include o finanțare suplimentară de 1,5 miliarde de dolari prin Inițiativa Regională de Răspuns la Tarife.

Aceste măsuri de sprijin vor fi acordate prin colaborarea dintre Banca de Dezvoltare a Canadei și agențiile regionale de dezvoltare.