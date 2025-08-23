INTERNAȚIONAL
Canada se orientează înspre Germania pentru a atenua efectele agendei tarifare a lui Trump. Prim-ministrul Mark Carney va merge la Berlin pentru a consolida relațiile în domeniul apărării și energiei
Prim-ministrul Mark Carney va merge în Germania pentru a consolida relațiile în domeniul apărării și energiei, o măsură menită să protejeze economia Canadei împotriva amenințărilor tarifare ale președintelui american Donald Trump, informează Politico Europe.
„Există o gamă largă de domenii, de la minerale critice la energie, apărare și securitate, în care intensificăm discuțiile cu Germania”, a declarat Carney vineri reporterilor, la Parlamentul Canadei.
El a declarat că va fi însoțit de membri ai cabinetului său responsabili cu apărarea, comerțul și industria, pentru a consolida cooperarea economică și în domeniul securității.
Prim-ministrul a declarat că agenda comercială a lui Trump nu lasă Ottawa altă opțiune decât să construiască noi alianțe.
„Canada trebuie să caute alte soluții pentru a-și extinde comerțul, pentru a-și consolida economia și pentru a-și proteja suveranitatea. Canada este pregătită să preia un rol de lider în construirea unei coaliții de țări cu viziuni similare”, a declarat prim-ministrul la începutul acestui an.
În acest scop, guvernul lui Carney a exercitat presiuni intense în Europa. Săptămâna aceasta, ministrul industriei Mélanie Joly și ministrul afacerilor externe Anita Anand s-au aflat în Scandinavia. Joly a vizitat Suedia și Finlanda, în timp ce Anand s-a întâlnit cu aliații nordici ai Canadei din NATO în Finlanda.
Cancelarul german Friedrich Merz îl va primi pe Carney marți dimineață la Berlin.
Ministrul canadian al Apărării, David McGuinty, are programată o întâlnire cu omologul său, ministrul Apărării Boris Pistorius. Ministrul Resurselor Naturale, Tim Hodgson, va face o serie de vizite la Berlin, întâlnindu-se cu directori executivi și directori de companii din domeniul energiei, producției și apărării. De asemenea, el va ține un discurs în fața unui public format din oameni de afaceri la ambasada Canadei.
„Este vorba într-adevăr de o misiune comercială axată pe energie și minerale critice”, a declarat un oficial guvernamental care cunoaște planurile lui Hodgson și căruia i s-a acordat anonimatul pentru a vorbi despre acestea.
Germania este „una dintre piețele prioritare” din UE, deoarece este cea mai mare economie a continentului, a remarcat oficialul. Germania este interesată de mineralele rare din Canada pentru a susține tehnologia energiei curate și vehiculele electrice.
De asemenea, are nevoie de energie pentru a-și alimenta echipamentele militare, în calitate de membru NATO care se străduiește să îndeplinească noul obiectiv al alianței de a cheltui 5% din PIB, a declarat oficialul.
Germania dorește, de asemenea, să-și asigure noi surse de minerale critice pentru a contracara dominația Chinei și transformarea pieței globale într-o armă.
„Canada are multe de oferit pe scena mondială, dar acest lucru necesită și catalizarea investițiilor”, a declarat oficialul. „Suntem deschiși la investiții germane în proiecte canadiene, dacă acestea vor contribui la demararea proiectelor.”
Carney a declarat că așteaptă cu nerăbdare să discute cu Merz după ce l-a găzduit la summitul G7 din Alberta la începutul acestui an, pe baza acordului comercial mai amplu al Canadei cu Uniunea Europeană.
Ucraina va fi, de asemenea, pe agenda lor, așa cum este în toate conversațiile pe care Carney le are în aceste zile cu liderii străini.
„Nu vom ceda” teritoriu ucrainean „ocupantului” rus, transmite Volodimir Zelenski de Ziua Drapelului
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis sâmbătă, cu ocazia Zilei Drapelului, că Ucraina „nu va ceda pământul său ocupantului” rus.
„Acest steag întruchipează un sentiment de eliberare pentru cei pe care îi aducem înapoi din captivitatea rusă. Când văd culorile Ucrainei, ei înțeleg: răul s-a sfârșit. Acest steag este țelul și visul multora dintre oamenii noștri din teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei. Și ei păzesc acest steag, îl țin în siguranță, pentru că știu: nu vom ceda pământul nostru ocupantului. Acest steag reprezintă tot ceea ce este mai drag pentru sute de mii de războinici ai noștri – bărbați și femei din toată Ucraina, care apără nu doar o anumită zonă, nu doar Vovchansk sau Dobropillia, ci întreaga noastră Ucraină, și care își riscă viața pentru a câștiga dreptul la viață pentru întregul nostru stat”, a subliniat Zelenski într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.
Today is an important day – a day of one of our strongest emotions: the feeling you get when you are at home, or when you recognize your own people and what comes from your homeland. And wherever you are in the world, whichever country you may travel to, when you spot the… pic.twitter.com/ehMoxBaiYF
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 23, 2025
Președintele american Donald Trump s-a întâlnit la 15 august, în Alaska, cu omologul rus Vladimir Putin, reuniune în timpul căreia cel din urmă ar fi ridicat pretențiile ca Ucraina să se retragă complet din regiunea Donbas, urmând ca Rusia să înghețe conflictul pe actuala linie a frontului. Potrivit Agerpres, Moscova controlează circa 88% din Donbas şi circa 73% din provinciile Zaporojie şi Herson.
Orice acord de pace care ar cuprinde o astfel de prevedere ar presupune o modificare a Constituției Ucrainei, iar fără garanții de securitate, Kievul nu are nicio certitudine că Rusia nu va ataca din nou Ucraina.
A permite Rusiei să păstreze teritorii ucrainene ca parte a unui acord de pace ar fi o „capcană” în care președintele rus Vladimir Putin „vrea să cădem”, a avertizat Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas.
În prezent, europenii și americanii discută care ar putea fi măsurile de securitate care să garanteze securitatea Ucrainei.
Lideri militari din Statele Unite și mai multe state europene au prezentat le-au prezentant deja opțiuni consilierilor lor pe probleme de securitate națională privind furnizarea de garanții de securitate Ucrainei. La întâlniri au participat șefii apărării din Finlanda, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Ucraina și SUA.
Partenerii Ucrainei doresc să se asigure că aceste garanții de securitate sunt la nivelul la care Putin să nu mai atace Ucrainei, evitând astfel repetarea situației Memorandumului de la Budapesta sau a Acordurilor de la Minsk.
Conform unui purtător de cuvânt al Comisiei Europene, liderii europeni care l-au însoțit pe Zelenski la Casa Albă au discutat cu Trump și despre aderarea Ucrainei la UE, considerată o formă de garanție de securitate pentru Kiev.
De asemenea, Suedia și Estonia și-au arătat deja disponibilitatea de a ajuta la securizarea păcii în Ucraina prin monitorizarea spațiului aerian, operațiuni maritine, pe de o parte, și printr-o companie care să participe la eventuală operațiune de menținere a păcii, pe de altă parte.
Pachetul garanțiilor de securitate reprezintă condiția impusă de Zelenski pentru organizarea unei viitoare întâlniri cu Vladimir Putin, dorită de Donald Trump, deși posibilitatea unui astfel de eveniment pare din ce în ce mai îndepărtată.
Președintele Ucrainei l-a acuzat pe Putin că „încearcă să se eschiveze de la organizarea unei întâlniri” pentru a discuta despre pacea în Ucraina, în contextul atacurilor rusești fără oprire. Pare că Donald Trump confirmă blocajul discuțiilor prin comparația conform căreia o întâlnire între Zelenski și Putin este precum amenstecarea „oțetului cu uleiul”.
Liderul american apreciază că va ști mai multe „în următoarele două săptămâni” despre șansele de pace în Ucraina, după ce, într-un mesaj publicat pe Truth Social, ar fi lăsat să se înțeleagă că Ucraina ar trebui să treacă în ofensivă.
De la Chișinău și la 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, Ilie Bolojan reafirmă sprijinul pentru parcursul european al R. Moldova: Vă vom susține ca un prieten statornic pe drumul ireversibil către UE
Premierul Ilie Bolojan și omologul său din Republica Moldova, Dorin Recean, au participat în această dimineață la o întâlnire de lucru la punctul de trecere a frontierei Leușeni – Albița, în contextul vizitei pe care șeful Executivului român o efectuează în Republica Moldova.
Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, discuțiile s-au axat pe investițiile și măsurile necesare pentru a facilita circulația oamenilor și a mărfurilor, precum și pe aspectele care ţin de colaborarea economică, de proiectele mari de infrastructură conectivă.
Consolidarea cooperării transfrontaliere dintre România și Republica Moldova reprezintă o prioritate pentru țările noastre, astfel încât să implementăm împreună cele mai bune soluții pentru reducerea timpului de așteptare în punctele de trecere a frontierei de stat, în condiții de siguranță și eficiență, a subliniat prim-ministrul Ilie Bolojan.
„Vom construi în continuare noi punţi care să ne apropie şi mai mult, aşa cum se cuvine între ţări surori, care împărtăşesc o limbă, o istorie şi valori comune. Există o legătură deosebită şi unică între statele noastre. În ultimii 35 de ani, am transformat gardul de sârmă ghimpată într-un spaţiu al speranţei, al prieteniei şi solidarităţii. Trecerea de pe un mal al Prutului pe celălalt trebuie să faciliteze legăturile noastre. Apreciez eforturile de până acum ale ambelor părți, astfel încât, la ora actuală, avem operaționale 9 dintre cele 10 puncte de trecere a frontierei de pe Prut. Mai mult, în punctul de frontieră Albița – Leușeni, avem în implementare sistemul de control coordonat. Începând de mâine, va funcționa acest mod de control și în punctul dintre Galați și Giurgiulești, astfel încât să facem din frontiera dintre România și Republica Moldova un spațiu de tranzit sigur și facil pentru cetățenii noștri ”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.
De asemenea, premierul Ilie Bolojan a reiterat sprijinul României pentru parcursul european al Republicii Moldova.
„Vom continua să fim alături de dumneavoastră, indiferent de vremuri. România respectă suveranitatea și independența Republicii Moldova, fiind partenerul fiecărui cetățean moldovean care își dorește să trăiască într-un stat prosper și liber. Parcursul european este calea către o viață mai bună și către consolidarea libertăților în această țară. Republica Moldova are acum șansa reală să se desprindă definitiv de urmările acestui pact care a plasat-o în sfera de influență a Moscovei și să se alăture popoarelor libere ale continentului nostru în cadrul Uniunii Europene. Aderarea la Uniune înseamnă ancorare în spațiul valorilor democratice, care aduc în sine siguranță și bunăstare. România va susține fără ezitare Republica Moldova, ca un prieten statornic și partener angajat alături de dumneavoastră pe drumul ireversibil către Europa”, a spus prim-ministrul, făcând trimitere la Pactul Ribbentrop – Molotov, semnat la 23 august 1939, conform Agerpres.
Premierul Dorin Recean a menționat că, până la sfârșitul acestui an, va fi pregătită infrastructura necesară pentru a institui controlul coordonat la punctul de trecere a frontierei Sculeni – Sculeni.
Citiți și: Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent
„Echipele de pe ambele maluri ale Prutului vor crea un grup de lucru care să analizeze opțiunile de modernizare a infrastructurii la frontieră, dar și organizarea controlului coordonat la punctele de trecere care au o infrastructură mai bine dezvoltată. Am discutat despre necesitatea de a accelera implementarea sistemului electronic de programare, astfel încât transportatorii să se înregistreze online și să știe exact timpul la care pot trece frontiera. Unele probleme pot fi gestionate printr-o mai bună organizare și coordonare internă a echipelor, astfel încât controalele să fie mai rapide, mai eficiente și sigure, în beneficiul tuturor cetățenilor”, a declarat prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean.
Ilie Bolojan se află în vizită în Republica Moldova, prima pe care o efectuează din calitatea de prim-ministru, într-o cu o încărcătură istorică aparte pentru Europa de Est, împărțită în mod arbitrar de dictatorii Adolf Hitler și Iosif Stalin prin Pactul Ribbentrop-Molotov, semnat la 23 august 1939. Acesta a mai efectuat o vizită la Chișinău, în calitatea de președinte interimar al României, unde a reiterat sprijinul ferm al țării noastre pentru parcursul european al Republicii Moldova.
Prezența lui Bolojan în Republica Moldova vine cu câteva zile înainte de călătoria președintelui Franței, Emmanuel Macron, a cancelarului Germaniei, Friedrich Merz, și a prim-ministrului Poloniei, Donald Tusk, la Chișinău, așteptați pe 27 august, de Ziua Independenței Republicii Moldova.
Țara vecină organizează pe 28 septembrie alegeri parlamentare, considerate cruciale pentru viitorul său european, pe care Rusia încearcă să îl deturneze prin acțiuni de ingerință, dezinformare și manipulare.
Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, și-a exprimat convingerea că, „într-o zi cât mai apropiată”, Chișinău și București „vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent”.
Acesta l-a primit sâmbătă pe prim-ministrul Ilie Bolojan, aflat într-o vizită în țara vecină într-o zi cu o încărcătură istorică aparte pentru Europa de Est, împărțită în mod arbitrar de dictatorii Adolf Hitler și Iosif Stalin prin Pactul Ribbentrop-Molotov, semnat la 23 august 1939.
„Relația dintre Republica Moldova și România s-a construit ani la rând pe legăturile între oamenii de pe ambele maluri ale Prutului, pentru că este înrădăcinată în conștiința noastră. Ea nu poate fi distrusă de vremuri sau politicieni, dar poate fi întărită ca să asigure rezistența noastră în fața oricăror provocări străine și să aducă rezolvarea problemelor cetățenilor cât mai repede. Cu Ilie Bolojan – prim-ministru, cu Nicușor Dan – președinte, relațiile dintre Chișinău și București au fost ridicate la cel mai frățesc nivel”, a subliniat Recean în declarațiile de presă susținute alături de premierul Ilie Bolojan.
Prim-ministrul moldovean a amintit de „sprijinul reciproc” pe care și l-au arătat cele două țări „în fața greutăților, în fața interferenței unor forțe străine în alegerile noastre, dar am și celebrat în aceeași bucurie succesele fiecăruia”.
„Când pe podiumurile internaționale urcă Moldova sau România, când la fotbal câștigă Moldova sau România – trăim aceeași emoție de mândrie. România este alături de noi în construirea drumului european al Republicii Moldova la fiecare pas. Parteneriatul dintre guvernele noastre, companiile noastre, teatrele și universitățile noastre se materializează în rezultate concrete pentru oamenii de pe ambele maluri ale Prutului”, a continuat Dorin Recean.
Acesta a mulțumit României pentru că sprijină Republica Moldova să devină independentă energetic.
Țara noastră livrează vecinului său de peste Prut 50% din „energia electrică la prețuri avantajoase”, existând proiecte de interconexiune, „vitale pentru securitatea energetică” a Republicii Moldova.
Premierul Dorin Recean a prezentat și o serie de „planuri ambițioase” în colaborarea cu țara noastră:
„Contăm și mai departe pe susținerea României când se discută cadrul financiar al Uniunii Europene pentru includerea țării noastre în planificarea bugetară europeană și pentru accesarea cât mai curând a fondurilor de pre-aderare. Finalizăm linia Vulcănești-Chișinău la Sud și pornim construcția a încă 2 linii – Bălți-Suceava la Nord și Strășeni-Gutinaș în Centru. Pe lângă Podul de la Ungheni-Ungheni, care va fi primul pod rutier permanent peste Prut construit în ultimele 6 decenii, avem în plan încă 4 poduri noi care vor face mai ușoară viața călătorilor, dar și a transportatorilor de mărfuri. Avem obligația să reducem timpii de așteptare în punctele de frontieră. Azi am avut o ședință de lucru cu toate instituțiile responsabile. Vom grăbi implementarea sistemului electronic de programare, așa încât transportatorii să se înregistreze online pentru a-și programa timpul exact de trecere a frontierei și este important să valorificăm punctele Lipcani–Rădăuți Prut și Leușeni–Albița în acest sens”, a arătat Recean.
O treime din exporturile noastre sunt cumpărate în România – de la conductoare electrice, la grâu, mobilier și, desigur, vinuri. Peste 1600 de companii cu capital românesc oferă locuri de muncă în Republica Moldova.
„Este important ca toate aceste cifre să crească – schimburile comerciale, numărul de locuri de muncă deschise, numărul de companii de succes care se deschid pe ambele maluri ale Prutului”, a mai spus premierul moldovean.
Adresându-se moldovenilor, premierul Dorin Recean a accentuat și importanța alegerilor, în contextul scrutinului parlamentar din toamnă.
„Toate acestea depind de modul în care ne vom alege viitorul. Pentru că viitorul se construiește, nu se ghicește. Moldova are de luat o decizie esențială la toamnă și sunt încrezător că neamul nostru va alege ce e mai bine pentru el”, a conchis oficialul de la Chișinău.
Ilie Bolojan se află în vizită în Republica Moldova, prima pe care o efectuează din calitatea de prim-ministru.
Acesta a mai efectuat o vizită la Chișinău, în calitatea de președinte interimar al României, unde a reiterat sprijinul ferm al țării noastre pentru parcursul european al Republicii Moldova.
Prezența lui Bolojan în Republica Moldova vine cu câteva zile înainte de călătoria președintelui Franței, Emmanuel Macron, a cancelarului Germaniei, Friedrich Merz, și a prim-ministrului Poloniei, Donald Tusk, la Chișinău, așteptați pe 27 august, de Ziua Independenței Republicii Moldova.
Țara vecină organizează pe 28 septembrie alegeri parlamentare, considerate cruciale pentru viitorul său european, pe care Rusia încearcă să îl deturneze prin acțiuni de ingerință, dezinformare și manipulare.
