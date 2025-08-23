Canada se orientează înspre Germania pentru a atenua efectele agendei tarifare a lui Trump. Prim-ministrul Mark Carney va merge la Berlin pentru a consolida relațiile în domeniul apărării și energiei

Prim-ministrul Mark Carney va merge în Germania pentru a consolida relațiile în domeniul apărării și energiei, o măsură menită să protejeze economia Canadei împotriva amenințărilor tarifare ale președintelui american Donald Trump, informează Politico Europe.

„Există o gamă largă de domenii, de la minerale critice la energie, apărare și securitate, în care intensificăm discuțiile cu Germania”, a declarat Carney vineri reporterilor, la Parlamentul Canadei.

El a declarat că va fi însoțit de membri ai cabinetului său responsabili cu apărarea, comerțul și industria, pentru a consolida cooperarea economică și în domeniul securității.

Prim-ministrul a declarat că agenda comercială a lui Trump nu lasă Ottawa altă opțiune decât să construiască noi alianțe.

„Canada trebuie să caute alte soluții pentru a-și extinde comerțul, pentru a-și consolida economia și pentru a-și proteja suveranitatea. Canada este pregătită să preia un rol de lider în construirea unei coaliții de țări cu viziuni similare”, a declarat prim-ministrul la începutul acestui an.

În acest scop, guvernul lui Carney a exercitat presiuni intense în Europa. Săptămâna aceasta, ministrul industriei Mélanie Joly și ministrul afacerilor externe Anita Anand s-au aflat în Scandinavia. Joly a vizitat Suedia și Finlanda, în timp ce Anand s-a întâlnit cu aliații nordici ai Canadei din NATO în Finlanda.

Cancelarul german Friedrich Merz îl va primi pe Carney marți dimineață la Berlin.

Ministrul canadian al Apărării, David McGuinty, are programată o întâlnire cu omologul său, ministrul Apărării Boris Pistorius. Ministrul Resurselor Naturale, Tim Hodgson, va face o serie de vizite la Berlin, întâlnindu-se cu directori executivi și directori de companii din domeniul energiei, producției și apărării. De asemenea, el va ține un discurs în fața unui public format din oameni de afaceri la ambasada Canadei.

„Este vorba într-adevăr de o misiune comercială axată pe energie și minerale critice”, a declarat un oficial guvernamental care cunoaște planurile lui Hodgson și căruia i s-a acordat anonimatul pentru a vorbi despre acestea.

Germania este „una dintre piețele prioritare” din UE, deoarece este cea mai mare economie a continentului, a remarcat oficialul. Germania este interesată de mineralele rare din Canada pentru a susține tehnologia energiei curate și vehiculele electrice.

De asemenea, are nevoie de energie pentru a-și alimenta echipamentele militare, în calitate de membru NATO care se străduiește să îndeplinească noul obiectiv al alianței de a cheltui 5% din PIB, a declarat oficialul.

Germania dorește, de asemenea, să-și asigure noi surse de minerale critice pentru a contracara dominația Chinei și transformarea pieței globale într-o armă.

„Canada are multe de oferit pe scena mondială, dar acest lucru necesită și catalizarea investițiilor”, a declarat oficialul. „Suntem deschiși la investiții germane în proiecte canadiene, dacă acestea vor contribui la demararea proiectelor.”

Carney a declarat că așteaptă cu nerăbdare să discute cu Merz după ce l-a găzduit la summitul G7 din Alberta la începutul acestui an, pe baza acordului comercial mai amplu al Canadei cu Uniunea Europeană.

Ucraina va fi, de asemenea, pe agenda lor, așa cum este în toate conversațiile pe care Carney le are în aceste zile cu liderii străini.