Discuțiile dintre președintele chinez Xi Jinping și prim-ministrul canadian Mark Carney, desfășurate înaintea summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) de la Shenzhen, au dus la încheierea unor acorduri privind reducerea în continuare a tarifelor, a anunțat marți Ottawa, informează Deutsche Welle.

Acordurile reflectă o apropiere tot mai mare între cele două țări după ani de relații tensionate, în contextul în care tensiunile comerciale cu Washingtonul au determinat atât Canada, cât și China să încerce să-și reducă dependența de SUA.

În cadrul discuțiilor, Carney a salutat „o mai mare previzibilitate și stabilitate” în relațiile cu China, în timp ce Xi a afirmat că cooperarea dintre țara sa și Canada va „aduce beneficii nu numai celor două țări, ci și regiunii Asia-Pacific și întregii lumi”.

Carney a declarat că Canada a înregistrat deja progrese mai rapide decât se aștepta în direcția atingerii obiectivului său de a crește exporturile către China „cu 50% până la sfârșitul acestui deceniu”.

Potrivit unei declarații a guvernului canadian, China urmează să reducă tarifele vamale aplicate cărnii de porc, peștelui și fructelor de mare provenite din Canada.

În schimb, Canada va prelungi cu încă doi ani scutirile tarifare actuale pentru oțelul și aluminiul chinezesc.

Cei doi lideri au convenit, de asemenea, să coopereze mai strâns în chestiuni economice și financiare și să colaboreze în domeniile educației și protecției mediului.

Xi și Carney și-au declarat deja intenția de a consolida relațiile bilaterale în cadrul discuțiilor purtate la Beijing în luna ianuarie.

Cu această ocazie, cei doi au încheiat un acord care prevedea o reducere a tarifelor vamale aplicate produselor agricole canadiene, în timp ce vehiculele electrice chinezești au obținut un acces mai facil pe piața canadiană.

Criticii din Canada au subliniat însă ceea ce consideră a fi pericole pentru securitatea și valorile țării, generate de relațiile mai strânse cu Beijingul.

Printre altele, serviciile de informații canadiene consideră că China a intervenit în cel puțin două alegeri federale, lucru pe care Beijingul îl neagă.