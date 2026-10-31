Canada va deveni “primul membru asociat al UE”, afirmă Mark Carney. Declarația summitului evocă o “asociere tot mai strânsă fără a deveni membru cu drepturi depline”

Canada a acceptat oferta Uniunii Europene privind „o asociere tot mai strânsă”, în urma unui summit de două zile în care Bruxellesul și Ottawa au stabilit ca până în iunie anul viitor să definească forma pe care o va lua noua lor relație.

Susținerea de către premierul Mark Carney a propunerii formulate de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine după săptămâni de ezitări, o reacție ostilă din partea președintelui american Donald Trump și opoziția manifestată de Germania, unul dintre cele mai influente state membre ale UE, remarcă Politico Europe.

„În lunile următoare, vom stabili conținutul, amploarea și sfera de aplicare ale acestei noi forme de apartenență”, a declarat Carney vineri, la conferința de presă organizată la finalul summitului de două zile, desfășurat în Montreal.

„Astăzi, facem pași către statutul de membru asociat al Canadei”, a afirmat Carney, descriind această formulă drept „cel mai profund parteneriat posibil, fără a ajunge la aderarea la UE”.

Înaintea summitului, Germania s-a opus termenului de „membru asociat” în cadrul negocierilor privind o declarație comună. Textul final face referire, în schimb, la o „asociere din ce în ce mai strânsă”. Carney a părut însă hotărât să urmărească această viziune.

„Lucrăm în direcția unui parteneriat cât mai strâns posibil, fără a ajunge la aderare, având în vedere poziția noastră geografică, Canada urmând să devină primul membru asociat al Uniunii Europene”, a declarat Carney în cadrul conferinței de presă de închidere.

Cele două părți au stabilit termenul-limită de iunie 2027 pentru definirea condițiilor și limitelor unei relații tot mai strânse, care va presupune și un calendar al contribuțiilor financiare. Întrebat insistent cât va costa pentru contribuabilii canadieni obținerea statutului de membru asociat, Carney a evitat un răspuns concret.

„Nu privim acest lucru, în plan personal, ca pe o plată”, a declarat premierul canadian, subliniind că este vorba despre un proiect „pozitiv”.

„Pornind de la Acordul de parteneriat strategic existent, vom crea o asociere și mai strânsă între Canada și UE. (…) Vom consolida aceste schimburi prin summituri periodice, comitete ministeriale și de cooperare comune și vom depune eforturi pentru a defini, până la summitul Canada-UE din 2027, conceptul unei asocieri tot mai strânse a Canadei cu UE, fără a ajunge însă la statutul de membru cu drepturi depline”, se arată în declarația comună adoptată.

Ursula von der Leyen și președintele Consiliului European, António Costa, aflați de o parte și de alta a lui Carney, au prezentat această inițiativă drept o strategie necesară pentru ca cele două părți să poată face față provocărilor unei lumi tot mai periculoase.

„Conceptul de membru asociat reprezintă un teritoriu neexplorat, dar avem ambiția, încrederea și creativitatea necesare pentru a-l contura împreună. Pentru a fi cât se poate de clară, nu este vorba despre un parteneriat împotriva cuiva, ci despre unul care urmărește consolidarea forței noastre comune”, le-a declarat von der Leyen jurnaliștilor.

Oficiali ai guvernului canadian, care au discutat cu jurnaliștii după conferința de presă, au confirmat că nu va fi nevoie de adoptarea unei legislații pentru a legitima statutul Canadei de membru asociat al UE.

„Relația noastră este atât de specială încât ne dorim să creăm ceva nou – să depășim o simplă asociere, mergând până la limita aderării depline la UE. Asocierea noastră va fi cea mai apropiată, mai profundă și mai unică de acest fel”, a declarat António Costa, prezentând inițiativa drept un nou model prin care statele din afara Europei se pot integra mai strâns în blocul comunitar.