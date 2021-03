Cancelarul austriac acuză anumite state membre că negociază pentru doze suplimentare de vaccin cu companiile farmaceutice: Această abordare contrazice obiectivul UE

Cancelarul austriac a acuzat vineri anumite state membre ale Uniunii Europene (UE), fără a le numi, că au negociat în culise „contracte” cu laboratoarele, ceea ce contrazice obiectivul UE de a distribui exhitabil vaccinurile în rândul statelor membre, relatează presa străină și Agerpres.

„Există indicii potrivit cărora ar exista o instanţă, un bazar unde au fost încheiate acorduri suplimentare între statele membre şi companii farmaceutice”, a declarat în faţa presei Sebastian Kurz, care a avut un schimb de opinii pe acest subiect cu liderii belgian, grec, polonez, sloven şi ceh.

„În ultimele săptămâni s-a arătat că livrările nu se fac în prezent în funcție de populația cheie și că acest lucru urmează să se intensifice în următoarele luni, iar această abordare contrazice în mod clar obiectivul politic al Uniunii Europene – distribuția egală a dozelor de vaccin către toate statele membre”, a mai scris cancelarul pe contul său de Twitter.

„Trebuie să vedem cine a semnat contractele”, a adăugat Kurz. El a subliniat că aceste contracte sunt ”secrete” şi că nu le va putea consulta, lansând şi un apel ”urgent la transparenţă totală”.

The EU heads of state and government have already agreed on a fair distribution of the vaccine in the summer of 2020. pic.twitter.com/srnYaZXmjv

— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) March 12, 2021