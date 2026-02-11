Cancelarul Austriei cere UE să reducă urgent prețurile la energie: „Sufocă” industria europeană

Europa ar trebui să se pregătească pentru mai multe episoade de ostilitate din partea Statelor Unite, a avertizat președintele Franței, Emmanuel Macron, și să trateze ceea ce el a numit „momentul Groenlanda” drept un semnal de alarmă pentru a accelera reformele amânate de mult timp menite să consolideze puterea globală a blocului.

Într-un interviu acordat mai multor ziare europene, liderul francez a declarat că Uniunea Europeană nu ar trebui să confunde o perioadă de acalmie a tensiunilor cu Washingtonul cu o schimbare de durată, în pofida unei pauze în amenințările SUA legate de Groenlanda, comerț și tehnologie.

Liderul de la Elysee s-a adresat indirect prin intermediul acestor publicații omologilor săi europeni cu care se va reuni joi, la castelul din Alden Biesen, din Belgia, în apropiere de orașe simbol ale construcției și unității europene – Maastricht (Țările de Jos) și Aachen (Germania). Summitul a fost convocat de președintele Consiliului European, Antonio Costa, pentru a da un impuls politic domeniului competitivității și pieței unice.

Citat de Reuters, Macron i-a îndemnat pe liderii UE să folosească summitul care va avea loc în această săptămână într-un castel din Belgia pentru a insufla un nou impuls reformelor economice menite să sporească competitivitatea blocului și să-i întărească capacitatea de a face față Chinei și Statelor Unite pe scena mondială.

Zilele trecute, președintele francez i-a primit la Palatul Elysee pe președintele Consiliului European, Antonio Costa, și pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cărora le-a făcut cunoscut că este hotărât „să facă valuri” la summitul privind competitivitatea europeană pentru a accelera „independența europeană”.

„Toată lumea trebuie să înțeleagă. că criza prin care trecem este o ruptură geopolitică profundă”, a mai punctat el, potrivit The Economist.

Summitul este programat să se desfășoare pe parcursul a două sesiuni, una consacrată contextului geoeconomic mondial și alta strategiei internă a UE. La prima sesiune liderii celor 27 de state membre vor fi acompaniați de Mario Draghi, fost președinte al Băncii Centrale Europene, ex-premier italian și autorul faimosului raport privind competitivitatea europeană, document transformat într-un fel de doctrină în birourile de la Bruxelles. La cea de-a doua sesiune va fi prezent fostul premier italian Enrico Letta, cel care a redactat în urmă cu doi ani un raport privind valorificarea potențialului pieței unice.

În interviul acordat presei, Macron s-a referit și la elefantul din cameră, așa cum a fost portretizată administrația actuală a Statelor Unite în raportul Conferinței de Securitate de la München ca urmare acțiunilor disruptive împotriva ordinii mondiale.

„Atunci când există un act clar de agresiune, cred că ceea ce ar trebui să facem nu este să ne plecăm capul sau să încercăm să ajungem la o înțelegere. Am încercat această strategie timp de luni de zile. Nu funcționează”, a declarat Macron pentru Le Monde, Financial Times și alte publicații, în comentarii publicate marți.

Macron a afirmat că administrația Trump este „deschis anti-europeană” și urmărește „dezmembrarea” UE. El a spus că anticipează noi tensiuni cu administrația Trump, inclusiv în privința reglementării europene a tehnologiei digitale.

Noua strategia de securitate națională a Statelor Unite, dată publicității la finele anului trecut, marchează una dintre cele mai radicale repoziționări ale Washingtonului față de aliații săi tradiționali. Administrația Trump descrie Europa ca fiind sub riscul unei „dispariții civilizaționale”, și acuză Uniunea Europeană pentru un declin cultural, politic și demografic considerat iminent și care va face continentul de nerecunoscut în următorii 20 de ani. Strategia de securitate americană are ca obiectiv “cultivarea rezistenței față de traiectoria actuală a Europei în interiorul statelor europene”.

„Statele Unite ne vor ataca, în lunile următoare — asta este sigur — pe tema reglementării digitale”, a adăugat Macron, avertizând asupra unor posibile tarife de import impuse de președintele american Donald Trump, în cazul în care UE va utiliza Legea privind serviciile digitale pentru a controla companiile de tehnologie.

Potrivit lui Macron, Europa se confruntă cu o „stare de urgență geopolitică și geoeconomică”. Dacă continentul nu investește în economia sa și nu elimină mai rapid barierele din calea creșterii economice, va fi „măturat” de tehnologia din America și de importurile din China.

Europa trebuie să fie mai rezilientă în fața unei duble provocări venite din partea Statelor Unite și a Chinei, a spus Macron. „Avem tsunamiul chinez pe frontul comercial și avem o instabilitate de la minut la minut pe partea americană. Aceste două crize reprezintă un șoc profund — o ruptură pentru europeni”, a continuat el.

Macron, al cărui al doilea mandat se încheie în primăvara anului 2027, și-a reînnoit apelul ca UE să recurgă la un nivel mai ridicat de împrumuturi comune pentru a ajuta blocul celor 27 de state să investească la scară largă și să conteste hegemonia dolarului american.

UE a utilizat datoria comună în 2020 pentru a relansa economia europeană după pandemia de COVID-19, însă încercările Franței de a face permanente astfel de instrumente s-au lovit de o opoziție fermă din partea Germaniei și a altor state membre nordice mai prudente din punct de vedere fiscal.

Summitul de joi va include discuții privind planurile promovate de Franța pentru o strategie „Fabricat în Europa”, care ar stabili cerințe minime privind conținutul european al bunurilor fabricate local. Această abordare a divizat țările UE și a alarmat producătorii de automobile. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a pledat pentru introducerea unei „preferințe europene” în sectoarele strategice, ca parte a eforturilor de consolidare a competitivității industriale și de reducere a dependențelor externe ale Uniunii Europene, potrivit unei scrisori transmise liderilor statelor membre în ajunul summitului de joi.

Între timp, un document de orientare pe care Germania l-a trimis statelor membre înainte de summitul din Alden Biesen arată că țările UE vor putea avansa cu integrarea economiilor naționale și facilitarea circulației mărfurilor și a lucrătorilor numai dacă acest lucru nu va însemna mai multe sarcini birocratice pentru industrie.

„Pentru mine, strategia economică menită să transforme Europa noastră într-o putere constă în ceea ce eu numesc protecție, care nu este protecționism, ci mai degrabă preferință europeană”, a declarat Macron.

Summitul informal al celor 27 de șefi de stat sau de guvern are și o miză simbolică grație locului unde se va desfășura, în apropierea celor două orașe simbol pentru unitatea europeană – Maastricht și Aachen, dar și a apelurilor politice pe care autorii celor două rapoarte privind competitivitatea și piața unică le-au transmis liderilor – Mario Draghi propunând doctrina unui „federalism pragmatic” pentru a salva proiectul european prin „coaliții ale celor dispuși să acționeze”, iar Enrico Letta cerând integrarea energiei, finanțelor și telecomunicațiilor în piața UE pentru a nu ajunge „o colonie a SUA sau a Chinei”.