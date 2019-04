Cancelarul german Angela Merkel invocă o ”responsabilitate istorică” a UE-27 înainte de summitul extraordinar privind Brexit: O ieșire ordonată a Regatului Unit din UE este, de asemenea, în interesul nostru

Președintele francez Emmanuel Macron s-a declarat nerăbdător să audă argumentele premierului britanic Theresa May care ar trebui să convingă liderii europeni ai UE-27 să accepte o nouă prelungire a Brexit-ului.

”Sunt foarte nerăbdător să o aud ce are de spus Theresa May , dar, în ceea ce mă privește, nimic nu trebuie luat în considerare. Nimic. Și mai ales – aud zvonurile – o prelungire extinsă”, a declarat Macron la sosirea la Bruxelles unde are loc summitul extraordinar al Consiliului European, convocat de președintele Donald Tusk după ce Camera Comunelor a respins la 29 martie, pentru a treia oară, acordul de retragere a Regatului Unit din UE, informează The Guardian.

Déclaration d’@EmmanuelMacron à son arrivée au Conseil européen extraordinaire:”Pour moi, rien n’est acquis. Nous devons comprendre aujourd’hui pourquoi cette demande d’extension. Quel est le projet politique qui la justifie et quelles sont les propositions claires” #Brexit #EUCO pic.twitter.com/7p8w8Tr7hC — La France dans l’UE (@RPFranceUE) April 10, 2019

Franța s-a opus cu vehemență oricărei forme de concesie pentru Regatul Unit fără ca Londra să prezinte un plan concret, spunând că Uniunea Europeană nu va fi ostaticul ”crizei politice” de la Londra.

”După 34 de luni de la referendum (n.r. privind apartenența Regatului Unit la UE), nu vreau ca subiectul Brexit să ne blocheze de la a înfăptui o renaștere europeană. Timpul pentru a lua o decizie este acum”, a precizat Macron, distanțându-se de reprezentanții statelor care au adoptat un ton conciliant.

Se așteaptă ca președintele francez să ceară Regatului Unit la summitul șefilor de stat și de guvern reuniuniți miercuri să renunțe la postul de comisar european pe care îl deține actualmente Julian King, însărcinat cu uniunea securității.

Ar fi pentru prima dată din 1973, de când Regatul Unit a devenit membru al Uniunii Europene, când Marea Britanie rămâne fără un comisar european în echipa care numără 28 de comisari, fiecare responsabil pentru un portofoliu.

Pierderea portofoliului pentru comisarul european britanic este văzută drept prețul pe care Regatul Unit trebuie să îl plătească pentru întârzierea și confuzia din jurul Brexitului.

Guvernul britanic va fi nevoit să accepte pierderea locului pentru comisarul european și, în plus, este puțin probabil ca premierul Theresa May să poată contesta termenii impuși de Uniunea Europeană pentru extinderea termenului-limită pentru Brexit.

Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a propus marți, în tradiționala scrisoare transmisă șefilor de stat sau de guvern, ca liderii europeni să ia în calcul propunerea Theresei May de extindere a articolului 50, argumentând totodată în favoarea unei ”prelungiri mai lungi”, una cu caracter flexibil, în condițiile în care evoluțiile din Camera Comunelor – trei respingeri ale acordului de retragere în mai puțin de 100 zile – nu creează alte premise favorabile.

În presa europeană a început să circule încă de marți seară varianta de lucru a concluziilor pe care liderii europeni urmează să le adopte la summitul de miercuri, suspansul fiind menținut de faptul că în dreptul datei ce va fi agreată pentru prelungire este trecut ”XX.XX.XXXX”.

Proiectul concluziilor, obținut de The Guardian și care va fi aprobat miercuri de liderii UE-27, presupune în schimbul unei prelungiri un “angajament al Regatului Unit de a acționa într-o manieră constructivă și responsabilă pe parcursul acestei perioade unice, în conformitate cu datoria de cooperare sinceră”.

Documentul, văzut de Politico Europe, prevede că Consiliul European va acorda o prelungire a perioadei de negociere în temeiul articolului 50 pentru a permite “ratificarea acordului de retragere”. Dar la ultima dată de încheiere a prelungirii se spune: “O astfel de extindere ar trebui să dureze doar atâta timp cât este necesar și, în orice caz, nu mai mult de [XX.XX.XXXX1]”. Data-cheie va fi decisă de lideri miercuri

Documentul adaugă că “în cazul în care Regatul Unit este încă membru al UE la 23-26 mai 2019 și dacă nu a ratificat acordul de retragere până la 22 mai 2019, trebuie să organizeze alegerile pentru Parlamentul European în conformitate cu legislația Uniunii. În cazul în care Regatul Unit nu respectă această obligație, retragerea va avea loc la 1 iunie 2019”.