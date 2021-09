Cancelarul german Angela Merkel se va deplasa în Serbia și Albania la începutul săptămânii viitoare

Comisia Europeană a plătit astăzi Letoniei 237 milioane de euro sub formă de prefinanțare, echivalentul a 13% din contribuția financiară a acestei țări, astfel cum a fost stabilită în decizia de punere în aplicare a Consiliului, informează un comunicat. Plata prefinanțării va contribui la demararea punerii în aplicare a măsurilor cruciale de investiții și de reformă prevăzute în planul de redresare și reziliență al Letoniei.

Comisia va autoriza plățile ulterioare în funcție de implementarea investițiilor și reformelor incluse în planul de redresare și de reziliență al Letoniei. Această țară urmează să primească în total 1,8 miliarde EUR, constând integral din granturi, pe toată durata de aplicare a planului său.

Today, Latvia 🇱🇻 is receiving its first #NextGenerationEU funds! #NextGenerationEU is powering Latvia’s future, with investments in clean transport, digital training and a stronger health system.

We will stand with Latvia to ensure its recovery plan is a success. pic.twitter.com/t53gQHfFqm

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 10, 2021