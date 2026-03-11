Cancelarul german Friedrich Merz atrage atenția Israelului: Anexarea Cisiordaniei ar fi o „mare greșeală”

Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat Israelul că anexarea Cisiordaniei ar fi o „mare greșeală”, semnalând îngrijorarea crescândă a Berlinului cu privire la evoluțiile din teritoriu, informează Politico Europe.

Vorbind alături de premierul ceh Andrej Babiš la Berlin, Merz a spus că „măsurile de anexare discutate la Ierusalim ar face soluția cu două state și mai dificilă”.

Germania îndeamnă Israelul să se abțină de la astfel de măsuri, a adăugat el, calificându-le drept „o mare greșeală”. Ministrul german de externe, Johann Wadephul, s-a deplasat și el în Israel pentru a transmite direct poziția Berlinului.

Israelul a ocupat Cisiordania și Ierusalimul de Est în timpul Războiului de Șase Zile din 1967 și a menținut controlul efectiv asupra acestora de atunci. În prezent, aproximativ 700.000 de coloniști israelieni trăiesc acolo, alături de aproximativ 3 milioane de palestinieni.

Coloniile israeliene și anumite aspecte ale controlului Israelului asupra Cisiordaniei ocupate sunt ilegale în conformitate cu dreptul internațional, aspect reiterat de mai multe guverne europene săptămâna trecută.

Merz a adoptat adesea o poziție diplomatică delicată în ceea ce privește Israelul. Germania tratează în mod tradițional securitatea Israelului ca parte a principiului„rațiunii de stat” (Staatsräson) – fundamentală pentru interesele și identitatea sa – un principiu articulat în mod faimos de fostul cancelar german Angela Merkel, care lasă liderilor germani puțin spațiu pentru a contesta public politica israeliană.

Cu toate acestea, războiul din Gaza a pus din ce în ce mai mult la încercare acest consens la Berlin.

În mai 2025, Merz a criticat aspru amploarea ofensivei Israelului în Gaza, afirmând că nivelul de prejudiciu adus civililor „nu mai poate fi justificat” ca parte a luptei împotriva Hamas.

Trei luni mai târziu, guvernul său a suspendat aprobările pentru exporturile de arme germane care ar putea fi utilizate în Gaza – o măsură care a stârnit reacții negative din partea propriului său bloc conservator CDU/CSU.

Această abordare marchează o schimbare față de predecesorul său, Olaf Scholz, care, după atacul Hamas din 7 octombrie, s-a bazat în mare măsură pe responsabilitatea istorică a Germaniei față de Israel și și-a exprimat în mod obișnuit îngrijorarea cu privire la Gaza în termeni precauți.

Wadephul, care a sosit marți în Israel, a preluat tonul mai dur al lui Merz.

Condamnând recentele atacuri ale coloniștilor israelieni extremiști din Cisiordania, el a declarat: „Condamnăm în mod clar violența coloniștilor radicali, care a dus din nou la moartea unor palestinieni în urmă cu doar câteva zile”.