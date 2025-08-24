Cancelarul german Friedrich Merz, despre un acord de pace în Ucraina: „Suntem la o distanţă de 10 kilometri şi am parcurs, poate, primii 200 de metri”

Cancelarul german Friedrich Merz a descris eforturile de a ajunge la un acord de pace în Ucraina ca fiind „primii 200 de metri” dintr-un total de 10 kilometri.

„Da, am făcut primii pași. Dar, ca să mă exprim figurativ, suntem la o distanță de 10 kilometri și am parcurs, poate, primii 200 de metri, nu mai mult. Dar, în orice caz, ne îndreptăm în direcția corectă”, a declarat Merz la un congres al partidului Uniunea Creștin-Democrată din Germania (CDU), citat de Kyiv Independent.

Ucraina celebrează duminică cea de-a 34-a aniversare a Zilei Independenței în timp ce se apără de agresiunea armată rusă care a început în zorii zilei de 24 februarie 2022 și care a culminat, până în prezent, cu ocuparea ilegală a aproximativ 20% din teritoriul țării. După exact trei ani și jumătate de conflict, Kievul, sprijinit de aliații europeni, încearcă să pună capăt acestui conflict, inclusiv prin eforturile de mediere din partea președintelui american Donald Trump.

După summitul din 15 august cu Vladimir Putin, desfășurat în Alaska și descris de cei doi lideri drept un pas înainte spre o soluționare negociată a războiului ruso-ucrainean, chiar dacă fără rezultate concrete, Donald Trump și-a exprimat intenția de a organiza o întâlnire trilaterală cu președinții Rusiei și Ucrainei.

Luni, la Casa Albă, Trump s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski și cu mai mulți lideri europeni susținători ai Kievului. În timpul discuțiilor care au conturat un front politic unit și un scut european în jurul președintelui ucrainean, liderul american a întrerupt pentru scurt timp reuniunea pentru a vorbi la telefon cu Putin, iar ulterior a anunțat că se pregătește mai întâi o întâlnire bilaterală Putin–Zelenski, urmând ca abia după aceea să aibă loc și summitul trilateral dorit.

Potrivit surselor Reuters, Putin ar fi cerut la summitul cu Trump ca Ucraina să se retragă complet din regiunea Donbas (formată din provinciile Donețk și Lugansk) și în schimb Rusia să înghețe restul liniei frontului, dar ar fi devenit mai flexibil față de ideea unor garanții de securitate oferite Ucrainei de state occidentale, inclusiv de SUA, garanții care să nu cuprindă însă aderarea țării la NATO NATO și trimiterea unor trupe ale acestei alianțe în Ucraina.

Deși Trump a exclus ca Ucraina să adere la NATO a avut loc totuși o schimbare majoră de ton din partea președintelui american. Liderul de la Casa Albă a recunoscut în mod tacit invazia Rusiei în Ucraina și faptul că Kievul a fost în defensivă, sugerând în același timp o răsturnare de situație, inclusiv referitoare la capacitatea Ucrainei de a lovi pe teritoriul Rusiei. El a recunoscut, totodată, și dificultatea în a-și pune în practică promisiunea unei întâlniri Putin-Zelenski, comparând o reuniune între aceștia cu amestecul ”uleiului cu oțetul”.

În acest peisaj, lideri militari din Statele Unite și mai multe state europene le-au prezentant deja opțiuni consilierilor lor pe probleme de securitate națională privind furnizarea de garanții de securitate Ucrainei. La întâlniri au participat șefii apărării din Finlanda, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Ucraina și SUA.

Prezent vineri la Kiev, secretarul general al NATO Mark Rutte a precizat că aliații Ucrainei nu doresc repetarea memorandumului de la Budapesta din 1994 sau a acordurilor de la Minsk din 2015, subliniind că garanțiile de securitate trebuie să fie la nivelul la care Putin să nu mai atace Ucraina.