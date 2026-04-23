Cancelarul german, Friedrich Merz: Protejarea climei nu trebuie să frâneze economia

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că politicile de protecție a climei nu ar trebui să împiedice progresul economic și industrial, informează Deutsche Welle.

„Dorim să contribuim la reducerea schimbărilor climatice, iar Germania va depune eforturi considerabile pentru a le combate”, a afirmat el miercuri, în cadrul conferinței internaționale „Dialogul climatic de la Petersberg” (PCD), desfășurată la Berlin.

Cu toate acestea, el a insistat asupra necesității unor politici climatice „multilaterale, ambițioase și eficiente” pentru a menține sprijinul public și pentru a încuraja creșterea economică.

„O tranziție care duce la dezindustrializare nu va fi acceptată de public și, în cele din urmă, va împiedica inovarea”, a spus el. „Cu toate acestea, vom continua să fim un susținător important al acțiunilor publice privind clima.”

Din 2010, Germania găzduiește Dialogul climatic de la Petersberg, pe lângă conferințele ONU privind clima. Inițial organizată la Petersberg, lângă Bonn, întâlnirea are loc acum în mod regulat la Berlin.

Energia curată, motor al creșterii economice

Cancelarul german a subliniat, de asemenea, potențialul de creștere economică oferit de investițiile în energia curată, piața mondială a tehnologiilor ecologice urmând să se tripleze până în 2035, ajungând la aproximativ 2 miliarde de dolari (1,7 miliarde de euro).

„Energia curată a devenit un motor al creșterii economice”, a afirmat Merz.

Merz, care conduce Uniunea Creștin-Democrată (CDU), partid conservator, și-a exprimat, de asemenea, sprijinul pentru sistemul de comercializare a cotelor de emisii, întrucât acesta este „bazat pe piață și neutru din punct de vedere tehnologic”.

Cu toate acestea, este necesară o actualizare a normelor sistemului de comercializare a cotelor de emisii (ETS) al Uniunii Europene, „cu un accent clar pe menținerea competitivității”, pentru ca acest sistem să fie „adaptat viitorului”, a adăugat Merz.

ETS, înființat în 2005, a fost conceput pentru a combate schimbările climatice. Sistemul limitează emisiile de gaze cu efect de seră și creează o piață pe care companiile pot tranzacționa cote, obligând marii poluatori să achiziționeze permise.

Germania și-a stabilit obiectivul de a atinge neutralitatea climatică până în 2045. În timp ce Merz a insistat că țara își va îndeplini obiectivele, grupurile de mediu au criticat guvernul său pentru că a dat înapoi în ceea ce privește politicile ecologice.

Guvernul său de coaliție a solicitat relaxarea interdicției UE privind motoarele cu ardere internă și a promovat construirea de centrale electrice pe gaz.