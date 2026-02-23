Cancelarul german se așteaptă ca Trump să respecte acordul comercial UE-SUA încheiat anul trecut

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu acordat pentru BBC, că în opinia sa liderul rus Vladimir Putin „a început deja” al treilea război mondial, iar singurul răspuns posibil este exercitarea unei presiuni militare și economice intense pentru a-l forța să dea înapoi.

„Cred că Putin l-a început deja. Întrebarea este cât teritoriu va reuși să cucerească și cum poate fi oprit… Rusia vrea să impună lumii un mod de viață diferit și să schimbe viețile pe care oamenii și le-au ales”, a spus Zelenski.

Întrebat despre cererile Moscovei ca Ucraina să cedeze aproximativ 20% din regiunea Donețk aflată încă sub control rus, Volodimir Zelenski a respins ideea că asemenea concesii ar putea reprezenta un preț acceptabil pentru obținerea unui armistițiu.

Președintele ucrainean a subliniat că problema nu poate fi redusă la o simplă chestiune teritorială. „Nu privesc situația doar ca pe o problemă de teritoriu. O văd ca pe un abandon — slăbirea pozițiilor noastre și abandonarea sutelor de mii de oameni care trăiesc acolo. Așa o văd. Și sunt sigur că această retragere ar diviza societatea noastră”, a declarat Zelenski.

Totodată, liderul de la Kiev a apreciat că eventuale concesii teritoriale ar putea oferi Kremlinului doar un răgaz temporar, fără a pune capăt conflictului. „Probabil l-ar mulțumi pentru o vreme… are nevoie de o pauză… însă, odată ce își va reveni, partenerii noștri europeni spun că acest lucru ar putea dura între trei și cinci ani. În opinia mea, și-ar putea reveni în cel mult câțiva ani. Unde ar merge apoi? Nu știm, dar faptul că ar dori să continue (războiul) este cert”, a avertizat președintele ucrainean.

Zelenski a mai afirmat că victoria Ucrainei în război înseamnă, în primul rând, oprirea violențelor și revenirea la o viață normală pentru cetățeni, dar și limitarea ambițiilor Rusiei.

„Cred că oprirea lui Putin astăzi și împiedicarea ocupării Ucrainei reprezintă o victorie pentru întreaga lume. Pentru că Putin nu se va opri la Ucraina”, a declarat președintele ucrainean.

Întrebat dacă victoria presupune recuperarea tuturor teritoriilor, Zelenski a spus că acest obiectiv rămâne clar, însă nu poate fi realizat imediat din cauza costurilor umane.

„Vom face acest lucru. Este absolut clar. Este doar o chestiune de timp. A face acest lucru astăzi ar însemna să pierdem un număr uriaș de oameni — milioane de oameni — deoarece armata (rusă) este mare și înțelegem costul unor asemenea pași. (…) Și ce înseamnă pământul fără oameni? Sincer, nimic”, a spus el.

De asemenea, liderul ucrainean a subliniat și dependența de sprijinul militar extern.

„Nu avem suficiente arme. Acest lucru nu depinde doar de noi, ci și de partenerii noștri. (…) Revenirea la frontierele juste din 1991 este, fără îndoială, nu doar o victorie, ci o formă de dreptate. Victoria Ucrainei înseamnă păstrarea independenței noastre, iar o victorie a dreptății pentru întreaga lume înseamnă recuperarea tuturor teritoriilor noastre”, a punctat Zelenski.

Săptămâna trecută, Zelenski a că Ucraina este pregătită pentru „compromisuri reale”, dar nu pentru „compromisuri în detrimentul independenței și suveranității” țării.

„Suntem pregătiți pentru compromisuri reale. Dar nu compromisuri care să ne afecteze independența și suveranitatea. Suntem pregătiți să discutăm despre compromisuri cu Statele Unite. Dar nu pentru a primi din nou și din nou ultimatumuri din partea rușilor. Ei sunt agresorii. Toată lumea a recunoscut acest lucru. Situația nu s-a schimbat. Multe țări care au fost mediatori sau au încercat să fie mediatori încă de la începutul acestui război, în special în Orientul Mijlociu și Asia, precum și alte țări, recunosc toate că Rusia este agresorul”, a scris Zelenski, pe X.