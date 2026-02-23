INTERNAȚIONAL
Cancelarul german se așteaptă ca Trump să respecte acordul comercial UE-SUA încheiat anul trecut
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că se așteaptă ca Donald Trump să respecte acordul tarifar încheiat în iulie anul trecut în Scoția, în contextul în care Curtea Supremă a SUA a invalidat tarifele impuse în temeiul Legii privind Puterile Economice Internaționale în Situații de Urgență (IEEPA), scrie The Guardian.
În timp ce pe plan mondial domnește confuzia cu privire la aplicarea noii taxe vamale de 15%, anunțată sâmbătă de SUA, pentru Regatul Unit, UE și alte țări, purtătorul de cuvânt al lui Merz a declarat: „Ne așteptăm ca SUA să respecte decizia Curții Supreme a SUA cu politici clare”, a spus el.
Merz a anunțat că va prezenta o poziție europeană coordonată în fața politicilor tarifare promovate de președintele american Donald Trump, cu prilejul vizitei pe care urmează să o efectueze la Washington la începutul lunii martie.
„Voi merge la Washington cu o poziție europeană coordonată”, a declarat Merz, prezent la reuniunea Uniunii Creștin-Democrate (CDU) de la Stuttgart, într-un interviu acordat postului public ARD.
De asemenea, Comisia Europeană a solicitat „claritate deplină” cu privire la măsurile pe care pe care Statele Unite intenționează să le ia în urma recentei hotărâri a Curții Supreme.
„O înțelegere este o înțelegere. În calitate de cel mai mare partener comercial al Statelor Unite, UE se așteaptă ca SUA să își respecte angajamentele asumate în declarația comună, la fel cum UE își respectă angajamentele. În special, produsele UE trebuie să beneficieze în continuare de cel mai competitiv tratament, fără creșteri ale tarifelor peste plafonul clar și cuprinzător convenit anterior”, a transmis Executivul european.
Curtea Supremă a SUA a invalidat vineri tarifele impuse în temeiul Legii privind Puterile Economice Internaționale în Situații de Urgență (IEEPA). La scurt timp, Trump a anunțat un nou val de taxe de 10% pentru importurile din toate țările, invocând un alt temei juridic și menținând în vigoare taxele sectoriale existente. Ulterior, președintele american a indicat că nivelul ar putea fi majorat la 15%.
În întreaga Europă, liderii au reacționat cu o ușurare prudentă la hotărârea curții, avertizând în același timp că incertitudinea comercială va persista probabil. Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat sâmbătă că este prematură orice reacție entuziastă după decizia Curții Supreme a Statelor Unite, subliniind că Washingtonul a anunțat deja noi taxe vamale.
INTERNAȚIONAL
Kaja Kallas pledează pentru o soluție diplomatică în ceea ce privește Iranul: „Lumea nu are nevoie de un alt război”
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat luni că lumea nu are „nevoie de un alt război”, fiind întrebată despre posibile lovituri militare americane împotriva Iranului, relatează Politico Europe.
„Situația din jurul Iranului este foarte tensionată. Nu avem nevoie de un alt război în această regiune. Avem deja suficiente conflicte, motiv pentru care am subliniat necesitatea unei soluții diplomatice”, le-a spus Kallas jurnaliștilor în drum spre reuniunea miniștrilor de externe ai UE de la Bruxelles.
Președintele american Donald Trump a declarat că analizează posibilitatea unor lovituri limitate pentru a forța Teheranul să își încheie programul nuclear. El a spus că 10-15 zile ar fi suficiente pentru a lua o decizie privind un eventual atac, acesta fiind „practic termenul maxim” acordat Iranului pentru a ajunge la un acord în această privință.
Cu toate acestea, potrivit relatărilor, Donald Trump nu a luat încă o decizie finală cu privire la lansarea unui atac. Trump a cerut în repetate rânduri Iranului să înceteze programul nuclear și a avertizat că intenționează să recurgă la forță dacă nu se ajunge la un acord.
Statele Unite și-au consolidat prezența militară în regiune, deși Washingtonul continuă să urmărească posibilitatea unui acord cu Teheranul. Negociatorul numit de Donald Trump, Steve Witkoff, a declarat sâmbătă pentru Fox News că președintele este „curios” să afle „de ce (Iranul) nu a capitulat”.
Iranul a amenințat, la rândul său, că va lovi baze americane în cazul unui atac.
Având o prezență militară limitată în regiune, rolul puterilor europene a fost în mare parte unul de observator, deși Kaja Kallas a subliniat că UE împărtășește preocupările Statelor Unite privind ambițiile nucleare ale Iranului și programul său de rachete balistice, adăugând: „Este adevărat că Iranul se află în cel mai slab moment al său de până acum.”
Totuși, Kallas a pledat pentru evitarea unui conflict direct: „Ar trebui să folosim cu adevărat acest moment pentru a găsi o soluție diplomatică.”
INTERNAȚIONAL
„Putin a început deja al treilea război mondial”, consideră Zelenski: „Întrebarea este cât teritoriu va reuși să cucerească și cum poate fi oprit”
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu acordat pentru BBC, că în opinia sa liderul rus Vladimir Putin „a început deja” al treilea război mondial, iar singurul răspuns posibil este exercitarea unei presiuni militare și economice intense pentru a-l forța să dea înapoi.
„Cred că Putin l-a început deja. Întrebarea este cât teritoriu va reuși să cucerească și cum poate fi oprit… Rusia vrea să impună lumii un mod de viață diferit și să schimbe viețile pe care oamenii și le-au ales”, a spus Zelenski.
Întrebat despre cererile Moscovei ca Ucraina să cedeze aproximativ 20% din regiunea Donețk aflată încă sub control rus, Volodimir Zelenski a respins ideea că asemenea concesii ar putea reprezenta un preț acceptabil pentru obținerea unui armistițiu.
Președintele ucrainean a subliniat că problema nu poate fi redusă la o simplă chestiune teritorială. „Nu privesc situația doar ca pe o problemă de teritoriu. O văd ca pe un abandon — slăbirea pozițiilor noastre și abandonarea sutelor de mii de oameni care trăiesc acolo. Așa o văd. Și sunt sigur că această retragere ar diviza societatea noastră”, a declarat Zelenski.
Totodată, liderul de la Kiev a apreciat că eventuale concesii teritoriale ar putea oferi Kremlinului doar un răgaz temporar, fără a pune capăt conflictului. „Probabil l-ar mulțumi pentru o vreme… are nevoie de o pauză… însă, odată ce își va reveni, partenerii noștri europeni spun că acest lucru ar putea dura între trei și cinci ani. În opinia mea, și-ar putea reveni în cel mult câțiva ani. Unde ar merge apoi? Nu știm, dar faptul că ar dori să continue (războiul) este cert”, a avertizat președintele ucrainean.
Zelenski a mai afirmat că victoria Ucrainei în război înseamnă, în primul rând, oprirea violențelor și revenirea la o viață normală pentru cetățeni, dar și limitarea ambițiilor Rusiei.
„Cred că oprirea lui Putin astăzi și împiedicarea ocupării Ucrainei reprezintă o victorie pentru întreaga lume. Pentru că Putin nu se va opri la Ucraina”, a declarat președintele ucrainean.
Întrebat dacă victoria presupune recuperarea tuturor teritoriilor, Zelenski a spus că acest obiectiv rămâne clar, însă nu poate fi realizat imediat din cauza costurilor umane.
„Vom face acest lucru. Este absolut clar. Este doar o chestiune de timp. A face acest lucru astăzi ar însemna să pierdem un număr uriaș de oameni — milioane de oameni — deoarece armata (rusă) este mare și înțelegem costul unor asemenea pași. (…) Și ce înseamnă pământul fără oameni? Sincer, nimic”, a spus el.
De asemenea, liderul ucrainean a subliniat și dependența de sprijinul militar extern.
„Nu avem suficiente arme. Acest lucru nu depinde doar de noi, ci și de partenerii noștri. (…) Revenirea la frontierele juste din 1991 este, fără îndoială, nu doar o victorie, ci o formă de dreptate. Victoria Ucrainei înseamnă păstrarea independenței noastre, iar o victorie a dreptății pentru întreaga lume înseamnă recuperarea tuturor teritoriilor noastre”, a punctat Zelenski.
Săptămâna trecută, Zelenski a că Ucraina este pregătită pentru „compromisuri reale”, dar nu pentru „compromisuri în detrimentul independenței și suveranității” țării.
„Suntem pregătiți pentru compromisuri reale. Dar nu compromisuri care să ne afecteze independența și suveranitatea. Suntem pregătiți să discutăm despre compromisuri cu Statele Unite. Dar nu pentru a primi din nou și din nou ultimatumuri din partea rușilor. Ei sunt agresorii. Toată lumea a recunoscut acest lucru. Situația nu s-a schimbat. Multe țări care au fost mediatori sau au încercat să fie mediatori încă de la începutul acestui război, în special în Orientul Mijlociu și Asia, precum și alte țări, recunosc toate că Rusia este agresorul”, a scris Zelenski, pe X.
COMISIA EUROPEANA
UE cere „claritate deplină” din partea Washingtonului după decizia Curții Supreme a SUA privind tarifele vamale: „O înțelegere este o înțelegere”
Comisia Europeană solicită claritate deplină cu privire la măsurile pe care pe care Statele Unite intenționează să le ia în urma recentei hotărâri a Curții Supreme privind Legea privind puterile economice de urgență internaționale (IEEPA), se arată în comunicatul oficial.
Potrivit Comisiei Europene, situația actuală nu este propice pentru realizarea unui comerț și a unor investiții transatlantice „echitabile, echilibrate și reciproc avantajoase”, așa cum au convenit ambele părți și cum este prevăzut în Declarația comună UE–SUA din august 2025.
Comisia Europeană a transmis că va asigura întotdeauna protejarea deplină a intereselor Uniunii Europene, iar întreprinderile și exportatorii din UE trebuie să beneficieze de un tratament echitabil, de previzibilitate și de securitate juridică.
„O înțelegere este o înțelegere. În calitate de cel mai mare partener comercial al Statelor Unite, UE se așteaptă ca SUA să își respecte angajamentele asumate în declarația comună, la fel cum UE își respectă angajamentele. În special, produsele UE trebuie să beneficieze în continuare de cel mai competitiv tratament, fără creșteri ale tarifelor peste plafonul clar și cuprinzător convenit anterior”, se precizează în comunicatul citat.
Executivul european a atras atenția că tarifele sunt, în esență, taxe care cresc costurile atât pentru consumatori, cât și pentru întreprinderi, așa cum confirmă studiile recente, iar atunci când sunt aplicate imprevizibil devin în mod inerent perturbatoare, subminând încrederea și stabilitatea pe piețele globale și generând incertitudine suplimentară în lanțurile internaționale de aprovizionare.
Comisia a precizat că menține un contact strâns și continuu cu administrația americană. Sâmbătă, 21 februarie, comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, a discutat cu reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, și cu secretarul pentru comerț, Howard Lutnick.
UE va continua să depună eforturi pentru reducerea tarifelor, în conformitate cu Declarația comună, prioritatea Uniunii fiind menținerea unui mediu comercial transatlantic stabil și predictibil, acționând totodată ca un punct de referință la nivel global pentru comerțul bazat pe norme, se arată în comunicatul Comisiei.
În final, Comisia a subliniat că Uniunea Europeană își extinde în continuare rețeaua de acorduri comerciale cuprinzătoare și ambițioase de tip „tarif zero” la nivel global și își intensifică eforturile pentru consolidarea sistemului comercial deschis și bazat pe reguli.
Curtea Supremă a SUA a invalidat vineri tarifele impuse în temeiul Legii privind Puterile Economice Internaționale în Situații de Urgență (IEEPA). La scurt timp, Trump a anunțat un nou val de taxe de 10% pentru importurile din toate țările, invocând un alt temei juridic și menținând în vigoare taxele sectoriale existente. Ulterior, președintele american a indicat că nivelul ar putea fi majorat la 15%.
În întreaga Europă, liderii au reacționat cu o ușurare prudentă la hotărârea curții, avertizând în același timp că incertitudinea comercială va persista probabil. Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat sâmbătă că este prematură orice reacție entuziastă după decizia Curții Supreme a Statelor Unite, subliniind că Washingtonul a anunțat deja noi taxe vamale.
De asemenea, cancelarul german Friedrich Merz a anunțat că va prezenta o poziție europeană coordonată în fața politicilor tarifare promovate de președintele american Donald Trump, cu prilejul vizitei pe care urmează să o efectueze la Washington la începutul lunii martie.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Reuniunea Comitetului Interministerial de Coordonare a PNRR. Ilie Bolojan: Va fi răspundere politică în cazul în care România va pierde bani din PNRR
UE adaugă alte opt persoane pe lista de sancțiuni, ca urmare a implicării lor în încălcări ale drepturilor omului și în reprimarea societății civile și a opoziției democratice din Rusia
Ministrul ucrainean de Externe, mesaj pentru Ungaria și Slovacia: Transmiteți plângerile voastre la Moscova
Cancelarul german se așteaptă ca Trump să respecte acordul comercial UE-SUA încheiat anul trecut
Președinții Comisiei Europene și Consiliului European, vizită la Kiev la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina pentru a arăta sprijinul neclintit al UE
Kaja Kallas pledează pentru o soluție diplomatică în ceea ce privește Iranul: „Lumea nu are nevoie de un alt război”
Ungaria stârnește indignarea mai multor miniștri de Externe din UE ca urmare a intenției sale de a bloca noul pachet de sancțiuni contra Rusiei și sprijinul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina
OCDE relevă într-un raport riscurile și beneficiile inteligenței artificiale generative în educație: Fără îndrumare pedagogică, utilizarea GenAI îmbunătățește doar performanța, fără a avea beneficii reale în materie de învățare
Campaniile de dezinformare reprezintă un risc real, rămas prea mult timp fără un răspuns adecvat, avertizează Oana Țoiu: „Rusia investește miliarde pentru destabilizarea UE”
România sprijină cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, subliniază Oana Țoiu înainte de împlinirea a patru ani de război rus în Ucraina: Moscova trebuie să plătească
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
România sprijină cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, subliniază Oana Țoiu înainte de împlinirea a patru ani de război rus în Ucraina: Moscova trebuie să plătească
Kallas: Europa trebuie să-și consolideze puterea militară fără a concura cu NATO, ci întărind pilonul european al Alianței
Guvernatorul BNR reliefează că procesul de aderare la OCDE reprezintă „cel mai important program de reformă” al României
Ilie Bolojan salută decizia CCR privind pensiile magistraților și anunță demersuri pentru recuperarea fondurilor din PNRR: Reușim un pas mare spre echitate
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Trending
-
SĂNĂTATE3 days ago
IOCN lansează cel mai amplu program de screening pentru cancerul de sân, cofinanțat din fonduri europene. Peste 119.000 de femei vor beneficia de mamografii gratuite în întreaga țară
-
ROMÂNIA4 days ago
EXCLUSIV SURSE Nicușor Dan, singurul lider UE observator la reuniunea Consiliului pentru Pace, invitat de Trump să susțină o intervenție la întrunirea de la Washington
-
INTERVIURI1 week ago
EXCLUSIV România, R. Moldova și Ucraina vor semna un acord trilateral între agențiile de securitate cibernetică, anunță directorul DNSC la München: Industria cyber locală trebuie să fie parte activă
-
ROMÂNIA1 week ago
“Triunghiul Odesa” România – Ucraina – Republica Moldova au convenit, la München, să lanseze Tripla Alianță Cibernetică
-
INTERNAȚIONAL4 days ago
Trump l-a numit pe Nicușor Dan “prim-ministru” în discursul de la Consiliul Păcii: “Românii sunt fantastici și serioși. Vin și muncesc și ne ajută în SUA”