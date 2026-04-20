Cancelarul german și președintele brazilian laudă acordul UE-Mercosur în fața „unilateralismului”: Va face toate economiile participante mai puternice, mai independente și mai reziliente

Teodora Ion
Cancelarul german Friedrich Merz și președintele brazilian Luis Inacio Lula da Silva au lăudat duminică, pe aceeași voce, acordul de liber schimb dintre UE și țările Mercosur în fața „unilateralismului”, într-o critică indirectă la adresa președintelui american Donald Trump, conform AFP, citat de Agerpres

„Va face toate economiile participante mai puternice, mai independente și mai reziliente”, a asigurat cancelarul german în fața unui public format din lideri de afaceri la deschiderea târgului industrial de la Hanovra (nordul Germaniei).

„În fața unilateralismului, Mercosur și Uniunea Europeană au ales cooperarea”, declarase anterior președintele brazilian, invitat de onoare la târg, salutând „o piață cu aproape 720 de milioane de locuitori și un PIB de 23 de trilioane de dolari”.

Acordul comercial interimar UE–Mercosur va începe să se aplice cu titlu provizoriu de la 1 mai 2026, după ce Uniunea Europeană a notificat statele Mercosur.

Comisia Europeană a trimit în luna martie „nota verbală” către Paraguay, tutorele legal al tratatelor Mercosur, parcurgând ultima etapă procedurală necesară pentru aplicarea cu titlu provizoriu, în conformitate cu Decizia Consiliului din 9 ianuarie.

Prin urmare, acordul se va aplica cu titlu provizoriu de la 1 mai între UE și toate țările Mercosur care își finalizează procedurile de ratificare și care au notificat UE înainte de sfârșitul lunii martie – Argentina, Brazilia și Uruguay au făcut deja acest lucru. Paraguayul a ratificat recent acordul și urmează să trimită notificarea în curând.

Aplicarea provizorie asigură eliminarea tarifelor pentru anumite produse încă din prima zi, creând norme previzibile pentru comerț și investiții. Astfel, întreprinderile, consumatorii și fermierii din UE pot începe imediat să beneficieze de avantajele acordului, în timp ce sectoarele sensibile ale economiei UE sunt pe deplin protejate prin garanții solide.

Aplicarea provizorie va asigura, de asemenea, o colaborare mai strânsă între UE și Mercosur cu privire la chestiuni globale presante, cum ar fi drepturile lucrătorilor și schimbările climatice. Aceasta va crea lanțuri de aprovizionare mai reziliente și mai fiabile, esențiale în special pentru fluxul previzibil de materii prime critice.

Acordul comercial UE–Mercosur a fost semnat în ianuarie, la Asuncion, în Paraguay, marcând încheierea a 25 de ani de negocieri între Uniunea Europeană și statele Mercosur și crearea oficială a uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori, reprezentând 30% din PIB-ul global.

Înainte de acest moment, o majoritate a statelor membre ale Uniunii Europene a aprobat, în mod provizoriu, semnarea acordului de asociere cu Mercosur, România numărându-se printre acestea.

Liderii instituțiilor UE îl felicită pe Rumen Radev pentru victoria obținută în alegerile parlamentare: „Bulgaria este un membru important al familiei europene"
Nicușor Dan are încredere că partidele pro-europene vor fi responsabile în privința reformelor din PNRR: Orice s-ar întâmpla în zona politică, administrația trebuie să lucreze ca România să primească banii din PNRR
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

