Cancelarul german speră că filiala germană a Rosneft va beneficia de o derogare de la ultimele sancțiuni impuse de SUA: „Vom discuta acest lucru cu americanii”
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că presupune că filiala germană a Rosneft va beneficia de o derogare de la ultimele sancțiuni impuse de Washington companiei petroliere, informează Deutsche Welle.
Activitatea Rosneft în Germania este controlată de autoritățile germane, dar este deținută de Rusia. Este un furnizor cheie, care transportă și rafinează petrolul către benzinării și unele aeroporturi din cea mai mare economie europeană.
„Vom discuta acest lucru cu americanii. Presupun că Rosneft va beneficia de o … scutire”, a declarat Merz.
Casa Albă a anunțat săptămâna aceasta prima rudă de sancțiuni din noul mandat de președinte al lui Trump împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil.
Citiți și: Din cauza “refuzului lui Putin de a pune capăt unui război absurd”, Trump lovește Rusia cu primele sale sancțiuni împotriva giganților petrolieri “care finanțează mașinăria de război a Kremlinului”
Măsurile vizează exercitarea unei presiuni sporite asupra sectorului energetic al Rusiei și reducerea capacității Kremlinului de a genera venituri pentru mașina de război.
Decizia trădează schimbarea de poziție și nemulțumirile președintelui american Donald Trump față de atitudinea lui Vladimir Putin față de eforturile de a identifica o soluție care să conducă la pace în Ucraina.
„Având în vedere refuzul președintelui Putin de a pune capăt acestui război absurd, Trezoreria sancționează cele două mai mari companii petroliere ale Rusiei, care finanțează mașina de război a Kremlinului. Trezoreria este pregătită să ia măsuri suplimentare, dacă va fi necesar, pentru a sprijini eforturile președintelui Trump de a pune capăt încă unui război. Încurajăm aliații noștri să ni se alăture și să respecte aceste sancțiuni”, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.
Apelul oficialului american a fost ascultat. Țările Uniunii Europene au adoptat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, care vizează, pentru prima dată, sectorul de gaz al Rusiei, inima economiei sale de război”.
Imnul Ucrainei a răsunat la Windsor, unde Volodimir Zelenski a fost primit de Regele Charles al III-lea pentru o audiență privată
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit, vineri, cu regele Charles al III-lea la Castelul Windsor, cu doar câteva ore înaintea reuniunii liderilor „Coaliției de Voință”, consacrată sprijinirii Ucrainei, relatează BBC.
La sosirea delegației ucrainene, în curtea castelului vechi de aproape o mie de ani, situat la vest de Londra, a răsunat imnul național al Ucrainei, înainte ca Zelenski să fie invitat în interior pentru o audiență privată cu suveranul britanic, în cadrul celei de-a treia întâlniri dintre cei doi din acest an.
Întâlnirea a fost descrisă de presa britanică drept un gest public de susținere pentru liderul ucrainean, în contextul războiului prelungit cu Rusia, și a avut loc cu doar câteva ore înaintea summitului „Coaliției de Voință”, la care participă, printre alții, secretarul general al NATO, Mark Rutte, premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, și președintele Franței, Emmanuel Macron, care va interveni online.
Regele Charles și Zelenski s-au mai întâlnit în martie, la Sandringham, unde suveranul britanic l-a primit pe președintele ucrainean la ceai, într-o atmosferă informală.
În paralel, la Londra, premierul britanic Keir Starmer a lansat un nou apel către aliații europeni: „Este momentul ca aliații să facă mai mult; să accelereze livrarea de arme cu rază lungă de acțiune, pentru ca Ucraina să poată construi pe baza succeselor sale”, a declarat el, potrivit unui comunicat al Downing Street, emis înaintea reuniunii.
Summitul de vineri reunește principalii susținători ai Kievului, în timp ce războiul din Ucraina intră în al patrulea sezon de iarnă, iar Statele Unite și Uniunea Europeană anunță noi sancțiuni împotriva sectorului energetic rus, menite să „paralizeze economia de război a Moscovei”.
Totodată, liderii europeni au făcut un nou pas către finanțarea apărării Ucrainei pentru următorii doi ani, dar fără a ajunge la un acord asupra așa-numitului „împrumut de reparații” garantat de activele ruse înghețate.
„Rusia ar trebui să ia aminte: Ucraina va avea resursele financiare necesare pentru a se apăra”, a declarat președintele Consiliului European, António Costa, la finalul summitului de joi de la Bruxelles.
Starmer a insistat că este timpul ca statele europene „să finalizeze procesul privind activele suverane ruse, pentru a elibera miliarde de lire destinate apărării Ucrainei”.
Între timp, Zelenski continuă să solicite rachete cu rază lungă de acțiune, după ce a plecat de la Washington fără să obțină rachetele Tomahawk, în pofida apelurilor repetate.
Regatul Unit și Franța furnizează deja Ucrainei rachete Storm Shadow și Scalp, iar Kievul produce propriile Flamingo și Neptune. Ucraina insistă, însă, să primească și rachetele germane Taurus, o solicitare la care Berlinul nu a dorit să răspundă pozitiv până în prezent din teama de a nu escalada tensiunile cu Rusia.
Premierul britanic a anunțat, totodată, „accelerarea programului de producție a rachetelor de apărare antiaeriană”, prin care Londra intenționează să livreze Ucrainei peste 5.000 de astfel de arme, inclusiv 140 de rachete multifuncționale ușoare ce urmează să fie trimise în această iarnă.
„Suntem cu ochii pe voi și vă vânăm submarinele!”, este mesajul transmis de Regatul Unit lui Putin, în contextul în care activitatea submarinelor ruse în Atlanticul de Nord atinge nivelul din perioada Războiului Rece
Ministrul britanic al Apărării, John Healey, i-a transmis un avertisment direct președintelui rus Vladimir Putin, în contextul intensificării activității navale ruse în apropierea apelor britanice, relatează, vineri, BBC.
„Îi transmit un mesaj lui Vladimir Putin: Vă vânăm submarinele”, a declarat Healey.
Oficialul a precizat că în prezent există „o creștere cu 30% a navelor rusești care amenință apele Regatului Unit”, un indiciu al „agresiunii ruse tot mai pronunțate în toate domeniile”, care, potrivit acestuia, „afectează întreaga Europă, nu doar Ucraina”.
Ministerul britanic al Apărării a anunțat că activitatea submarinelor ruse în Atlanticul de Nord a revenit la nivelurile din perioada Războiului Rece. Ca răspuns, Forțele Aeriene Regale (RAF) și Marina Regală au intensificat patrulele de monitorizare în zonă.
BBC l-a însoțit pe oficialul britanic într-un zbor de supraveghere la bordul unui P-8 Poseidon, avion de patrulare maritimă de ultimă generație. În timpul misiunii, Healey a subliniat determinarea Londrei de a răspunde provocărilor Moscovei:
„Rusia ne provoacă, ne testează, ne observă. Dar aceste aeronave ne permit să-i spunem lui Putin: suntem cu ochii pe voi; vă vânăm submarinele.”
Echipajul aeronavei, format din nouă membri, folosește senzori, camere și balize sonar pentru a detecta activitatea submarinelor ruse. Healey a reamintit că, anul trecut, RAF a urmărit nava de spionaj rusă Yantar, care plutea deasupra cablurilor submarine de comunicații din Marea Irlandei, un incident ce a amplificat îngrijorările privind posibile atacuri hibride asupra infrastructurii critice.
„Occidentul este tot mai preocupat de posibilitatea ca Rusia să încerce să taie cablurile submarine esențiale, provocând haos și perturbând comunicațiile globale”, a subliniat ministrul.
La bordul avionului s-a aflat și ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, care a participat la zbor alături de Healey. Germania urmează să primească opt avioane P-8 proprii și să desfășoare patrule maritime din baza RAF Lossiemouth, în Scoția.
„Atlanticul de Nord este esențial — și este amenințat de submarinele nucleare rusești. Trebuie să știm ce se întâmplă în adâncuri”, a declarat Pistorius.
Prezența celor doi miniștri simbolizează cooperarea militară tot mai strânsă dintre Marea Britanie și Germania, consolidată prin acordul de la Trinity House, semnat anul trecut. Germania va achiziționa torpile britanice Sting Ray pentru aeronavele sale P-8, iar cele două țări vor colabora și în domeniul securității cibernetice.
Pistorius a avertizat că Rusia desfășoară zilnic acțiuni de război hibrid, precum „știri false, dezinformare, atacuri hibride, amenințări la adresa infrastructurii submarine” – și a subliniat că „a venit timpul să fim mai conștienți de ce se întâmplă în jurul nostru”.
ICI București și Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice din R. Moldova își consolidează cooperarea pentru combaterea dezinformării
ICI București a avut o întâlnire de lucru cu reprezentanții Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice din Republica Moldova.
Potrivit unui comunicat al institutului, întâlnirea a reprezentat o etapă importantă în aprofundarea relațiilor de cooperare dintre cele două instituții, facilitând schimbul de perspective și definirea unor noi direcții strategice în dezvoltarea proiectului comun privind combaterea dezinformării.
Proiectul reunește expertiza sociologică și de analiză a fenomenelor sociale a partenerilor din Republica Moldova cu expertiza tehnică a ICI București, vizând dezvoltarea unor instrumente de monitorizare și analiză a conținutului digital, în sprijinul unei informări corecte și echilibrate a publicului.
„Combaterea dezinformării este o provocare complexă, care necesită soluții tehnologice performante și o înțelegere profundă a mecanismelor sociale care stau la baza răspândirii informațiilor false. Colaborarea cu Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice ne permite să unim știința datelor cu științele sociale, pentru a construi împreună un model interdisciplinar de analiză,” a declarat Adrian-Victor Vevera, director general al ICI București.
Această inițiativă consolidează cooperarea dintre România și Republica Moldova în domeniul cercetării și inovării, promovând schimbul de cunoștințe și bune practici între comunitățile academice și științifice ale celor două țări.
Cancelarul german speră că filiala germană a Rosneft va beneficia de o derogare de la ultimele sancțiuni impuse de SUA: „Vom discuta acest lucru cu americanii"
