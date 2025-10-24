Cancelarul german speră că filiala germană a Rosneft va beneficia de o derogare de la ultimele sancțiuni impuse de SUA: „Vom discuta acest lucru cu americanii”

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că presupune că filiala germană a Rosneft va beneficia de o derogare de la ultimele sancțiuni impuse de Washington companiei petroliere, informează Deutsche Welle.

Activitatea Rosneft în Germania este controlată de autoritățile germane, dar este deținută de Rusia. Este un furnizor cheie, care transportă și rafinează petrolul către benzinării și unele aeroporturi din cea mai mare economie europeană.

„Vom discuta acest lucru cu americanii. Presupun că Rosneft va beneficia de o … scutire”, a declarat Merz.

Casa Albă a anunțat săptămâna aceasta prima rudă de sancțiuni din noul mandat de președinte al lui Trump împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil.

Citiți și: Din cauza “refuzului lui Putin de a pune capăt unui război absurd”, Trump lovește Rusia cu primele sale sancțiuni împotriva giganților petrolieri “care finanțează mașinăria de război a Kremlinului”

Măsurile vizează exercitarea unei presiuni sporite asupra sectorului energetic al Rusiei și reducerea capacității Kremlinului de a genera venituri pentru mașina de război.

Decizia trădează schimbarea de poziție și nemulțumirile președintelui american Donald Trump față de atitudinea lui Vladimir Putin față de eforturile de a identifica o soluție care să conducă la pace în Ucraina.

„Având în vedere refuzul președintelui Putin de a pune capăt acestui război absurd, Trezoreria sancționează cele două mai mari companii petroliere ale Rusiei, care finanțează mașina de război a Kremlinului. Trezoreria este pregătită să ia măsuri suplimentare, dacă va fi necesar, pentru a sprijini eforturile președintelui Trump de a pune capăt încă unui război. Încurajăm aliații noștri să ni se alăture și să respecte aceste sancțiuni”, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.

Apelul oficialului american a fost ascultat. Țările Uniunii Europene au adoptat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, care vizează, pentru prima dată, sectorul de gaz al Rusiei, inima economiei sale de război”.