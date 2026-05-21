Cancelarul german sugerează că Ucraina ar putea fi asociată la UE înainte de a aderare: Evident că nu vom fi în măsură să ducem la bun sfârșit procesul de aderare într-un viitor apropiat

Cancelarul german Friedrich Merz a trimis o scrisoare liderilor din UE în care sugerează că Ucraina ar putea fi asociată la Uniunea Europeană în perspectiva pe termen lung a aderării, informează AFP, citat de Agerpres.

Printre oficialii cărora le-a adresat această scrisoare se numără și președintele Consiliului European, Antonio Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Evident că nu vom fi în măsură să ducem la bun sfârșit procesul de aderare într-un viitor apropiat, având în vedere nenumăratele obstacole, precum și complexitățile politice ale procedurilor de ratificare”, a scris Merz.

Așadar, cancelarul german propune ca Ucraina să primească statutul de „membru asociat”, pe care o consideră o „etapă decisivă” înainte de a adera cu drepturi depline la Uniunea Europeană.

Friedrich Merz a ținut să explice că acest statut i-ar asigura Ucrainei mai multe drepturi, chiar dacă nu la fel precum cele pe care le au statele membre: participarea la unele reuniuni ale Consiliului European, desemnarea unui comisar european asociat, dar fără portofoliu, alegerea unor eurodeputați asociați, fără drept de vot.

Luna trecută, cancelarul german sugera că Ucraina ar putea fi nevoită să accepte cedări teritoriale dacă dorește să adere la Uniunea Europeană, transmițând Kievului să nu spere la un proces accelerat.

Cancelarul german a respins calendarul sugerat de Zelenski, potrivit căruia Ucraina ar trebui să adere la UE în 2027, spunând că „nu va funcționa”.

„Nici măcar de la 1 ianuarie 2028 nu este realist”, a indicat atunco Merz, care a avertizat din nou Ucraina să nu spere la o aderare rapidă la UE, întrucât, atât timp cât este în război, nu se poate alătura blocului comunitar și, de asemenea, trebuie mai întâi să îndeplinească criterii stricte de aderare, inclusiv cele privind statul de drept și combaterea corupției.

Ucraina are statut oficial de țară candidată la UE din 2023, dar deschiderea oficială a negocierilor, pe clustere, a fost blocată prin veto de fostul premierul ungar Viktor Orban.

Victoria lui Peter Magyar în alegerile parlamentare din 12 aprilie a adus speranța că dosarul poate, în final să fie deblocat.