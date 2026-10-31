Cancelarul Germaniei, “surprins” la Seul și Tokyo de amploarea opoziției asiatice față de planul “Made in Europe” pentru industria auto

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat sâmbătă că a fost „surprins” de amploarea opoziției exprimate de țările din Asia de Est față de regulile „Made in Europe” planificate pentru sectorul auto al Uniunii Europene, relatează Politico Europe.

Țările asiatice partenere ale UE, îndeosebi Coreea de Sud și Japonia, au protestat vehement față de un plan convenit de Merz și președintele francez Emmanuel Macron, potrivit căruia Bruxelles-ul ar urma să limiteze subvențiile pentru automobile la vehiculele produse în interiorul UE, în Elveția și în Regatul Unit.

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung le-a declarat reporterilor că i-a „cerut lui Merz sprijinul pentru ca Coreea să fie tratată la fel ca statele membre ale UE”. O nemulțumire similară a fost exprimată și de Japonia.

„A fost, într-adevăr, un subiect care m-a surprins puțin, având în vedere intensitatea cu care a fost prezentat”, le-a spus Merz reporterilor vineri seară, înainte de a se întoarce din turneul de cinci zile în țările din Asia de Est.

Cancelarul german a recunoscut că propunerea franco-germană a „stârnit îngrijorări considerabile în regiune – în Singapore, Japonia și Coreea – că ne-am putea confrunta cu un nou val de protecționism în Europa și că ne închidem față de alte țări”.

Merz a promis că va trata aceste nemulțumiri „cu toată seriozitatea” și că le va aduce în discuție la următorul summit al liderilor UE. Șefii de stat și de guvern din Uniune urmează să se întâlnească la Dublin, pe 13 noiembrie, pentru o reuniune informală.

În discursurile susținute la Seul și Tokyo, Merz a propus o „alianță politică globală pentru comerț bazat pe reguli”, între așa-numitele puteri mijlocii.

UE, țările asiatice, Canada, Australia, Noua Zeelandă și blocul comercial sud-american Mercosur ar trebui să „se coordoneze” și să „acționeze împreună” dacă alți actori contestă regulile internaționale „sau dacă se exercită presiuni economice” – o referire voalată la amenințările Chinei de a restricționa accesul la metale rare sau la amenințările președintelui american Donald Trump privind impunerea de taxe vamale.

Însă opoziția exprimată de Coreea de Sud și Japonia reamintește cât de mult pot tensiunile din sectoare industriale specifice să îngreuneze punerea în aplicare a alianței mai ample propuse de Merz.