”Cancerul rămâne una dintre cele mai mari provocări pentru sănătatea Europei”. Oliver Varhelyi: Inovarea, de la biotehnologie la terapii avansate, esențială în lupta împotriva bolii

SĂNĂTATEU.E.COMISIA EUROPEANA
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
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© European Union, 2025

Comisia Europeană va aloca 15 milioane de euro, pe o perioadă de cinci ani, pentru noua etapă a inițiativei ECHoS, finanțarea urmând să contribuie la consolidarea capacității, sustenabilității și impactului Cancer Mission Hubs din întreaga Europă, a anunțat comisarul european pentru sănătate, Oliver Varhelyi.

Noua etapă va sprijini programe de formare, schimbul de experiență și bune practici, proiecte-pilot, dezvoltarea de noi parteneriate și o cooperare mai strânsă cu alte inițiative europene. Obiectivul este de a aduce Misiunea UE privind cancerul și Planul european de combatere a cancerului mai aproape de cetățeni și de comunitățile din statele membre.

„Cancerul rămâne una dintre cele mai mari provocări pentru sănătatea Europei. De aceea, trebuie să continuăm să lucrăm împreună pentru a reduce povara acestei boli, pentru a îmbunătăți ratele de supraviețuire și pentru a asigura îngrijiri de înaltă calitate, centrate pe pacient, pentru toți cei care au nevoie de ele”, a transmis comisarul european pentru sănătate.

Inovarea va avea, de asemenea, un rol central în aceste eforturi, de la biotehnologie și terapii avansate până la accelerarea cercetării clinice și dezvoltarea unor noi medicamente pentru nevoi medicale încă nesatisfăcute: „Europa trebuie să transforme progresele științifice în beneficii reale pentru pacienți”, a subliniat oficialul european.

 

Pe 10 septembrie, a fost marcat la Lisabona primul reper major al celei de-a doua etape a ECHoS. Evenimentul a  evidențiat principalele realizări ale primei etape, precum cele 17 Centre Naționale pentru Misiunea privind Cancerul recunoscute în Europa, pregătind terenul pentru următorii cinci ani ai rețelei.

Susținut printr-o finanțare de 15 milioane de euro din cadrul Misiunii Orizont Europa privind Cancerul, ECHoS reunește 61 de organizații din 30 de țări, pentru a consolida colaborarea și a accelera progresele în întreaga Europă, la nivel național, regional și local.

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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