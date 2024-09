Candidații pentru mandatul 2024-2029 al Comisiei Europene conduse de Ursula von der Leyen, aprobați de țările UE

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, efectuează cea de-a opta vizită la Kiev. Aceasta reiterează sprijinul neobosit al Uniunii Europene pentru Ucraina, în timp ce agresorul rus continuă să lovească infrastructura energetică a ucrainenilor.

„A 8-a mea vizită la Kiev are loc în timp ce sezonul de încălzire începe în curând, iar Rusia continuă să lovească infrastructura energetică. Vom ajuta Ucraina în eforturile sale curajoase. Am venit aici pentru a discuta despre sprijinul Europei. De la pregătirea pentru iarnă la apărare, la aderare și la progresele privind împrumuturile G7”, a transmis președinta Ursula von der Leyen la sosirea în capitala Ucrainei.

My 8th visit to Kyiv comes as the

heating season starts soon, and Russia keeps targeting energy infrastructure.

We will help Ukraine in its brave efforts.

I come here to discuss Europe’s support.

From winter preparedness to defence, to accession and progress on the G7 loans. pic.twitter.com/kxxWFA7eA0

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 20, 2024