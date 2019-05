Candidatul de top al lui Emmanuel Macron la alegerile europene se opune aderării României la Schengen: ”Corupția este cangrena țării”

Prim-vicepreședintele Comisiei Europene și candidatul Socialiștilor Europeni la șefia Comisiei Europene, Frans Timmermans, a votat la alegerile europene din Olanda pentru prima dată în viață cu el însuși.

”Pentru prima dată, am votat cu mine însumi – nu am mai făcut acest lucru până acum. De cele mai multe ori, pun semnul în dreptul primei femei de pe listă, dar astăzi, dintr-un motiv sau altul, am pus spontan un ‘x’ chiar lângă numele meu”, a declarat Frans Timmermans la scurt timp după ce a votat, potrivit Politico Europe, citat de Agerpres.

I just voted in my home town Heerlen in the #EuropeanElections2019 🗳

When and where will you be voting? pic.twitter.com/Y6atOuU8IJ

— Frans Timmermans (@TimmermansEU) May 23, 2019