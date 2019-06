Candidatul PPE la șefia Comisiei Europene, Manfred Weber, a fost reales în funcția de lider al grupului PPE în Parlamentul European: Suntem uniți și puternici în lupta pentru o Europă mai bună

Manfred Weber, candidatul de top al PPE pentru poziția de președinte al Comisiei Europene, a fost reconfirmat marți în funcția de lider al grupului Partidului Popular European din Parlamentul European, poziție pe care o deține din anul 2014.

În cadrul Adunării Politice a PPE, care desfășoară la Bruxelles, Weber a fost reales în funcție de colegii eurodeputați din grupul PPE, alături de cei 10 vicepreședinți, între care și un român, europarlamentarul Siegfried Mureșan.

”Mă simt profund recunoscător pentru încrederea pe care mi-o acordă din nou colegii din grupul PPE prin realegerea mea astăzi ca președinte al grupului. Grupul PPE este unit și mai puternic decât oricând în lupta pentru o Europă mai bună”, a scris Manfred Weber pe Twitter, după realegerea sa.

Feeling deeply grateful for the trust the @EPPGroup colleagues have again put in me by re-electing me today as Group Chairman. The EPP Group stands united and stronger than ever before to fight for a #BetterEurope. pic.twitter.com/HMXZv5msPw

— Manfred Weber (@ManfredWeber) June 5, 2019